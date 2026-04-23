KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Béla névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Tükörtojás készítése serpenyőben

Neked is szétfolyik a tükörtojás? Ettől a titkos adaléktól tökéletes reggelit rittyenthetsz

reggeli
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 23. 07:45
Nincs annál jobb, amikor egy gyors reggelit olyan finoman el tudunk készíteni, hogy mind a tíz ujjunkat megnyaljuk utána. A tükörtojás készítése pofonegyszerűnek tűnik, ezért napindítóként sokan mellette döntünk; aztán valamiért túl nyálkás vagy túl száraz lesz. Mutatjuk a trükköt a tökéletes tükörtojáshoz!
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei
  • Neked is mindig túlsül a tükörtojás, a fehérjéje barna lesz, a sárgája meg szétfolyik?
  • Profi szakácsok szerint egy titkos adalékkal tökéletes tükörtojást rittyenthetsz.
  • Egy kiskanálnyi víz, fedő, kevés olaj vagy vaj a serpenyőben, és máris hihetetlen eredményt érsz el.

A szakácsok mind egyetértenek abban, hogy nem mindegy, miképpen sütjük a tükörtojást. A reggeli étkezés a nap legfontosabb része, és nagyon el tudja rontani ezt a kis szeánszot, ha a tükörtojás mindenfelé folyni kezd vagy épp túlsül. Létezik azonban egy profi módszer, amellyel egyszerű és nagyszerű lesz a tükörtojás készítése.

Tükörtojás készítése serpenyőben
A tökéletes tükörtojás készítése nem egyszerű, de nem lehetetlen feladat. Fotó: malihazas / shutterstock

Tökéletes tükörtojás készítése

A korai rohanás közepette a gyors reggeli nagyon fontos, hogy a szervezetünket feltöltsük egy kis napindító energiával. Ez kifejezetten szükséges ahhoz, hogy képesek legyünk legyűrni a napközben ránk ömlő feladathegyeket. Ha az egészséges ételek között válogatunk, a legkönnyebb döntés a tükörtojás. Sokan azonban azt is hajlamosak vagyunk elrontani, és a végeredmény túl folyós vagy túl száraz lesz. Létezik azonban egy összetevő, egy titkos adalék, amelytől lágy, finom, és kellően ropogós reggeli kerülhet a tányérunkra.

E szerint a tökéletes tükörtojás titka nem a liter számra öntött olajban rejlik, sem kerámiabevonatos edények használatában vagy az egzotikus, méregdrága fűszerekben: a megoldás a tiszta víz.

A forró olajra természetesen nem szabad jéghideg vizet önteni, így legalább szobahőmérsékletű folyadékra lesz szükség, a tökéletes textúra eléréséhez ugyanis vízgőz kell. Mutatjuk, hogyan alkalmazd a vizes trükköt pontosan:

  1. Üsd a tojást a serpenyőbe nagyon kevés vajon vagy olajon, éppúgy, ahogy eddig tetted.
  2. Ha már látod, hogy a fehérje szélei elkezdenek megszilárdulni, véletlenül se várd meg, hogy barnulni kezdjenek! Önts egy teáskanálnyi vizet a serpenyő szélére, a tojástól távolabb.
  3. Fedd le azonnal a serpenyőt.
  4. A hirtelen keletkező forró gőzfelhő felülről megfőzi a fehérjét, így az pillanatok alatt egyenletesen átsül, a sárgája pedig selymesen folyós és vibrálóan sárga marad. 

Ez a módszer aranyat ér, próbáld ki!

(WalesOnline)

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu