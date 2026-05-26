Ezt az 5 dolgot soha ne áruld el a mesterséges intelligenciának: az AI legsötétebb oldala

A mesterséges intelligencia, ha kell, receptet ír, szerelmi tanácsot ad, segít a munkában, sőt még a személyes problémáidat is „szívesen” meghallgatja. De hiába gondolod, hogy ő a virtuális legjobb barátod, valójában csak egy program, amely a nyilvánosság része. Így hatalmas kockázatokat rejt magában. Nem elővigyázatos csevegéseid az AI-al könnyedén tönkretehetik az egész életedet! Ezeket az információkat soha ne írd le neki!
A legtöbb internetező szinte már napi rendszerességgel használja a mesterséges intelligenciát. Van, aki recepteket kerestet vele, más megíratja vele az önéletrajzát vagy az irodai e-mailjeit, vagy épp életvezetési tanácsot kér tőle. Az AI villámgyorsan dolgozik, és sokszor meglepően hasznos információkkal lát el bennünket. Ez azonban nem jelenti azt, hogy bármit gondolkodás nélkül meg kellene vele osztanunk.
Gondolj csak bele! Ha megkérdezed a ChatGPT-t, hogy milyen jelszót ajánl neked a fiókjaidhoz, és egy adathalász szintén megkérdezi tőle ugyanezt, akkor szerinted az AI nem fogja megosztani a tudását a másik féllel is? Így pedig szinte tálcán kínálod az internetes csalóknak a kódjaidat és jelszavaidat. Hogy elkerüld az ilyen és ehhez hasonló kockázatos helyzeteket, összeszedtük azt az 5+1 dolgot, amit jobb, ha soha nem osztasz meg a mesterséges intelligenciával.
Talán magától értetődő, de sokan esnek bele ebbe a hibába, ezért nem lehet elégszer hangsúlyozni: soha ne adj meg jelszót, bankkártyaadatot, PIN-kódot vagy netbanki belépési adatot egy AI-chatbotnak. Ez ugyanúgy vonatkozik a digitális profiljaid jelszavaira és a pénzügyi helyzeted bizalmas információira. Egyszerűen összefoglalva: aminek köze van a te, a családtagjaid vagy bármilyen ismerősöd vagyonához, azt soha ne írd le a mesterséges intelligenciának!
Személyi igazolvány, útlevél, adóazonosító jel, TAJ-szám vagy lakcímkártya – ezek nem az AI-ra tartoznak. Még veszélyesebb lehet a hivatalos dokumentumok fotóját feltölteni a valódi adatokkal, mert ezek potenciális visszaélésekre adhatnak lehetőséget. Ezeket jobb, ha kizárólag megbízható személyeknek mutatod meg, és csak a hivatalos ügyintézés során veszed elő.
Sokan hajlamosak úgy beszélni a ChatGPT-vel, mintha a terapeutájuk vagy legjobb barátjuk lenne. Egy veszekedés, félrelépés vagy nagyon személyes fotó olyan dolog, amit jobb, ha nem osztunk meg egy olyan programmal, amelyet bárki elérhet az interneten. Később rengeteg kellemetlenséget okozhat. Arról nem is beszélve, hogy etikai és jogi kérdéseket is felvethet, ha megosztunk magánjellegű beszélgetéseket és fotókat másokról.
Munkahelyi dokumentumok, belsős e-mailek, ügyféladatok vagy nem publikus üzleti tervek – ezeket jobb távol tartani az AI-tól. Nem véletlen, hogy egyre több cégnél vezetnek be külön szabályokat arra, hogy miben szabad és miben tilos a mesterséges intelligencia segítségét kérni. A bizalmas céges információk feltöltése és megosztása szinte egyenértékű azzal, mintha egy külsős embernek mutatnánk meg ezeket.
Lehet, hogy csak tanácsot szeretnél kérni egy problémád kapcsán, de ne másold be se a saját, se mások e-mailjeit, üzeneteit, telefonszámát vagy személyes adatait. Attól, hogy egy AI-nak meséled el, és csak személyes tanácsot kérsz, még ugyanúgy bizalmas információkat közölsz. A telefonszámok, címek, privát utazások és orvosi adatok senki másra nem tartoznak, csak a tulajdonosokra és az érintettekre.
Ijesztő tendencia ütötte fel a fejét az utóbbi hónapokban. Sokan már egészségügyi kérdésekben is a ChatGPT-hez és társaihoz fordulnak. Pedig a mesterséges intelligencia nem orvos és nem szakértő: nem tud diagnosztizálni téged sem fizikai, sem mentális betegségeiddel kapcsolatban. Nem látja a vizsgálati eredményeket, nem ismeri a teljes kórtörténetedet sem. Kikérheted a véleményét, megkérdezheted, hogy milyen szakorvoshoz fordulj a problémáiddal, de soha ne támaszkodj kizárólag az általa megosztott véleményekre és tanácsokra.
Mielőtt bármit leírnál az AI-nak, tedd fel magadnak a kérdést:
Ezt egy vadidegen embernek is elmondanám?
Ha a válasz nem, akkor inkább tartsd meg magadnak.
Az alábbi videóból megtudhatod, miért különösen veszélyesek az AI-chatek a gyerekekre:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.