Most érkezett: eloltották a tüzet a tiszaújvárosi robbanás után

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 22. 11:51
Az utómunkálatok még zajlanak, az egységek biztosítják a helyszínt.
Sikerült eloltani a péntek délelőtti robbanás során keletkezett tüzet a Mol tiszaújvárosi üzemében - közölte a katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szóvivője az MTI megkeresésére.

Eloltottak a tüzet a tiszaújvárosi robbanás után / Fotó: Vajda János /   MTI

Tiszaújvárosi robbanás: sikerült eloltani a tüzet

Dojcsák Dávid elmondta, az utómunkálatok még zajlanak, az egységek biztosítják a helyszínt.

A helyszínre érkezett katasztrófavédelmi mobil labor veszélyes anyagból határérték feletti koncentrációt nem mért - erősítette meg a szóvivő.

A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén péntek délelőtt az Olefin 1 üzem újraindítása során történt robbanás, amelyben egy ember meghalt, többen pedig súlyosan megsérültek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
