Hatalmas a baj az M3-ason: Öt autó csapódott egymásba, egy kisbusz az árokba repült a brutális tömegkarambolban

Öt gépjármű ütközött össze kedd reggel az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Hatvan térségében. A balesetben egy kisbusz az árokba hajtott, a forgalom csak a leállósávon halad.

Tömegkarambol bénítja a forgalmat az M3-ason, Hatvannál Fotó: Katasztrófavédelem

Tűzoltók rohantak a hatvani helyszínre, áramtalanítani kellett a járműveket

A sztráda 53-as és 54-es kilométere között történt a szerencsétlenség, amelyhez a hatvani hivatásos tűzoltó-parancsnokság két gépjárműfecskendővel vonult ki. A tűzoltó rajok a helyszín biztosítása mellett áramtalanították az érintett járműveket.

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a kocsikban összesen hatan utaztak, az esethez a mentőket is riasztották. Az autópálya Budapest felé vezető oldalán a műszaki mentés és a helyszínelés ideje alatt jelentős korlátozásra kell számítani, a forgalom jelenleg kizárólag a leállósávban haladhat.