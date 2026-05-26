Agyműtét után horgol és rajzol a magyar fiú, amit azelőtt sosem tudott

Egy ifjú művészjelölt története az orvostudomány egyik "legszebb rejtélye": kisgyerekként egy gyilkos kór majdnem elvette a látását és a hangját, de az agyműtét után egy olyan tehetség született újjá, aki ma már képzőművészeti iskolába készül.

Agyműtét után három nappal Manó már a kórházban elkezdett rajzolni fotó: beküldött

Igazi csoda: Három nappal agyműtét után művészien rajzolt a magyar fiú

Azt mondták az orvosok, bármikor megvakulhat, mert a ciszta már brutálisan nyomta a látóidegeit

- meséli a Borsnak büszkén Detti, a 14 éves Marosvölgyi Manó édesanyja.

A dráma gyökerei a várandósságig nyúlnak vissza, de csak évekkel később derült ki: Marosvölgyi Manó betegségét egy toxoplazma-fertőzés okozhatta, amit az édesanya tudtán kívül kapott el egy macskától a terhesség első heteiben. A kór csendben lapult, majd négyéves korában kíméletlenül lecsapott.

Egyik pillanatban még mögöttem jött a boltban, a másikban összeesett. Azt mondta: anya, fáj a fejem és onnantól kezdődött a kálvária

-idézi fel a drámai perceket az édesanya.

Másfél évig tartó bizonytalanság következett, mire kiderült: Manó fejében egy hatalmas ciszta nőtt, ami szép lassan „kikapcsolta” a szervezetét.

A szülők nagyon megijedtek, azonnal orvoshoz mentek Manóval, de eleinte nem találtak nála semmi elváltozást.

Másfél év után derült ki, hogy nagy a baj és fel kell nyitni a koponyáját. Nagyon megrémültünk

- meséli az édesanya.

Édesanyja szerint a műtét előtt egyáltalán nem volt jó a kézügyesége. Fotó: beküldve

„Tűpárnának nézték a fiamat”

Az akkor ötéves Manó számára a műtét előtti napok maga volt a pokol. Az MR vizsgálat kimutatta, a ciszta már annyira nyomta az agyát, hogy alig kapott levegőt, a beszéde elakadt és az orvosok azzal a szörnyűséggel riogatták a szülőket, hogy a látóidegeit érő feszítés miatt örökre megvakulhat. Azonnali agyműtétre volt szükség ahhoz, hogy megmentsék.

Az Amerikai úti klinikára kerültünk, már mentő vitte. A műtét után úgy nézett ki, mint egy tűpárna: négy infúzió lógott belőle, a kézfejéből, a lábaiból mindenhol csövek álltak ki. Mégis, amikor másnap bemehettünk hozzá, ő mosolygott. A nővérek csokival jutalmazták a bátorságát, mi pedig csak sírtunk a megkönnyebbüléstől

- meséli elérzékenyülve Detti.