Új trükkel próbálják lenullázni a bankszámládat – Ezzel a lépéssel megvédheted magad az online csalóktól

Február első keddje a Biztonságos internet napja, ami jó alkalmat nyújt arra, hogy megbizonyosodjunk arról, mennyire is vagyunk felkészülve az online csalásokra, átverésekre, adathalászatra, és sorra vegyük, mi mindenre kell odafigyelnünk, hogy a lehető legkevesebb kockázattal böngészhessünk a mindennapjainkban. Néhány lépés betartása rengeteget segíthet, hogy megvédjük magunkat. Mutatjuk a legfontosabbakat!
Te is kaptál már e-mailt szolgáltatótól, hogy összegyűltek a hűségpontjaid egy nagy nyereményhez, bár sosem álltál szerződésben velük? Vagy kerestek meg SMS-ben azzal, hogy a csomagod kézbesítéséhez szükséges címedet egy igen gyanús linken keresztül kellene megerősítened, hogy eljuthasson hozzád az, amit megrendeltél? Az online csalások legnagyobb veszélyét nem a technikai tudás hiányában kell keresnünk. A fő kockázatot az jelenti, hogy az adathalászatot indítók megbízható, hiteles szereplőknek, szolgáltatóknak adják ki magukat. Mentálisan gyakorolnak ránk nyomást, siettetnek, félelmet keltenek, vagy épp egy értékes nyeremény lehetőségével kecsegtetnek.
Az adathalász üzenetek jellemzően sürgős intézkedéseket kérnek tőled. Például jelszófrissítést, fiókellenőrzést, a címed vagy fizetési adataid megadását, megerősítését.
A link, amin keresztül ezt megtehetnéd, nem egy eredeti, hiteles oldalra vezet, hanem jellemzően egy hasonló másolatra, ahol önként és közvetlenül adod az adathalászok kezébe az adataidat.
Az online csalások már rengeteg felületen és eszközzel megközelíthetnek.
E-mailes adathalászat: jellemzően hamis értesítések bankoktól vagy szolgáltatóktól.
SMS-alapú csalás: csomagértesítésnek vagy fizetési problémának álcázott üzenetek.
Telefonos megtévesztés: általában banki ügyintézőnek vagy hatósági személynek kiadott személyek hívásai.
Közösségi médiás csalások: hamis profilok, átvett fiókok, manipulált nyereményjátékok.
Hamis hirdetések és felugró ablakok: kártékony tartalmak letöltésére ösztönző hirdetésblokkok.
Bors-tipp: a jelszókezelő alkalmazások segíthetnek a kezelésükben és a számontartásukban.
A biztonságos internet napjának az legyen a legfontosabb üzenete, hogy bár a veszélytelen böngészés nem egyszerű, sok elővigyázatosságot, naprakész tudást igényel, és tanulható! Minél jobban megértjük a csalások működését, eszközeit, platformjait és a védekezés logikáját, annál kisebb az esélye annak, hogy egy adathalászat áldozatává válunk.
