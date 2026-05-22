Most érkezett: eloltották a tüzet a tiszaújvárosi robbanás után

Sikerült eloltani a péntek délelőtti robbanás során keletkezett tüzet a Mol tiszaújvárosi üzemében - közölte a katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szóvivője az MTI megkeresésére.

Eloltottak a tüzet a tiszaújvárosi robbanás után / Fotó: Vajda János / MTI

Tiszaújvárosi robbanás: sikerült eloltani a tüzet

Dojcsák Dávid elmondta, az utómunkálatok még zajlanak, az egységek biztosítják a helyszínt.

A helyszínre érkezett katasztrófavédelmi mobil labor veszélyes anyagból határérték feletti koncentrációt nem mért - erősítette meg a szóvivő.

A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén péntek délelőtt az Olefin 1 üzem újraindítása során történt robbanás, amelyben egy ember meghalt, többen pedig súlyosan megsérültek.