Agyműtét után horgol és rajzol a magyar fiú, amit azelőtt sosem tudott

Egy ifjú művészjelölt története az orvostudomány egyik "legszebb rejtélye": kisgyerekként egy gyilkos kór majdnem elvette a látását és a hangját, de az agyműtét után egy olyan tehetség született újjá, aki ma már képzőművészeti iskolába készül.
Azt mondták az orvosok, bármikor megvakulhat, mert a ciszta már brutálisan nyomta a látóidegeit
- meséli a Borsnak büszkén Detti, a 14 éves Marosvölgyi Manó édesanyja.
A dráma gyökerei a várandósságig nyúlnak vissza, de csak évekkel később derült ki: Marosvölgyi Manó betegségét egy toxoplazma-fertőzés okozhatta, amit az édesanya tudtán kívül kapott el egy macskától a terhesség első heteiben. A kór csendben lapult, majd négyéves korában kíméletlenül lecsapott.
Egyik pillanatban még mögöttem jött a boltban, a másikban összeesett. Azt mondta: anya, fáj a fejem és onnantól kezdődött a kálvária
-idézi fel a drámai perceket az édesanya.
Másfél évig tartó bizonytalanság következett, mire kiderült: Manó fejében egy hatalmas ciszta nőtt, ami szép lassan „kikapcsolta” a szervezetét.
A szülők nagyon megijedtek, azonnal orvoshoz mentek Manóval, de eleinte nem találtak nála semmi elváltozást.
Másfél év után derült ki, hogy nagy a baj és fel kell nyitni a koponyáját. Nagyon megrémültünk
- meséli az édesanya.
Az akkor ötéves Manó számára a műtét előtti napok maga volt a pokol. Az MR vizsgálat kimutatta, a ciszta már annyira nyomta az agyát, hogy alig kapott levegőt, a beszéde elakadt és az orvosok azzal a szörnyűséggel riogatták a szülőket, hogy a látóidegeit érő feszítés miatt örökre megvakulhat. Azonnali agyműtétre volt szükség ahhoz, hogy megmentsék.
Az Amerikai úti klinikára kerültünk, már mentő vitte. A műtét után úgy nézett ki, mint egy tűpárna: négy infúzió lógott belőle, a kézfejéből, a lábaiból mindenhol csövek álltak ki. Mégis, amikor másnap bemehettünk hozzá, ő mosolygott. A nővérek csokival jutalmazták a bátorságát, mi pedig csak sírtunk a megkönnyebbüléstől
- meséli elérzékenyülve Detti.
A három és fél órás életmentő műtét során az óriási cisztát nem tudták kivenni, egy sönttel vezették el a nyomást. Ekkor történt a megmagyarázhatatlan fordulat.
Manó, akinek korábban semmi kézügyessége nem volt, alig három nappal azután, hogy felnyitották a koponyáját, rajzolni és festeni kezdett. Nem is akárhogyan. Szülei megdöbbenve vették észre, valami olyan történt, amire igazából máig nincs orvosi magyarázat. A műtét által kapott isteni tehetséget a fiuk.
Olyan lett, mintha egy gát szakadt volna át benne. Először jöttek a különleges, absztrakt festmények, amikkel a traumát dolgozta fel. Azt látja meg a világban, amit mi nem. Aztán jött a horgolás: fejből készít el bármit, a dínóktól a tejszínhabos latte kávéig. Ma már ott tartunk, hogy a tanárai is tőle rendelnek kabalákat!
-meséli büszkén Detti.
Manó megmagyarázhatatlan átalakulása még az orvosokat is megdöbbentette. Amikor a szülők magyarázatot kerestek a hirtelen jött zsenialitásra, kiderült, hogy nincs ésszerű magyarázat.
Megkérdeztem az orvost, hogy van-e erre valami észszerű magyarázat, de azt mondta, az agy még nekik is egy hatalmas rejtély. Nem tudhatták előre, mi lesz azokkal a részekkel, amik a nagy nyomás miatt esetleg elhaltak a fejében: átveszi-e a feladatukat egy másik terület, vagy sem. Nálunk végül a létező legnagyobb csoda történt: a műtét után pont az a rész nyílt meg benne, ami a művészetért felelős
- próbál magyarázatot találni az édesanya.
A jövendőbeli művészpalánta ma már céltudatos kiskamasz, akit a kórházban csak „gladiátornak” hívtak. Bár a látóidegeit megviselte a betegség és szemüveget hord, a sötét jóslat nem vált be: nem vakult meg, sőt, a művészet lett az élete. Manó számára nem is kérdés, hogy hova szeretne majd nyolcadik után jelentkezni.
Képzőművészeti iskolába készül és mi mindenben támogatjuk. Az apukájával, aki nemrég lett őtvös, együtt formázza a gyurmát, együtt tervezik a jövőt. Manó a nevéhez is ragaszkodik, a második neve Zsombor és ha valaki úgy hívja, azonnal kijavítja: Én Manó vagyok! A betegsége és a neve is különleges, felnőttként is legyen az és érjen el mindent, amit csak szeretne
- mondja mosolyogva az édesanyja.
A fiú fejében lévő sönt örökre ott marad, emlékeztetve a családot a küzdelemre. De Manó nem a betegségével, hanem a tehetségével akar kitűnni. A balkezes fiú ma már nem a fájdalomtól, hanem az alkotásvágytól nem tud aludni esténként.
Néha úgy kell rászólni, hogy pihenjen, mert állandóan készít valami mesterművet. Azt még nem tudja pontosan, hogy mit is szeretne a művészeten belül csinálni, de az biztos, hogy alkotni szeretne. Egyszerűen nem tud leállni, ha belekezd, teljesen átszellemül és kikapcsolja a külvilágot. Mivel a beszédközpontja valószínűleg sérült, így ő nem a szavak embere. Akkor tud igazán kibontakozni, ha kézműveskedik.
- meséli mosolyogva az édesanya.
Manó számára a világ ma már nem ijesztő sötétség, hanem egy végtelen vászon vagy éppen egy égigérő fonal. És bár a szavak továbbra is nehezen jönnek, a kezei között megszülető művek mindennél hangosabban hirdetik: a legnagyobb tragédiákból is születhet valami csodálatos, mint az ő tehetsége. Nagy tervei vannak a 13 éves fiúnak, az sem kizárt, hogy az egész ország megismeri majd a nevét a mesterművein keresztül. Addig pedig sorra készíti az alkotásokat.
