Komonyi Zsuzsi:„Attól, mert anya lettem, még ugyanaz a nő maradtam”

Sokan keresik a titkot, hogyan lehet sikeres előadóművészként otthon is maximálisan helytállni, mint Komonyi Zsuzsi. Az énekesnő példamutatóan egyensúlyoz a hivatása és a szülői feladatok között.

Komonyi Zsuzsi megtanult egyensúlyt teremteni anyaként (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Komonyi Zsuzsi hálás a sorsnak, hogy édesanya lehet

A tíz éves Kolos rá és férjére, egyaránt hasonlít

A család imádja a nyarat, mert ilyenkor rengeteg időt tölthetnek együtt

Komonyi Zsuzsi énekesnő példamutatóan neveli fiát Kolost

Nem csinálok semmi olyat, amit nők milliói ne tennének meg. Magammal kellett tisztáznom azt, hogy attól, mert anya lettem, még ugyanaz a nő maradtam, aki a fiam születése előtt voltam, hiszen az az életem nem tűnt el. Persze ez a mindennapokban azzal jár, hogy korábban kelek, kevesebbet alszom, és egy elindulás a fiammal komoly szervezést igényel. Mindezek ellenére megtanultam egyensúlyt teremteni a két szerep között

– kezdte az édesanya a hot!-nak.

Komonyi Zsuzsi kisfia, Kolos belsőleg rá és a férjére egyaránt hasonlít, igazi arany középutat képviselve kettőjük között.

„A fiunk az ötvözetünk, hisz mindkettőnkből van benne, ám a gyerekkori énemre különösen hasonlít: akaratos, pont amilyen én voltam kiskoromban. Nemsokára tízéves lesz, pont abban a korban van, hogy mindent jobban tud nálam.”

Komonyi Zsuzsi kisfia kívül-belül hasonlít édesanyjára (Fotó: hot! magazin/archív)

Az édesanya nem a kemény kéz híve, ám akad néhány olyan szabály, amihez ragaszkodik.

Nem vagyok szigorú, de következetes igen: a napirend és a biztos pontok elengedhetetlenek a hétköznapjainkban. Mivel Kolos már iskolás, napközben könnyen megtervezem a hetemet és elvégzem a feladataimat. Ugyanakkor, mivel egyetlen gyermekem van, természetesen hajlamos vagyok túlszeretni őt

– mesélte Komonyi Zsuzsi a Nagy Duett 2026 versenyzője.

A több mint két hónapos nyári logisztika minden szülőnek feladja a leckét, ám az énekesnő nagyszerűen megoldja a mindennapok szervezését.

„Egyrészt a fiam is igényli a táborokat, másrészt szülőként kell is a segítség, hisz több mint két hónapot kell megoldani a nyári szünetben. Valljuk be őszintén: a nap huszonnégy órájában szórakoztatni egy gyereket nehéz feladat és bizony nagyon kemény munka. Bár van nagyszülői segítség és tábor is, augusztus végére én is elfáradok, ám egy gyermekem van, így ezt meg kell oldani.”