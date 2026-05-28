Öntisztító airfryer: villámgyors trükk, amitől patyolattiszta lesz a légkeveréses sütő

Ma már az egyik legfontosabb konyhai eszközünkké vált a légkeveréses sütő. Gyors, kényelmes, és mivel lehetővé teszi az olajmentes sütést, a használata az egészséges életmód fontos elemévé vált. Az airfryer tisztítása ugyanakkor nehéz lehet, jó hír azonban, hogy nemrég felfedték a legjobb háztartási tippeket, amelyekkel 15 perc alatt patyolattisztává varázsolhatjuk a gépet.
Akik a légkeveréses sütésre és a gyors airfryer receptekre esküsznek, még azok közül is kevesen tudják, hogy tilos durva dörzsivel és fém eszközökkel lekaparni a szennyeződéseket a sütőkosárról. A gyakorlattal ugyanis végzetesen megsértik a tapadásmentes teflonbevonatot. Az első és legfontosabb szabály, hogy a gépet használat után húzzuk ki a konnektorból és hagyjuk kihűlni. Ezt követően a kosár és a rács tisztítása meleg, mosogatószeres vízben a legkönnyebb.
Fontos, hogyha a zsiradék túlságosan rásült az airfryer kosarának felületére, öntsünk kevés vizet és mosogatószert a gép kosarába, majd indítsuk el a sütőt magas hőfokon, legfeljebb 15 percre beállítva. A keletkező gőz fellazítja a legmakacsabb szennyeződéseket, így azok maguktól leolvadnak. Nekünk csak annyi dolgunk lesz, hogy a végén áttöröljük a kosarat egy puha szivaccsal.
Eddig szivaccsal estél neki az alkatrészeknek? Akkor azt azonnal felejtsd el! A zsírgőz idővel rátapad a fűtőszálra, ami kellemetlen szagot és füstölést okoz, ezzel rontva a sütés hatékonyságát. Az alkatrész tisztításához a készüléket óvatosan fordítsd fejjel lefelé, távolítsd el a kosarat, majd egy enyhén nedves, mosogatószeres mikroszálas kendővel töröld át a belső falakat. A fűtőszálon lévő lerakódások ellen puha sörétű fogkefét használj, amellyel óvatosan dörzsöld át a felületet.
A hetek óta halmozódó kosz ellen házi szódabikarbóna-pasztát is bevethetsz. Keverj össze fél csésze szódabikarbónát pár kanál vízzel, majd kend rá a problémás részekre. Néhány perc elég, és egy puha kefével máris eltávolíthatod a szennyeződéseket.
Hiába tiszta a gép, gyakran a halas, fűszeres ételek szaga is makacsul megmarad, a levegő emiatt sütés közben is megtelik égett szaggal. Ez ellen a citrom bevetése jelenthet megoldást: egy fél darabbal dörzsöld át a kosarat, vagy futtass le egy rövid programot egy tálnyi ecetes-citromos vízzel. A gőz villámgyorsan semlegesíti a szagokat.
Az airfryered hosszú ideig használhatod, ha a fenti tippeket betartod.
(Mirror)
