Öntisztító airfryer: villámgyors trükk, amitől patyolattiszta lesz a légkeveréses sütő

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 28. 12:45
Valódi rémálommá válhat a forrólevegős sütő takarítása, ha ellepik az eszközt a makacs zsírfoltok. Habár az airfryer tisztítása elsőre könnyűnek tűnhet, a látszat csal. A gép belső falára rászáradhatnak a szennyeződések, amelyeket különösen nehéz eltávolítani. Mutatjuk a legjobb módszert, amire a profik esküsznek!
Erdei Róbert Arnold
  • A profik figyelmeztetnek: óriási hibát követtél el, ha az airfryer tisztítását eddig dörzsivel végezted.
  • A kosárba öntött mosogatószeres víz felforralva csodákra képes. 
  • A belső fűtőszálat csak egy apró eszközzel, fejjel lefelé tisztíthatod meg. 

Ma már az egyik legfontosabb konyhai eszközünkké vált a légkeveréses sütő. Gyors, kényelmes, és mivel lehetővé teszi az olajmentes sütést, a használata az egészséges életmód fontos elemévé vált. Az airfryer tisztítása ugyanakkor nehéz lehet, jó hír azonban, hogy nemrég felfedték a legjobb háztartási tippeket, amelyekkel 15 perc alatt patyolattisztává varázsolhatjuk a gépet.

Mutatjuk, hogyan lesz az airfryer tisztítása pofonegyszerű feladat. Illusztráció: AI Generator / Shutterstock

Airfryer tisztítása házilag: hogyan csináljam?

Akik a légkeveréses sütésre és a gyors airfryer receptekre esküsznek, még azok közül is kevesen tudják, hogy tilos durva dörzsivel és fém eszközökkel lekaparni a szennyeződéseket a sütőkosárról. A gyakorlattal ugyanis végzetesen megsértik a tapadásmentes teflonbevonatot. Az első és legfontosabb szabály, hogy a gépet használat után húzzuk ki a konnektorból és hagyjuk kihűlni. Ezt követően a kosár és a rács tisztítása meleg, mosogatószeres vízben a legkönnyebb. 

A csodaszer, ami mindent eltávolít

Fontos, hogyha a zsiradék túlságosan rásült az airfryer kosarának felületére, öntsünk kevés vizet és mosogatószert a gép kosarába, majd indítsuk el a sütőt magas hőfokon, legfeljebb 15 percre beállítva. A keletkező gőz fellazítja a legmakacsabb szennyeződéseket, így azok maguktól leolvadnak. Nekünk csak annyi dolgunk lesz, hogy a végén áttöröljük a kosarat egy puha szivaccsal. 

A belső alkatrészek és a fűtőszál tisztítása

Eddig szivaccsal estél neki az alkatrészeknek? Akkor azt azonnal felejtsd el! A zsírgőz idővel rátapad a fűtőszálra, ami kellemetlen szagot és füstölést okoz, ezzel rontva a sütés hatékonyságát. Az alkatrész tisztításához a készüléket óvatosan fordítsd fejjel lefelé, távolítsd el a kosarat, majd egy enyhén nedves, mosogatószeres mikroszálas kendővel töröld át a belső falakat. A fűtőszálon lévő lerakódások ellen puha sörétű fogkefét használj, amellyel óvatosan dörzsöld át a felületet. 

Környezetbarát megoldások a zsíroldáshoz

A hetek óta halmozódó kosz ellen házi szódabikarbóna-pasztát is bevethetsz. Keverj össze fél csésze szódabikarbónát pár kanál vízzel, majd kend rá a problémás részekre. Néhány perc elég, és egy puha kefével máris eltávolíthatod a szennyeződéseket. 

Hiába tiszta a gép, gyakran a halas, fűszeres ételek szaga is makacsul megmarad, a levegő emiatt sütés közben is megtelik égett szaggal. Ez ellen a citrom bevetése jelenthet megoldást: egy fél darabbal dörzsöld át a kosarat, vagy futtass le egy rövid programot egy tálnyi ecetes-citromos vízzel. A gőz villámgyorsan semlegesíti a szagokat. 

Az airfryered hosszú ideig használhatod, ha a fenti tippeket betartod és egy youtuber tanácsait is figyelembe veszed. Játszd le a videót a részletekért:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
