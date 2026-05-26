Hatalmas a baj az M3-ason: Öt autó csapódott egymásba, egy kisbusz az árokba repült a brutális tömegkarambolban

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 08:02
Tömegszerencsétlenség történt az M3-ason, öt autó csapódott egymásba Hatvannál, a sztrádát lezárták.
Öt gépjármű ütközött össze kedd reggel az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Hatvan térségében. A balesetben egy kisbusz az árokba hajtott, a forgalom csak a leállósávon halad.

Fotó: Katasztrófavédelem

Tűzoltók rohantak a hatvani helyszínre, áramtalanítani kellett a járműveket

A sztráda 53-as és 54-es kilométere között történt a szerencsétlenség, amelyhez a hatvani hivatásos tűzoltó-parancsnokság két gépjárműfecskendővel vonult ki. A tűzoltó rajok a helyszín biztosítása mellett áramtalanították az érintett járműveket.

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a kocsikban összesen hatan utaztak, az esethez a mentőket is riasztották. Az autópálya Budapest felé vezető oldalán a műszaki mentés és a helyszínelés ideje alatt jelentős korlátozásra kell számítani, a forgalom jelenleg kizárólag a leállósávban haladhat.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
