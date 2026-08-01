„Egy kanos puma jó pénzt fizet nekem a szexért – de utálom magam, amiért lefekszem vele”

Egy férfi az internetes szakértőkhöz fordult, mert rosszul érzi magát, amiért pénzt fogad el szexért. Mindezért az idősebb partnerét hibáztatja, aki eteti és pénzeli.

Idősebb nővel szexel pénzért - Fotó: 123RF

"Egy szexre éhes puma fizet nekem a szexért. Hetente párszor beugrok hozzá kajáért, piáért és szenvedélyért. Jól megetet; legalább kétszer szexelünk, aztán legalább 200 fontot ad nekem készpénzben.

A probléma az, hogy vegyes érzelmeim vannak ezzel a megállapodással kapcsolatban. Egyrészt szeretem a pénzét, de aztán bűntudatom van, és neheztelek rá, amiért erre a szintre süllyesztett. Soha nem gondoltam volna, amikor elvégeztem az iskolát, hogy egy mocskos szexmunkás leszek. Ambícióim voltak. Mindig is popsztár akartam lenni, mégis itt vagyok, és egy vénasszonyt szolgálok fillérekért.

Gyönyörű, de magányos nő. Imád velem szexelni, mert figyelek rá és jól érzi magát tőlem. Amiért fizet, úgy érzi, megmondhatja, mit tegyek. Szeretkezem vele, és elmondom neki, hogy szexi és gyönyörű. Mindig is jól hazudtam, így könnyű úgy tenni, mintha ő lenne az álomnőm.

Ebben a világban mindennek megvan az ára; minél inkább kényeztetem masszázzsal, orális szexszel és lélegzetelállító orgazmusokkal, annál többet fizet. Órákkal, ruhákkal és arcszeszekkel is meglep. Csak meg kell mondanom, mit szeretek, és máris megrendeli.

A barátnőm azonban semmit sem tud a titkos életemről. Azt hiszi, hogy meglátogatom a beteg nagybátyámat. Szeret és megbízik bennem, de a rendes munkámmal (egy call centerben) semmiképpen sem tudnám kifizetni az általa elvárt étkezéseket és ajándékokat – innen ered a mellékállásom.

Az életem egy rémálom, de nem tudom, hogyan másszak ki belőle, mivel a pumám által fizetett pénzre támaszkodom. Nem szeretek hazug és csaló lenni, de annyira függök ettől a könnyű pénztől, hogy megrekedtem" - sajnáltatja magát a férfi.

Az internetes szakértő kereken megmondta neki, hogy jelenleg mindenkit becsap maga körül: az idősebb szeretőt és a barátnőjét is. Mindkét nő megbízik benne, ő pedig kihasználja őket.

"Tegyél magadnak egy szívességet, és állj meg itt. Menj el, és látogasd meg utoljára a pumádat/ügyfeledet, és mondd meg neki, hogy nagyon sajnálod, de továbblépsz. Magyarázd el, hogy a dolgok túl messzire mentek. Kérj bocsánatot minden okozott fájdalomért. Ezután beszélj a partnereddel, és mondd el neki az igazságot. Csak akkor tudsz majd nyugodtan aludni éjszaka, ha kitisztítottad a fejed, tisztáztad magad és megváltoztattad a hozzáállásodat. Nem állítom, hogy ezek közül bármelyik is könnyű lesz, de meg kell tenni, mielőtt önpusztításba kezdesz. Mindig van kiút – meg kell találni a helyes utat és cselekedni".