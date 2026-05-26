Singh Viki küzdelmes gyerekkoráról vallott: "Űzött vadként éltünk, sehol nem voltunk otthon!"

Singh Viki mindig nagyon vágyott egy stabil pontra, egy saját ingatlanra, és sokkal jobban érzi magát, amióta megvan a háza egy Heves vármegyei településen.

„Anyukámmal a válása után egyik albérletből a másikba költöztünk, ez a stressz meghatározta a gyerekkoromat.

Serdülőkorom óta az az érzés volt bennem, hogy űzött vadként létezünk, sehol nem voltunk otthon.

Évente új helyre költöztünk, és olyan is előfordult, hogy lecserélték a zárat, mert anyukám nem tudott fizetni. Én végül tizenhét éves koromban elköltöztem tőle. Más kérdés, hogy miért, de onnantól egyedül lettem űzött vad... Előbb szobákat béreltem, és hol tudtam fizetni, hol nem, néha könyörögtem a főbérlőnek, hogy adjon egy kis haladékot” – mesélte megkeresésünkre.

Singh Viki karrierje során sok munkát elvállalt

„Közben egyetemre jártam, lett egy kereskedelmi diplomám, főleg apám kérésére. Különféle munkákat vállaltam a megélhetés miatt, a Művészetek Palotájában például sokat hoszteszkedtem, így viszont minden koncertet meg tudtam nézni, nagyon élveztem!

Ugyanakkor mindig volt bennem egy kérdőjel, hogy miből fizetem ki a rezsit, az albérletet.

Azóta van a nagy nyugalom bennem, amióta itt vagyok, minden megváltozott, más lett a rezgésszintem, más dolgokat manifesztálok be. Hálával a szívemben kelek fel, pedig igazán nem egy luxusház ez, amelyben élek. A régi szorongás már nagyon ritkán jön elő. Úgy gondolom, ha pozitív flow-ban vagy, akkor pozitív dolgok jönnek az életedbe” – mesélte.

A sikert, ismertséget nem kapta ingyen, keményen megdolgozott érte, képezte magát. „Évekig dolgoztam tengerjáró hajón, napi hat órát énekeltem, heti hat napon a Stockholm-Helsinki vonalon, ez komoly iskola volt. Amúgy a Kőbányai Zenei Stúdióban végeztem, ott a tanárok is mondták, hogy kötelezővé kéne tenni a hajózást a fiatal énekeseknek.

Napi hat óra fellépés alatt mindent ki tudtam próbálni, nagyon tudatos időszakom volt ez.

A városokat sokadjára már nem néztük meg, helyette edzőterembe jártam és nagyon jókat ettem. Minden szempontból akkor voltam életem legjobb formájában, énektechnikailag, testileg, mindenhogy. Ez egy kemény kiképzés volt, de szerettem” – emlékezett a népszerű énekesnő.