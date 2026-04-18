A Google mesterséges intelligenciája már a privát fotóid között turkál – De az eredménytől eláll a lélegzeted!

Eddig is tudtuk, hogy a Google sokat tud rólunk, de mostantól hivatalosan is „beengedhetjük a hálószobába” a mesterséges intelligenciát. A Gemini legújabb frissítésével képessé vált arra, hogy hozzáférjen a Google Fotók tárhelyünkhöz. Ez nemcsak annyit jelent, hogy megkeresi neked a „kutyás képeket a Balatonról”, hanem azt is, hogy tanul az arcodból, a környezetedből és a stílusodból.

A Google ráengedte a mesterséges intelligenciát a fotóidra. Fotó: Allen Boguslavsky / Pexels

A felhasználók világszerte megdöbbentek a pontosságon. Ha azt mondod a Gemininek: „Generálj egy képet rólam, ahogy egy középkori lovagként vágtatok egy sárkány ellen”, az MI nem egy tucatarcot illeszt be a páncél mögé, hanem a te saját vonásaidat, a te mosolyodat és a te tekintetedet használja fel a privát fotóarchívumodból.

Saját magad sztárja lehetsz a Google újításával

A lehetőség egyszerre lenyűgöző és szórakoztató. Képzeld el, hogy a családi nyaralós fotóiból pillanatok alatt profi, Disney-stílusú animációs filmet varázsolhatsz, vagy a párodat ráültetheted egy unikornis hátára a nappali közepén – mindezt úgy, hogy a végeredmény kísértetiesen hasonlít a valóságra.

Nincs többé szükség

bonyolult FaceSwap appokra vagy

drága Photoshop előfizetésre.

A Gemini ott van a zsebedben, ismeri az összes emlékedet, és kész bármilyen őrült kérésedet teljesíteni.

Én és a haverok az űrben, sörözés közben

– és bumm, ott a kép, amin mindenki felismerhető, mégis egy sci-fi filmben érezhetitek magatokat.

Veszélyben a magánélet? A tech-óriás megnyugtat

Természetesen azonnal fellángoltak a viták: biztonságos-e, ha egy algoritmus ennyire mélyen belelát az életünkbe?

A Google váltig állítja, hogy az adatok biztonságban vannak, és a Gemini csak akkor „nézegeti” a családi albumot, ha mi kifejezetten megkérjük rá.

Sokan attól tartanak, hogy ez a funkció kaput nyit az eddigieknél is durvább adatgyűjtésnek. Mások viszont csak élvezik, hogy végre mindenki úgy nézhet ki a fotókon, mint egy címlapsztár – tokák nélkül, tökéletes megvilágításban.

Hogyan próbálhatod ki?

Engedélyezés: A Google alkalmazás beállításaiban engedélyezned kell a Gemini számára a Google Fotók bővítményt. A varázsszó: Adj konkrét utasítást! Például: „Készíts egy képet Gipsz Jakabról, 1920-as évekbeli gengszter stílusban, a Google Fotóim alapján.” Finomhangolás: Ha nem tetszik az eredmény, kérheted például, hogy legyen „hősiesebb”, „viccesebb” vagy „művészibb”.

Ez a technológiai ugrás örökre megváltoztatja, hogyan tekintünk a saját fotóinkra. Többé már nemcsak emlékek, hanem alapanyagok egy végtelen digitális játszótérhez. Vajon ez a jövő, vagy már most túl messzire mentünk?