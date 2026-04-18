A Google mesterséges intelligenciája már a privát fotóid között turkál – De az eredménytől eláll a lélegzeted!

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 18. 17:50
Eljött a pillanat, amitől sokan rettegtek, mások pedig epekedve vártak: a Google szabadjára engedte a Geminit a legszemélyesebb emlékeink között! Mostantól nem kell profi grafikusnak lenned, ha magadat akarod látni egy szuperhős jelmezben vagy egy egzotikus marsi tájon. A chatbot és a Google Fotók összekapcsolódtak.
Eddig is tudtuk, hogy a Google sokat tud rólunk, de mostantól hivatalosan is „beengedhetjük a hálószobába” a mesterséges intelligenciát. A Gemini legújabb frissítésével képessé vált arra, hogy hozzáférjen a Google Fotók tárhelyünkhöz. Ez nemcsak annyit jelent, hogy megkeresi neked a „kutyás képeket a Balatonról”, hanem azt is, hogy tanul az arcodból, a környezetedből és a stílusodból.

A Google ráengedte a mesterséges intelligenciát a fotóidra. Fotó: Allen Boguslavsky / Pexels

A felhasználók világszerte megdöbbentek a pontosságon. Ha azt mondod a Gemininek: „Generálj egy képet rólam, ahogy egy középkori lovagként vágtatok egy sárkány ellen”, az MI nem egy tucatarcot illeszt be a páncél mögé, hanem a te saját vonásaidat, a te mosolyodat és a te tekintetedet használja fel a privát fotóarchívumodból.

Saját magad sztárja lehetsz a Google újításával

A lehetőség egyszerre lenyűgöző és szórakoztató. Képzeld el, hogy a családi nyaralós fotóiból pillanatok alatt profi, Disney-stílusú animációs filmet varázsolhatsz, vagy a párodat ráültetheted egy unikornis hátára a nappali közepén – mindezt úgy, hogy a végeredmény kísértetiesen hasonlít a valóságra.

Nincs többé szükség 

  • bonyolult FaceSwap appokra vagy 
  • drága Photoshop előfizetésre. 

A Gemini ott van a zsebedben, ismeri az összes emlékedet, és kész bármilyen őrült kérésedet teljesíteni. 

Én és a haverok az űrben, sörözés közben

 – és bumm, ott a kép, amin mindenki felismerhető, mégis egy sci-fi filmben érezhetitek magatokat.

Veszélyben a magánélet? A tech-óriás megnyugtat

Természetesen azonnal fellángoltak a viták: biztonságos-e, ha egy algoritmus ennyire mélyen belelát az életünkbe? 

A Google váltig állítja, hogy az adatok biztonságban vannak, és a Gemini csak akkor „nézegeti” a családi albumot, ha mi kifejezetten megkérjük rá.

Sokan attól tartanak, hogy ez a funkció kaput nyit az eddigieknél is durvább adatgyűjtésnek. Mások viszont csak élvezik, hogy végre mindenki úgy nézhet ki a fotókon, mint egy címlapsztár – tokák nélkül, tökéletes megvilágításban.

Hogyan próbálhatod ki?

  1. Engedélyezés: A Google alkalmazás beállításaiban engedélyezned kell a Gemini számára a Google Fotók bővítményt.
  2. A varázsszó: Adj konkrét utasítást! Például: „Készíts egy képet Gipsz Jakabról, 1920-as évekbeli gengszter stílusban, a Google Fotóim alapján.”
  3. Finomhangolás: Ha nem tetszik az eredmény, kérheted például, hogy legyen „hősiesebb”, „viccesebb” vagy „művészibb”.

Ez a technológiai ugrás örökre megváltoztatja, hogyan tekintünk a saját fotóinkra. Többé már nemcsak emlékek, hanem alapanyagok egy végtelen digitális játszótérhez. Vajon ez a jövő, vagy már most túl messzire mentünk?

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
