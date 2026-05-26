Négyes karambol a 6-os főúton: hatalmas a dugó Budafoknál

Láncreakció-szerű baleset bénítja meg a közlekedést Dél-Budán. Kedd reggel fél hét után nem sokkal négy személygépkocsi rohant egymásba a 6-os főúton, a budafoki vasútállomás közelében. A karambol miatt a környéken hatalmas a torlódás, ami a tömegközlekedést is érinti.

Négyes karambol bénítja a forgalmat Budafokon, a 6-os főúton Fotó: Katasztrófavédelem

Tart a műszaki mentés Budafokon

A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a fővárosi hivatásos tűzoltók, akik jelenleg is végzik a járművek műszaki mentését és a Budapestről kivezető szakasz biztosítását. Az esethez a mentőket is riasztották – közölte a Katasztrófavédelem.