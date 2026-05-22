Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Rita, Júlia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megszólalt a Mol: az Olefin 1 üzem újraindítása során történt a robbanás

robbanás
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 22. 11:59
MolTiszaújváros
A vállalatcsoport az elhunyt kollégát saját halottjának tekinti.
Bors
A szerző cikkei

A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során történt a robbanás, a tűz oltása folyamatos - közölte a Mol Nyrt. az MTI-vel pénteken hozzátéve, hogy a balesetben egy ember meghalt. A vállalatcsoport az elhunyt kollégát saját halottjának tekinti.

Tiszaújvárosi robbanás: megszólalt a Mol a tragédiát követően / Fotó: Vajda János /   MTI

Megszólalt a Mol a Tiszaújvárosi robbanás után

Közölték, az esetnek több súlyos sérültje is van. A baleset körülményeit a szakértők vizsgálják - közölte a Mol.

A Mol azt írta, a hatóságokkal teljeskörűen és szorosan együttműködnek.

A Mol közössége nevében őszinte részvétünket fejezzük ki az elhunyt családjának és szeretteinek

 - fogalmazott az olajipari vállalat.

Magyar Péter miniszterelnök reggel jelentette be a balesetet a Facebook-oldalán.


 

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu