Öntisztító airfryer: villámgyors trükk, amitől patyolattiszta lesz a légkeveréses sütő

A profik figyelmeztetnek: óriási hibát követtél el, ha az airfryer tisztítását eddig dörzsivel végezted.

A kosárba öntött mosogatószeres víz felforralva csodákra képes.

A belső fűtőszálat csak egy apró eszközzel, fejjel lefelé tisztíthatod meg.

Ma már az egyik legfontosabb konyhai eszközünkké vált a légkeveréses sütő. Gyors, kényelmes, és mivel lehetővé teszi az olajmentes sütést, a használata az egészséges életmód fontos elemévé vált. Az airfryer tisztítása ugyanakkor nehéz lehet, jó hír azonban, hogy nemrég felfedték a legjobb háztartási tippeket, amelyekkel 15 perc alatt patyolattisztává varázsolhatjuk a gépet.

Mutatjuk, hogyan lesz az airfryer tisztítása pofonegyszerű feladat. Illusztráció: AI Generator / Shutterstock

Airfryer tisztítása házilag: hogyan csináljam?

Akik a légkeveréses sütésre és a gyors airfryer receptekre esküsznek, még azok közül is kevesen tudják, hogy tilos durva dörzsivel és fém eszközökkel lekaparni a szennyeződéseket a sütőkosárról. A gyakorlattal ugyanis végzetesen megsértik a tapadásmentes teflonbevonatot. Az első és legfontosabb szabály, hogy a gépet használat után húzzuk ki a konnektorból és hagyjuk kihűlni. Ezt követően a kosár és a rács tisztítása meleg, mosogatószeres vízben a legkönnyebb.

A csodaszer, ami mindent eltávolít

Fontos, hogyha a zsiradék túlságosan rásült az airfryer kosarának felületére, öntsünk kevés vizet és mosogatószert a gép kosarába, majd indítsuk el a sütőt magas hőfokon, legfeljebb 15 percre beállítva. A keletkező gőz fellazítja a legmakacsabb szennyeződéseket, így azok maguktól leolvadnak. Nekünk csak annyi dolgunk lesz, hogy a végén áttöröljük a kosarat egy puha szivaccsal.

A belső alkatrészek és a fűtőszál tisztítása

Eddig szivaccsal estél neki az alkatrészeknek? Akkor azt azonnal felejtsd el! A zsírgőz idővel rátapad a fűtőszálra, ami kellemetlen szagot és füstölést okoz, ezzel rontva a sütés hatékonyságát. Az alkatrész tisztításához a készüléket óvatosan fordítsd fejjel lefelé, távolítsd el a kosarat, majd egy enyhén nedves, mosogatószeres mikroszálas kendővel töröld át a belső falakat. A fűtőszálon lévő lerakódások ellen puha sörétű fogkefét használj, amellyel óvatosan dörzsöld át a felületet.