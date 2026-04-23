Neked is szétfolyik a tükörtojás? Ettől a titkos adaléktól tökéletes reggelit rittyenthetsz

Neked is mindig túlsül a tükörtojás, a fehérjéje barna lesz, a sárgája meg szétfolyik?

Profi szakácsok szerint egy titkos adalékkal tökéletes tükörtojást rittyenthetsz.

Egy kiskanálnyi víz, fedő, kevés olaj vagy vaj a serpenyőben, és máris hihetetlen eredményt érsz el.

A szakácsok mind egyetértenek abban, hogy nem mindegy, miképpen sütjük a tükörtojást. A reggeli étkezés a nap legfontosabb része, és nagyon el tudja rontani ezt a kis szeánszot, ha a tükörtojás mindenfelé folyni kezd vagy épp túlsül. Létezik azonban egy profi módszer, amellyel egyszerű és nagyszerű lesz a tükörtojás készítése.

A tökéletes tükörtojás készítése nem egyszerű, de nem lehetetlen feladat. Fotó: malihazas / shutterstock

Tökéletes tükörtojás készítése

A korai rohanás közepette a gyors reggeli nagyon fontos, hogy a szervezetünket feltöltsük egy kis napindító energiával. Ez kifejezetten szükséges ahhoz, hogy képesek legyünk legyűrni a napközben ránk ömlő feladathegyeket. Ha az egészséges ételek között válogatunk, a legkönnyebb döntés a tükörtojás. Sokan azonban azt is hajlamosak vagyunk elrontani, és a végeredmény túl folyós vagy túl száraz lesz. Létezik azonban egy összetevő, egy titkos adalék, amelytől lágy, finom, és kellően ropogós reggeli kerülhet a tányérunkra.

E szerint a tökéletes tükörtojás titka nem a liter számra öntött olajban rejlik, sem kerámiabevonatos edények használatában vagy az egzotikus, méregdrága fűszerekben: a megoldás a tiszta víz.

A forró olajra természetesen nem szabad jéghideg vizet önteni, így legalább szobahőmérsékletű folyadékra lesz szükség, a tökéletes textúra eléréséhez ugyanis vízgőz kell. Mutatjuk, hogyan alkalmazd a vizes trükköt pontosan:

Üsd a tojást a serpenyőbe nagyon kevés vajon vagy olajon, éppúgy, ahogy eddig tetted. Ha már látod, hogy a fehérje szélei elkezdenek megszilárdulni, véletlenül se várd meg, hogy barnulni kezdjenek! Önts egy teáskanálnyi vizet a serpenyő szélére, a tojástól távolabb. Fedd le azonnal a serpenyőt. A hirtelen keletkező forró gőzfelhő felülről megfőzi a fehérjét, így az pillanatok alatt egyenletesen átsül, a sárgája pedig selymesen folyós és vibrálóan sárga marad.

Ez a módszer aranyat ér, próbáld ki!