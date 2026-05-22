Eldobott cigaretta miatt csaptak fel a lángok Kolozsváron: ötven ember menekült ki az éjszaka közepén

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 22. 11:40
Pánik tört ki egy kolozsvári lakóházban csütörtök éjjel, miután kigyulladt az épület melletti szeméttároló.

Röviddel éjfél előtt riasztották a tűzoltókat a kolozsvári Radnai utcába, ahol egy alagsoros, négyszintes lakóház mellett található szeméttárolónál ütött ki tűz. Mire a mentőegységek a helyszínre érkeztek, a lángok már hatalmas területen tomboltak, és komoly veszélyt jelentettek az egész épületre.

Tűz ütött ki Kolozsváron / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Gyorsan terjedt a tűz, hatalmas területen tomboltak a lángok

A mentőegységek megérkezésekor a tűz az épület szeméttárolójában tombolt, körülbelül 20 négyzetméteres területen, és átterjedt az épület homlokzatára az 1. és 2. emeleten, közvetlen veszélyt jelentve a homlokzat többi részére és a lakásokra

– áll a Kolozs megyei katasztrófavédelmi felügyelőség tájékoztatásában.

A tűz teljesen elborította a szeméttárolót, majd továbbterjedt az épület homlokzatának hőszigetelésére, az ablakkeretekre és a vakolatra is. A lángok és a hő mintegy 40 négyzetméteres területen okoztak súlyos károkat. A tűz terjedési irányában lévő lakások sem úszták meg sérülések nélkül. Az első, második és harmadik emeleten található három lakás megrongálódott: a helyiségeket sűrű füst árasztotta el, és több belső burkolat is tönkrement.

Az épületben élők számára drámai percek következtek. A lakók – körülbelül ötven ember – saját erejükből menekültek ki az épületből az éjszaka közepén.

A lakók, körülbelül ötvenen kimenekültek, a helyszínen nem volt szükség orvosi ellátásra

– közölte a felügyelőség.

A hatóságok első megállapításai szerint a tüzet valószínűleg egy eldobott, még égő cigaretta okozhatta. A tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a lángok az egész épületre átterjedjenek, de több lakás így is jelentősen megrongálódott – írja a Maszol.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
