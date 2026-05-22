Folyton elszakad és leragad? Ez a vékony és pihe-puha palacsinta titka a nagyi szerint

Már csak a gondolatától is összefut a nyál a szánkban. Nincs is jobb egy vékony, puha, pirult szélű palacsintánál. A tökéletes eredményt elérni azonban nem egyszerű. Vagy túl vastag lesz, vagy elszakad, letapad, odaég. Kész konyhatudomány vagy nagy szerencse kell, hogy tökéletes tésztát keverjünk. Pedig a titok egyszerűbb, mint azt hiszed. Most megmutatjuk, hogyan is áll össze a tökéletes palacsinta receptje! Ezt öröm lesz elkészíteni – és még nagyobb öröm megenni. Ha ezt a palacsinta receptet követed, hajszálvékony és mennyeien puha finomságot készíthetsz!

Íme a tökéletes palacsinta recept pofonegyszerű trükkje!

Fotó: 123RF

A palacsinta elkészítésénél rengeteg a hibalehetőség.

Egy egyszerű technikai trükkel minden darab vékony és puha lesz.

Ettől lesz elronthatatlan a klasszikus palacsinta receptje.

A legjobb palacsinta recept: így tényleg olyan lesz, ahogy a nagymamád készítette

Te is hallottad már a nagymamától, hogy „csak érzéssel kell csinálni”? Nos, nem tévedett nagyot. A palacsintát valóban könnyű elrontani, de a titok nyitja nem a hozzávalókban, inkább a technikában rejlik, amire ha egyszer ráérzel, többé nem lesz gondod. Csak néhány trükköt kell betartanod. Mutatjuk a legfontosabb lépéseket!

A vékony palacsinta titka nem más, mint az elég híg tészta. Addig hígítsd a keveréket vízzel vagy víz és egy kis tej keverékével, amíg szinte teljesen folyós állagot nem kapsz, majd keverd, amíg teljesen csomómentes nem lesz. Ehhez használhatsz akár robotgépet is.

Miért ragad le a palacsinta?

A másik fontos lépés, hogy a palacsintatésztát legalább 15–30 percig pihentesd, hogy ne ragadjon le sütés közben. Igyál egy kávét, mielőtt nekilátsz kisütni; ezzel eléred, hogy egy rugalmas, mennyien puha tésztát kapj.

Palacsinta hozzávalók 30–40 darabhoz:

50 dkg liszt

3 db tojás

1/2 evőkanál só

kb. 1 liter víz (vagy víz és tej keveréke)

egy kevés olaj a sütéshez

Ha édes palacsintatésztára vágysz, adhatsz a keverékhez cukrot, de csak mértékkel, mert így sokkal könnyebben odaég a finomság!

Fotó: 123RF

A palacsinta elkészítése:

Egy nagy tálban keverd el a tojásokat a sóval és egy kevés folyadékkal. Fokozatosan keverd bele a vizet, amíg egyenletes, kissé sűrű, de még folyós állagot nem kapsz. Használhatsz habverőt vagy robotgépet, hogy minél simább tésztát keverhess. A keveréket hagyd állni legalább 15–30 percig. Közepesen magas hőfokon dolgozz, és az első palacsinta előtt kend ki a serpenyőt olajjal. Önts egy merőkanálnyi tésztát a serpenyőbe, oszlasd el, majd süsd meg mindkét oldalát 1–2 perc alatt. Töltsd meg a palacsintát lekvárral, kakaóval, túróval, friss gyümölcsökkel vagy a retró ízekért egy kis fahéjas cukorral, és már fogyaszthatod is a megunhatatlan magyar finomságot!

Inkább valami sósat kívánsz? Akkor készíts egy mennyei hortobágyi húsos palacsintát

