Egy tál zöldborsó, a legfinomabb zöldborsófőzelék alapanyaga

Lepd meg a családot – ez a legfinomabb zöldborsófőzelék titka

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 25. 11:45
A magyar konyha egyik népszerű fogása sokféleképpen elkészíthető, nem véletlenül mondják, hogy ahány ház, annyi recept. De vajon mire kell figyelnünk, hogy a legfinomabb zöldborsófőzelék kerülhessen az asztalra?
László Juli
  • Egyszerű, de attól még nem könnyű jó főzeléket készíteni.
  • A tökéletes zöldborsófőzelék titka több dologból áll össze.
  • Három lényeges lépést érdemes betartani főzés során.

Azt már az elején érdemes leszögezni, hogy a tökéletes, vagy ha úgy tetszik, a legfinomabb zöldborsófőzelék titka nem egyetlen trükk, hanem több apró részlet. Ezek együttes alkalmazásával állhat össze a nagy egész, vagyis a magyarok egyik kedvenc klasszikusa.

Legfinomabb zöldborsófőzelékhez szükséges borsó lábasban, tetején egy kocka vajjal
A legfinomabb zöldborsófőzeléket bárki elkészítheti.
Így készítsd el a legfinomabb zöldborsófőzeléket!

A zöldborsófőzelék elkészítése nem nagy ördöngösség, mégis könnyű elrontani, és ízetlenre vagy éppen lisztesre főzni. Mint más ételek tekintetében, itt is célszerű a minőségi és friss alapanyagokra, valamint a tudatos lépésekre helyezni a hangsúlyt. Jó főzeléket főzni ugyanis a tévhitekkel ellentétben nem olyan könnyű, ennek ellenére ajánlott minden héten beiktatni ezeket az ételtípusokat, mert nemcsak finomak, hanem kifejezetten egészségesek is. 

Íme a titok

A legfinomabb zöldborsófőzelék titka valójában három pilléren nyugszik:

1. Az első és legfontosabb, hogy lehetőleg friss, zsenge, vagy jó minőségű mirelit borsót használjunk fel, és figyeljünk arra, hogy ne főzzük túl a zöldséget, ami az egyik leggyakoribb hiba. Tanácsos a szemeket alaplében megpárolni, és már ehhez hozzáadni egy kicsi vajat vagy olajat, hogy megalapozzuk az étel ízét.

2. A második, hogy megfelelő legyen a sós és édes ízek egyensúlya, amit egy kevés cukor hozzáadásával érhetünk el. Az édesítőszer remekül kiemeli a borsó természetes édességét.

3. A harmadik a krémes állag, aminek eléréséhez tejfölös habarást, de akár tejszínt is használhatunk. Előbbi esetében figyeljünk arra, hogy ne legyen túl lisztes, és ne barnuljon meg, a tejszín esetében pedig válasszunk nem túl sűrű készítményt, a főzelék a hűlés folyamán ugyanis még sűrűsödik. A krémességet fokozhatjuk, ha az étel egy részét kivesszük, összeturmixoljuk, majd visszaadagoljuk.

+ 1 Extra tipp: a tűzről levéve tegyünk egy kevés tejet, tejszínt vagy vajat az ételhez, ezzel még teljesebb és lágyabb ízt adhatunk az egyik legnépszerűbb hüvelyes zöldségből készült ételnek, a zöldborsófőzeléknek.

Szükséged lenne a tökéletes zöldborsófőzelék receptjére? A Mindmegette oldalán ezt is megtalálhatod, akár lisztmentes verzióban is! Sőt ebből a videóból is meríthetsz ötleteket:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
