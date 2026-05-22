Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Rita, Júlia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Eltűnhet a Velencei-tó? Régi fotók idézik fel a magyarok kedvenc nyaralóhelyének aranykorát!

Velencei-tó
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 22. 12:00
nyaralásretro
Valaha pezsgő üdülőparadicsom volt: drámai változáson ment át a Velencei-tó. Képgalériában mutatjuk milyen volt a fénykorában.

A Velencei-tó története nagyon érdekes, hiszen mindig is „ingadozó” tó volt: hol nagyobb, hol kisebb vízfelülettel élt. A mostani válság viszont több szempontból súlyosabbnak tűnik, mint a korábbi természetes ingadozások. 

A Budapesthez közeli Velencei-tó népszerű célállomás volt nyáron.
Velencei-tó 1929-ben: mindenki imádta! Fotó: Fortepan/Karabélyos Péter 

Velencei-tó fénykora

A 20. század elején a Velencei-tó teljesen más képet mutatott, mint amit ma ismerünk. Régebben a Velencei-tó sokkal nádasabb, mocsarasabb volt, kevésbé volt kiépítve, a partjai nagyrészt természetesek voltak. Most strandok és nyaralók veszik körül, azonban a maga a tó eltűnni látszik.

A történelmi feljegyzések szerint már a XIX. Században is a tó vízszintje erősen ingadozott. Időnként jelentősen összezsugorodott, az 1860-as években pedig szinte teljesen ki is száradt. A 20. század első felében még nem elsősorban üdülőtóként tekintettek rá, hanem: halászati területként, nádtermelő helyként, madárélőhelyként.

A nagy átalakulás főleg az 1950–70-es években történt. A szocializmus idején kifejezetten üdülőtó lett belőle. Persze ez nagy beavatkozásokat igényelt mederkotrás, partszakaszok mesterséges kiépítése, strandok létrehozása, csatornázás, turisztikai fejlesztések, nádasok visszaszorítása. A cél az volt, hogy a tó: stabilabb vízszintű legyen, alkalmas legyen tömegturizmusra és, hogy Budapest közeli „mini Balatonként” működjön. Ez rövid távon működött is: a ’70-es–’90-es években nagyon népszerű üdülőhely lett, erős volt a horgászat és a vízi sport, rengeteg nyaraló épült. Viszont ezzel együtt a tó természetes önszabályozó rendszere is sérült. 

Az utóbbi 20–30 évben több probléma egyszerre erősödött fel. A klímaváltozás a legfontosabb tényező. A Velencei-tó: sekély tó, gyorsan felmelegszik, nagyon erős a párolgása. A forró, aszályos nyarak miatt sokkal több víz párolog el, mint korábban. Kevesebb csapadék, gyengébb vízgyűjtő, a környező területek vízháztartása is romlott. Sokan úgy látják, hogy: a túlzott partbeépítés, a nádasok csökkentése, a betonozás, a természetes vizes élőhelyek eltűnése rontotta a tó ellenálló képességét. Ezt szakmai és helyi viták is övezik.

Jelenleg a tó állapota sokak szerint kritikus. Az elmúlt években többször rekordközeli vízszintet mértek: 2022-ben történelmi mélypont volt, 2025 őszén ismét nagyon alacsony lett a vízállás, több helyen száraz meder is látszott. A szakemberek szerint: az aszály, a hőség, az extrém párolgás, együtt okozza a problémát.  

Nem tudjuk mi lesz a Velencei-tóval a jövőben. De azt tudjuk, hogy felelhetetlen emlékeket nyújtott nekünk gyerekkorunkban. Mutatjuk milyen a volt a Velencei-tó régen!

Galéria: Valaha pezsgő üdülőparadicsom volt: drámai változáson ment át a Velencei-tó
1/10
Régebben a Velencei-tó sokkal nádasabb, mocsarasabb volt, kevésbé volt kiépítve. A kép Gárdonyban készült, 1927-ben. Fotó: Fortepan / Fehérvári József

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu