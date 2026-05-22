Állandó bőrgyulladás kínoz? Így enyhítheted hatékonyan a tüneteket

A tünetek és a fellángolások jellemzői

Az atópiás dermatitisz legmegterhelőbb tünete az erős, tartós viszketés, amelyet a betegek sokszor elviselhetetlennek írnak le, különösen éjszaka. A viszketés–vakarás–gyulladás ördögi köre az egyik legfőbb akadálya a gyógyulásnak: a vakarás tovább károsítja a bőrbarriert, erősíti a gyulladást, és újabb viszketési ingert vált ki.

A bőrelváltozások megjelenése életkortól függően változik. Csecsemőknél és kisgyerekeknél az arcon, a fejbőrön és a végtagok nyújtó felszínén jelennek meg nedvező, kérges foltok. Idősebb gyerekeknél és felnőtteknél a hajlítók – a könyökhajlat, a térdhajlat, a nyak és a csukló – a leggyakrabban érintett területek, ahol a bőr megvastagodhat, elszíneződhet és likenifikálódhat – azaz bőrszerűvé válhat a tartós vakarás következtében.

A fellángolások sokszor kiszámíthatatlanok, és számos tényező kiválthatja azokat: izzadás, meleg, száraz levegő, bizonyos textíliák – különösen a gyapjú és a szintetikus anyagok –, illatanyagok, szappanok, stressz, fertőzések vagy egyes ételek. Az érintett személyek egy részénél a triggerpont azonosítható és elkerülhető – másoknál a fellángolások látszólag ok nélkül jönnek és mennek.

Kezelési lehetőségek – mit kínál ma a bőrgyógyászat?

Az atópiás dermatitisz kezelésének alapköve az intenzív és rendszeres bőrápolás: az illatanyagmentes, kíméletes hidratálók – emolliensek – naponta többszöri alkalmazása helyreállítja és védi a bőrbarriert. Ez nem kiegészítő kezelés, hanem az alapterápia első pillére, amelytől a többi kezelés hatékonysága is függ.

Fellángolások esetén kortikoszteroid tartalmú kenőcsök és krémek az első vonalbeli gyógyszeres kezelések – gyulladáscsökkentő hatásuk gyors és hatékony, de tartós alkalmazásuk mellékhatásokkal járhat, ezért orvosi felügyelet mellett kell alkalmazni azokat. Alternatívaként kalcineurin-gátló krémek – például takrolimusz és pimekrolimusz – alkalmazhatók, amelyek nem okoznak bőrelhalást, és hosszabb távra is alkalmasak.

Súlyos, kiterjedt esetekben biológiai terápia – különösen a dupilumab, amely az immunválaszt kiváltó molekulák jelátvitelét gátolja – hozott áttörést az atópiás dermatitisz kezelésében. Ez az injekciós biológiai gyógyszer drámai javulást hozhat azoknak, akiknél a hagyományos kezelések nem bizonyultak elegendőnek. Emellett az úgynevezett JAK-gátló tablettás kezelések is elérhetők súlyos gyulladás esetén.