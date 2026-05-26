Hatalmas a baj az M3-ason: Öt autó csapódott egymásba, egy kisbusz az árokba repült a brutális tömegkarambolban

Öt gépjármű ütközött össze kedd reggel az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Hatvan térségében. A balesetben egy kisbusz az árokba hajtott, a forgalom csak a leállósávon halad.
A sztráda 53-as és 54-es kilométere között történt a szerencsétlenség, amelyhez a hatvani hivatásos tűzoltó-parancsnokság két gépjárműfecskendővel vonult ki. A tűzoltó rajok a helyszín biztosítása mellett áramtalanították az érintett járműveket.
A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a kocsikban összesen hatan utaztak, az esethez a mentőket is riasztották. Az autópálya Budapest felé vezető oldalán a műszaki mentés és a helyszínelés ideje alatt jelentős korlátozásra kell számítani, a forgalom jelenleg kizárólag a leállósávban haladhat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.