Új trükkel próbálják lenullázni a bankszámládat – Ezzel a lépéssel megvédheted magad az online csalóktól

Február első keddje a Biztonságos internet napja, ami jó alkalmat nyújt arra, hogy megbizonyosodjunk arról, mennyire is vagyunk felkészülve az online csalásokra, átverésekre, adathalászatra, és sorra vegyük, mi mindenre kell odafigyelnünk, hogy a lehető legkevesebb kockázattal böngészhessünk a mindennapjainkban. Néhány lépés betartása rengeteget segíthet, hogy megvédjük magunkat. Mutatjuk a legfontosabbakat!

Ezek az adathalászat elleni védekezés legfontosabb lépései!

Fotó: Maderla / Shutterstock

Az adathalászat az online csalások legelterjedtebb formája.

A támadók különböző nyomásgyakorlásokkal és hitelességet imitáló üzenetekkel hálózzák be az áldozatokat.

A csalások e-mailben, SMS-ben, hívások formájában és a közösségi média felületeken is megjelenhetnek.

Ellenőrző lépésekkel és eszközökkel is csökkenthetjük a kockázatokat.

Gondolkodj előre! Így védekezhetsz hatékonyan az adathalászat és más internetes csalások ellen

Te is kaptál már e-mailt szolgáltatótól, hogy összegyűltek a hűségpontjaid egy nagy nyereményhez, bár sosem álltál szerződésben velük? Vagy kerestek meg SMS-ben azzal, hogy a csomagod kézbesítéséhez szükséges címedet egy igen gyanús linken keresztül kellene megerősítened, hogy eljuthasson hozzád az, amit megrendeltél? Az online csalások legnagyobb veszélyét nem a technikai tudás hiányában kell keresnünk. A fő kockázatot az jelenti, hogy az adathalászatot indítók megbízható, hiteles szereplőknek, szolgáltatóknak adják ki magukat. Mentálisan gyakorolnak ránk nyomást, siettetnek, félelmet keltenek, vagy épp egy értékes nyeremény lehetőségével kecsegtetnek.

Honnan ismerheted fel az adathalász üzeneteket?

Az adathalász üzenetek jellemzően sürgős intézkedéseket kérnek tőled. Például jelszófrissítést, fiókellenőrzést, a címed vagy fizetési adataid megadását, megerősítését.

A link, amin keresztül ezt megtehetnéd, nem egy eredeti, hiteles oldalra vezet, hanem jellemzően egy hasonló másolatra, ahol önként és közvetlenül adod az adathalászok kezébe az adataidat.

Hogyan támadnak az adathalászok?

Az online csalások már rengeteg felületen és eszközzel megközelíthetnek.