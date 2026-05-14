Katasztrófához vezethet a mesterséges intelligencia új modellje a jövőkutató szerint

A mesterségesintelligencia-alapú chatbotok között újdonságnak számít egy fejlettebb MI, az Anthropic nevű techóriás Mythos elnevezésű modellje, amely különös meglepetéseket hozott. Egyelőre kontroll alatt tesztelik a képességeit, szűk körben azonban máris csinált furcsaságokat. Jövőkutató figyelmeztet, hogy a továbbfejlesztett mesterséges intelligencia rossz kezekben veszedelmes károkat okozhat!
Az Anthropic óriáscég techlaborjában megszületett a Mythos, egy olyan intelligens MI, amely a ChatGPT bizonyos képességeinél jobban teljesít. Azzal a céllal hozták létre, hogy a kiberháborúkban gyorsabban megtalálja a védelmi pajzsokon, például bankok, techóriások védelmi rendszerén a réseket, hogy mihamarabb „befoltozhassák” azokat.
Tipikus iskolapéldája azonban annak a jövőképnek is, amely a mesterséges intelligencia veszélyeit tárja elénk, vagyis hogy az emberek eszén túljárva átveszi az irányítást. A teszteléskor ugyanis észrevették a kutatók, hogy az MI a használata során 29 százalékban felismerte, hogy éppen tesztelték őt. Olyankor nem a valódi tudását mutatta, hanem a válaszait a tesztelők elvárásaihoz igazította.
Órák alatt átírta a kiberbiztonságról alkotott képünket is: gigászi forráskódokban talált több ezer súlyos sérülékenységet. Ezeket a forráskódokat előtte milliók tesztelték évtizedekig, de ekkora eredményt sosem értek el.
A Mythos egy olyan szuperfegyver lehet, amely képes a különálló hibákat láncba fűzni, és összetett támadási sorozatokat végrehajtani. Rossz kezekben óriási veszélyt jelenthet, éppen ezért egyelőre csak egy szűk kör tesztelheti.
Vannak etikus és kevésbé etikus hackerek, akiknek az a munkájuk, hogy repedéseket keressenek a különféle rendszerek tűzfalán. Ezek a rések aranyat érnek: egy Windows- vagy iPhone-hiba a feketepiacon több millió dollárt is hozhat a konyhára. Ezeknek a hibáknak a megtalálásához ezidáig hetekig tartó manuális munka és kivételes tudás kellett, a Mythos viszont egyszerűsíti és gyorsítja a folyamatot. Ez olyan, mintha korábban csak néhány profi tudott volna betörni egy bankba, most azonban bármelyik bűnöző számára leegyszerűsödhet a hibakeresés.
– hangsúlyozta a Borsnak Keleti Arthur, az Informatikai Biztonság Napja (ITBN) nevű konferencia alapítója. Ugyanitt felhívta a figyelmet, hogy a Mythos működő verziója már kiszivároghatott. Ha ez igaz, az emberiség digitális biztonsága nagy veszélyben lehet.
"Az Anthropic egy ilyen képességű modellt még nem akar átadni hétköznapi felhasználóknak, bár sajnos úgy tűnik, hogy már kiszivárgott a működő verzió. Ha ez azelőtt válik széles körben elérhetővé, mielőtt a cég be tudná foltozni a korábban fellelt hibákat, akkor nehezen belátható veszélyekkel nézünk szembe" – zárta szavait Keleti Arthur jövőkutató.
