Ezt az 5 dolgot soha ne áruld el a mesterséges intelligenciának: az AI legsötétebb oldala

A mesterséges intelligencia, ha kell, receptet ír, szerelmi tanácsot ad, segít a munkában, sőt még a személyes problémáidat is „szívesen” meghallgatja. De hiába gondolod, hogy ő a virtuális legjobb barátod, valójában csak egy program, amely a nyilvánosság része. Így hatalmas kockázatokat rejt magában. Nem elővigyázatos csevegéseid az AI-al könnyedén tönkretehetik az egész életedet! Ezeket az információkat soha ne írd le neki!

A mesterséges intelligencia veszélyei: ezt az 5 dolgot soha ne áruld el neki!

A mesterséges intelligencia gyors segítséget nyújt a mindennapi kérdésekben.

Azonban ez egy nyilvános platform, amely sok veszélyt rejt magában.

Bizalmas információkat nem szabad megosztani vele.

A mesterséges intelligencia veszélyei

A legtöbb internetező szinte már napi rendszerességgel használja a mesterséges intelligenciát. Van, aki recepteket kerestet vele, más megíratja vele az önéletrajzát vagy az irodai e-mailjeit, vagy épp életvezetési tanácsot kér tőle. Az AI villámgyorsan dolgozik, és sokszor meglepően hasznos információkkal lát el bennünket. Ez azonban nem jelenti azt, hogy bármit gondolkodás nélkül meg kellene vele osztanunk.

Gondolj csak bele! Ha megkérdezed a ChatGPT-t, hogy milyen jelszót ajánl neked a fiókjaidhoz, és egy adathalász szintén megkérdezi tőle ugyanezt, akkor szerinted az AI nem fogja megosztani a tudását a másik féllel is? Így pedig szinte tálcán kínálod az internetes csalóknak a kódjaidat és jelszavaidat. Hogy elkerüld az ilyen és ehhez hasonló kockázatos helyzeteket, összeszedtük azt az 5+1 dolgot, amit jobb, ha soha nem osztasz meg a mesterséges intelligenciával.

1. Jelszavak és banki adatok

Talán magától értetődő, de sokan esnek bele ebbe a hibába, ezért nem lehet elégszer hangsúlyozni: soha ne adj meg jelszót, bankkártyaadatot, PIN-kódot vagy netbanki belépési adatot egy AI-chatbotnak. Ez ugyanúgy vonatkozik a digitális profiljaid jelszavaira és a pénzügyi helyzeted bizalmas információira. Egyszerűen összefoglalva: aminek köze van a te, a családtagjaid vagy bármilyen ismerősöd vagyonához, azt soha ne írd le a mesterséges intelligenciának!