Most érkezett: eloltották a tüzet a tiszaújvárosi robbanás után

Sikerült eloltani a péntek délelőtti robbanás során keletkezett tüzet a Mol tiszaújvárosi üzemében - közölte a katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szóvivője az MTI megkeresésére.
Dojcsák Dávid elmondta, az utómunkálatok még zajlanak, az egységek biztosítják a helyszínt.
A helyszínre érkezett katasztrófavédelmi mobil labor veszélyes anyagból határérték feletti koncentrációt nem mért - erősítette meg a szóvivő.
A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén péntek délelőtt az Olefin 1 üzem újraindítása során történt robbanás, amelyben egy ember meghalt, többen pedig súlyosan megsérültek.
