Lionel Messiért imádkozik Argentína, borzalmas hír jött a világsztárról

Szívükhöz kaptak az argentin szurkolók: az Inter Miami-Philadelphia Union mérkőzés 73. percében Lionel Messi sérülés miatt cserét kért, nem tudta folytatni a játékot, és az öltözőbe sétált. A 38 éves támadó a hatodik világbajnoki fellépésére készül az argentin válogatottal, és most mindenki azt találgatja, hogy mennyire súlyos a sérülése. Vajon veszélybe került a vb-szereplése?
A beszámolók szerint a sérülés pontos jellege egyelőre nem ismert, de izomproblémát gyanítanak. Több helyen a bal comb, illetve a combhajlító környékét említik, hivatalos diagnózis azonban még nincs. Ez az a bizonytalanság, amely most az egész futballvilágot nyugtalanítja. A klubnál a mérkőzés után azt jelezték, hogy a következő vizsgálatok dönthetik el, mennyire súlyos Messi sérülése. A helyzetet árnyalja, hogy a mérkőzést nehéz körülmények között, esőben játszották, tehát az sem kizárt, hogy elővigyázatosságból cserélték le az argentin klasszist - vélekedik az Origo.
Argentína címvédőként érkezik a június 11-én kezdődő foci-vb-re, miután a 2022-es világbajnokság döntőjében legyőzte Franciaországot.
