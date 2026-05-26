Lionel Messiért imádkozik Argentína, borzalmas hír jött a világsztárról

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 07:45
Lecserélték a nyolcszoros aranylabdás argentin labdarúgót az Inter Miami–Philadelphia Union mérkőzésen. Lionel Messi megsérült három héttel a világbajnokság rajtja előtt.
Szívükhöz kaptak az argentin szurkolók: az Inter Miami-Philadelphia Union mérkőzés 73. percében Lionel Messi sérülés miatt cserét kért, nem tudta folytatni a játékot, és az öltözőbe sétált. A 38 éves támadó a hatodik világbajnoki fellépésére készül az argentin válogatottal, és most mindenki azt találgatja, hogy mennyire súlyos a sérülése. Vajon veszélybe került a vb-szereplése?

Lionel Messi állapota miatt aggódnak az argentinok
Lionel Messi állapota miatt aggódnak az argentinok / Fotó: Franklin Jacome

Lionel Messi címvédőként menne a vb-re

A beszámolók szerint a sérülés pontos jellege egyelőre nem ismert, de izomproblémát gyanítanak. Több helyen a bal comb, illetve a combhajlító környékét említik, hivatalos diagnózis azonban még nincs. Ez az a bizonytalanság, amely most az egész futballvilágot nyugtalanítja. A klubnál a mérkőzés után azt jelezték, hogy a következő vizsgálatok dönthetik el, mennyire súlyos Messi sérülése. A helyzetet árnyalja, hogy a mérkőzést nehéz körülmények között, esőben játszották, tehát az sem kizárt, hogy elővigyázatosságból cserélték le az argentin klasszist - vélekedik az Origo.

Argentína címvédőként érkezik a június 11-én kezdődő foci-vb-re, miután a 2022-es világbajnokság döntőjében legyőzte Franciaországot.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
