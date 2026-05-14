Az Anthropic titkos AI-modellje, a Mythos pillanatok alatt feltárja a legbiztonságosabb szoftverek sebezhető pontjait.

A mesterséges intelligencia képes megtéveszteni a felhasználóját, és digitális fegyverként is használható.

A magyar jövőkutató, Keleti Arthur szerint a modell kiszivárgása a kiberbűnözők kezére adná a biztonságunkat.

A mesterségesintelligencia-alapú chatbotok között újdonságnak számít egy fejlettebb MI, az Anthropic nevű techóriás Mythos elnevezésű modellje, amely különös meglepetéseket hozott. Egyelőre kontroll alatt tesztelik a képességeit, szűk körben azonban máris csinált furcsaságokat. Jövőkutató figyelmeztet, hogy a továbbfejlesztett mesterséges intelligencia rossz kezekben veszedelmes károkat okozhat!

A mesterséges intelligencia ma már jóval többet tud, mint egy éve

Az Anthropic óriáscég techlaborjában megszületett a Mythos, egy olyan intelligens MI, amely a ChatGPT bizonyos képességeinél jobban teljesít. Azzal a céllal hozták létre, hogy a kiberháborúkban gyorsabban megtalálja a védelmi pajzsokon, például bankok, techóriások védelmi rendszerén a réseket, hogy mihamarabb „befoltozhassák” azokat.

Tipikus iskolapéldája azonban annak a jövőképnek is, amely a mesterséges intelligencia veszélyeit tárja elénk, vagyis hogy az emberek eszén túljárva átveszi az irányítást. A teszteléskor ugyanis észrevették a kutatók, hogy az MI a használata során 29 százalékban felismerte, hogy éppen tesztelték őt. Olyankor nem a valódi tudását mutatta, hanem a válaszait a tesztelők elvárásaihoz igazította.

Órák alatt átírta a kiberbiztonságról alkotott képünket is: gigászi forráskódokban talált több ezer súlyos sérülékenységet. Ezeket a forráskódokat előtte milliók tesztelték évtizedekig, de ekkora eredményt sosem értek el.

Keleti Arthur jövőkutató szerint az új MI rossz kezekben nagy veszélyt jelenthet.

Aduászt kaphatnak a bűnözők

A Mythos egy olyan szuperfegyver lehet, amely képes a különálló hibákat láncba fűzni, és összetett támadási sorozatokat végrehajtani. Rossz kezekben óriási veszélyt jelenthet, éppen ezért egyelőre csak egy szűk kör tesztelheti.

Vannak etikus és kevésbé etikus hackerek, akiknek az a munkájuk, hogy repedéseket keressenek a különféle rendszerek tűzfalán. Ezek a rések aranyat érnek: egy Windows- vagy iPhone-hiba a feketepiacon több millió dollárt is hozhat a konyhára. Ezeknek a hibáknak a megtalálásához ezidáig hetekig tartó manuális munka és kivételes tudás kellett, a Mythos viszont egyszerűsíti és gyorsítja a folyamatot. Ez olyan, mintha korábban csak néhány profi tudott volna betörni egy bankba, most azonban bármelyik bűnöző számára leegyszerűsödhet a hibakeresés.

– hangsúlyozta a Borsnak Keleti Arthur, az Informatikai Biztonság Napja (ITBN) nevű konferencia alapítója. Ugyanitt felhívta a figyelmet, hogy a Mythos működő verziója már kiszivároghatott. Ha ez igaz, az emberiség digitális biztonsága nagy veszélyben lehet.