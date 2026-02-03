Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Balázs névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Új trükkel próbálják lenullázni a bankszámládat – Ezzel a lépéssel megvédheted magad az online csalóktól

internetes csalások
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 14:45
adathalász támadásBiztonságos internet napadathalászat
Gratulálunk, te lettél a szerencsés nyertesek egyike! Te is rákattintanál? Egy kecsegtető e-mail, megtévesztő SMS vagy gyanús telefonhívás bármikor elérhet téged. Ma már a tapasztalt internetes felhasználókat is könnyen átverik néhány kifinomult, jól kidolgozott online csalással. Ezért ezeket a fontos lépéseket muszáj megtenned, hogy legközelebb ne te válj egy súlyos adathalászat áldozatává!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Február első keddje a Biztonságos internet napja, ami jó alkalmat nyújt arra, hogy megbizonyosodjunk arról, mennyire is vagyunk felkészülve az online csalásokra, átverésekre, adathalászatra, és sorra vegyük, mi mindenre kell odafigyelnünk, hogy a lehető legkevesebb kockázattal böngészhessünk a mindennapjainkban. Néhány lépés betartása rengeteget segíthet, hogy megvédjük magunkat. Mutatjuk a legfontosabbakat!

Adathalászat áldozata egy nő, mert ismeretlen hívónak adja meg a bankkártyaadatait.
Ezek az adathalászat elleni védekezés legfontosabb lépései!
Fotó: Maderla / Shutterstock 
  • Az adathalászat az online csalások legelterjedtebb formája.
  • A támadók különböző nyomásgyakorlásokkal és hitelességet imitáló üzenetekkel hálózzák be az áldozatokat.
  • A csalások e-mailben, SMS-ben, hívások formájában és a közösségi média felületeken is megjelenhetnek. 
  • Ellenőrző lépésekkel és eszközökkel is csökkenthetjük a kockázatokat.

Gondolkodj előre! Így védekezhetsz hatékonyan az adathalászat és más internetes csalások ellen

Te is kaptál már e-mailt szolgáltatótól, hogy összegyűltek a hűségpontjaid egy nagy nyereményhez, bár sosem álltál szerződésben velük? Vagy kerestek meg SMS-ben azzal, hogy a csomagod kézbesítéséhez szükséges címedet egy igen gyanús linken keresztül kellene megerősítened, hogy eljuthasson hozzád az, amit megrendeltél? Az online csalások legnagyobb veszélyét nem a technikai tudás hiányában kell keresnünk. A fő kockázatot az jelenti, hogy az adathalászatot indítók megbízható, hiteles szereplőknek, szolgáltatóknak adják ki magukat. Mentálisan gyakorolnak ránk nyomást, siettetnek, félelmet keltenek, vagy épp egy értékes nyeremény lehetőségével kecsegtetnek.

Honnan ismerheted fel az adathalász üzeneteket?

Az adathalász üzenetek jellemzően sürgős intézkedéseket kérnek tőled. Például jelszófrissítést, fiókellenőrzést, a címed vagy fizetési adataid megadását, megerősítését.

A link, amin keresztül ezt megtehetnéd, nem egy eredeti, hiteles oldalra vezet, hanem jellemzően egy hasonló másolatra, ahol önként és közvetlenül adod az adathalászok kezébe az adataidat.

Hogyan támadnak az adathalászok?

Az online csalások már rengeteg felületen és eszközzel megközelíthetnek.

E-mailes adathalászat: jellemzően hamis értesítések bankoktól vagy szolgáltatóktól.

SMS-alapú csalás: csomagértesítésnek vagy fizetési problémának álcázott üzenetek.

Telefonos megtévesztés: általában banki ügyintézőnek vagy hatósági személynek kiadott személyek hívásai.

Közösségi médiás csalások: hamis profilok, átvett fiókok, manipulált nyereményjátékok.

Hamis hirdetések és felugró ablakok: kártékony tartalmak letöltésére ösztönző hirdetésblokkok.

Hogyan védekezhetsz az adathalászat ellen?

Adathalászatot megkísérlő e-maileket kap a férfi a laptopján
6 lépés, amivel megvédheted magad az adathalászat ellen!
Fotó: Mer_Studio / Shutterstock 
  1. Kezeld óvatosan és elővigyázatosan a kapott linkeket, URL-címeket!
    Soha ne üzenetből látogasd meg egy szolgáltatás oldalát! Banki vagy hivatalos ügyintézésnél mindig kézzel írd be az oldal címét, vagy használd a saját, elmentett könyvjelződet vagy az applikációdat, ha van!
    Figyeld meg a domain nevet (egyedi azonosító) és a feladó címét. A megtévesztő címek gyakran hasonlítanak az eredetire, de apró, egy-két betűs, karakteres eltéréseket tartalmaznak.
  2. Használd ki a kétlépcsős azonosítás lehetőségét!
    A kétlépcsős azonosítást sokan egy plusz bonyodalomnak tartják, pedig az az egyik leghatékonyabb védekezés adathalászat ellen. Minden olyan fióknál kapcsold be, ahol van rá lehetőséged. Ez megakadályozza, hogy egy ellopott jelszó már elegendő legyen a belépéshez.
  3. Amennyire tudod, korlátozd az adatmegosztást!
    Jelszót, PIN-kódot, teljes bankkártyaadatot senki sem kérhet jogszerűen e-mailben vagy telefonon keresztül. Ezt mindig tartsd észben! Mielőtt bármilyen adatodat megadnál, győződj meg róla, hogy egy hiteles ügyintézővel beszélsz. Ha kell, tegyél fel te is kérdéseket. Az elővigyázatosság sosem árt.
  4. Személyes üzeneteidben is légy gyanakvó!
    Ha egy ismerős szokatlan kéréssel fordul hozzád egy közösségi médiás felületen – pénzt kér vagy egy furcsa linket küld –, ellenőrizd, kérdezz rá egy másik csatornán is.
  5. Frissíts!
    A rendszeres frissítések és a vírusvédelem is segít, hogy mindig a legkorszerűbb adatvédelmi technikák védjék az adataidat.
  6. Használj erős, egyedi jelszavakat!
    Egyetlen jelszót használni minden fiókhoz épp olyan veszélyes, mint amilyen kényelmes. Minden fontos szolgáltatáshoz külön jelszót használj.

Bors-tipp: a jelszókezelő alkalmazások segíthetnek a kezelésükben és a számontartásukban.

A biztonságos internet napjának az legyen a legfontosabb üzenete, hogy bár a veszélytelen böngészés nem egyszerű, sok elővigyázatosságot, naprakész tudást igényel, és tanulható! Minél jobban megértjük a csalások működését, eszközeit, platformjait és a védekezés logikáját, annál kisebb az esélye annak, hogy egy adathalászat áldozatává válunk.

Az alábbi videóban látott szabályokat érdemes betartani, hogy ne válj az adathalászat áldozatává:

Ezeket az adathalászattal és online csalásokkal kapcsolatos cikkeket is olvasd el:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu