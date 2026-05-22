Megszólalt a Mol: az Olefin 1 üzem újraindítása során történt a robbanás

A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során történt a robbanás, a tűz oltása folyamatos - közölte a Mol Nyrt. az MTI-vel pénteken hozzátéve, hogy a balesetben egy ember meghalt. A vállalatcsoport az elhunyt kollégát saját halottjának tekinti.

Közölték, az esetnek több súlyos sérültje is van. A baleset körülményeit a szakértők vizsgálják - közölte a Mol.

A Mol azt írta, a hatóságokkal teljeskörűen és szorosan együttműködnek.

A Mol közössége nevében őszinte részvétünket fejezzük ki az elhunyt családjának és szeretteinek

- fogalmazott az olajipari vállalat.

Magyar Péter miniszterelnök reggel jelentette be a balesetet a Facebook-oldalán.



