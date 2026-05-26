Álomutazásból lett tragédia: felesége szeme láttára halt meg a közkedvelt rendőr

Álomnyaralásán vesztette életét az az 52 éves ausztrál férfi, aki harmincas éveitől kezdve készült perui nyaralására, hogy másszon egyet a Machu Picchu közelében. Matthew Cameron Paton azon kívül, hogy minden szabad fillérjét félre rakta emiatt, még spanyolul is tanult. A rendőr a halálakor az Inka-ösvényen túrázott, amikor a beszámolók szerint nagyjából 300 métert zuhant, miután átesett egy megrongálódott korláton.

Álomnyaralásán vesztette életét a közkedvelt rendőr

A hegyimentők a holttestét csak másnap, május 21-én találták meg a szakadék alján. A nyomozás eddigi állása szerint a tragédiát az okozta, hogy megbotlott és habár próbált megkapaszkodni a fa korlátban, az leszakadt. Ekkor 12 napja tartózkodott feleségével Peruban.

Matthew Paton 2009-ben csatlakozott a Victoriai Rendőrkapitányság állományához. Több rendőrőrsön szolgált, majd 2017-ben oktatóként kezdett dolgozni a rendőrakadémián és később mentális egészségügyi helyzetek kezelésére is képezte a rendőröket. Júniusban kapta volna meg vezető őrmesteri kinevezését. Kollégáit mélyen megrázta a tragédia, Mike Bush így emlékezett rá:

Matt bárkivel könnyedén megtalálta a közös hangot. Önzetlenségéről, humoráról, kedvességéről és emberségéről fogunk emlékezni rá

- nyilatkozta, míg Paton családja ezt közölte:

Ő volt az az ember, akit mindenki maga mellett akar tudni az ember baj esetén. Az út szélén is megállt segíteni idegeneket segíteni

- idézte őket a People.