Szüleik hangjával verik át a gyerekeket a csalók– az MI-t is bevetik

Már nem csak a bankszámláinkra utaznak a csalók! Az alábbi eset arra figyelmeztet, hogy a mesterséges intelligencia segítségével akár már a gyerekeket is célba vehetik.

Egy külföldi rejtélyes eset irányította rá a figyelmet a mesterséges intelligencia ezen veszélyére.

Elég néhány másodpercnyi hangminta, hogy megszerezzék a hangod!

– És mindezt hogyan? – kérdezhetnénk mi, laikusok. Egy könnyű módszerrel, az úgynevezett hangklónozással, ami ma már annyira fejlett, hogy néhány másodpercnyi hangminta is elegendő lehet egy gyermek szüleinek élethű, de hamis hangjának az elkészítéséhez.

A hangklónozás már nem kísérleti technológia, hanem egy könnyen elérhető eszköz, aminek van legitim felhasználása (zenék, podcast, hangoskönyvek), ugyanakkor a csalók számára is új kapukat nyitott. Az Europol külön figyelmeztet arra, hogy az AI-alapú hangklónozás és a deepfake-ek új csalási, zsarolási és személyazonosság-lopási megoldásokat hoztak. Magyarországon bár a nyilvános statisztika még kevés, az online csalások finomodása és az AI-támadások gyorsulása egyértelműen érezhető.

– válaszolta megkeresésünkre nyilatkozva Rácz-Akácosi Attila, mesterséges Intelligencia szakértő/Független AI biztonsági szakértő.

Hogy miért foglalkozunk a témával? A mesterséges intelligencia terjedése miatt!

A napokban egy amerikai édesapa az egyik TikTok videójában arról számolt be, hogy a csalók immár képesek lehetnek arra, hogy a szülők hangját lemásolva próbálják rávenni a gyerekeket arra, hogy:

ajtót nyissanak egy idegennek,

vagy más, bizalmas információkat adjanak ki a családtagjaikról.

Ez pedig nem csoda. Ahogy a szakértő is említette, a technológia fejlődése az elmúlt években elképesztő tempót diktált és ma már nem szükséges több órányi hosszúságú felvétel egy személy hangjának leklónozásához.

A McAfee kutatása szerint mindössze 3 másodperc tiszta hanganyag elegendő egy 85%-os pontosságú, élethű klónhoz. A bűnözőknek kreatívnak sem kell lenniük: bőven elég egy TikTok-videó, egy Instagram-történet vagy egy egyszerű hangüzenet, hogy a technológia reprodukálja valaki hangszínét és beszédritmusát, még ha nem is tökéletesen.

– mondta lapunknak.

Szóval, legyünk óvatosak, mert egy ilyen mintát elég könnyen megszerezhetnek a csalók. Elég egy gyanútlan telefonhívás, vagy egy közösségi médiába feltöltött videó.

S hát, miután a csalók megszerezték a hangmintát, speciális szoftverekkel képesek új mondatokat generálni az adott személy hangján. Így akár egy szülő hangján is megszólalhat valaki a telefonon keresztül.

Nem kell hackernek lenni: az ún. „Scam-as-a-Service” (Csalás mint Szolgáltatás) modellekkel percek alatt készíthető profi hangklón. Míg korábban ehhez komoly tudás kellett, ma már havi 60 dollárért (kb. 22 000 Ft) teljes körű, automatizált csaló „vállalkozást” lehet üzemeltetni deepfake videóval és hamis weboldalakkal.

– tette hozzá a szakértő.