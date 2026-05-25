„Csak a barátjának akart integetni” – Rárepültek a zsaruk a dudáló sofőrre, súlyos százezreket fizethet a mozdulatért

A Chelmsfordból származó Jamie Spence épp a fehér furgonjával furikázott az essex-i Braintree állomás közelében, amikor meglátta egy ismerősét. Gondolta, udvarias lesz, vagy csak jelzi, hogy ott van, ezért megnyomta a kürtöt. Arra álmában sem gondolt, hogy ezzel élete egyik legdrágább és legkínosabb hibáját követi el, és egy ekkora büntetés szakad a nyakába.

Egyetlen tülkölés miatt szakadt a nyakába a súlyos büntetés

Egy közelben tartózkodó rendőr, Asa Smith ugyanis azonnal kiszúrta a manővert. A járőr elmondása szerint először azt hitte, a férfi túllépte a megengedett sebességhatárt, de aztán valami még jobbba futott bele.

Az állomás épületén kívül a jármű vezetője többször is megnyomta a kürtöt, hogy felhívja magára egy barátja figyelmét… Nem pedig azért, hogy figyelmeztesse a többi közlekedőt

– írta a rendőr a bíróságnak benyújtott hivatalos jelentésében.

Elkerülhette volna a brutális büntetést

A hatóságok nem teketóriáztak: feljelentést tettek Jamie ellen gépjármű fel nem hatalmazott hangjelző műszerének használata miatt. Bár a rendőrség először felajánlotta a férfinek, hogy fizesse ki a helyszíni bírságot és ússza meg az ügyet, ő erre nem reagált – így az eset egyenesen a Colchesteri Magistratus Bíróságon kötött ki – írja a The Sun.

A bíróságon Richard Deacon bíró könyörtelen volt. Jamie Spence elismerte a bűnösségét, a büntetése pedig egészen elképesztő, közel 300 font (körülbelül 140 ezer forint) lett. Ebből 146 font maga a bírság, a többi pedig a perköltség.

A KRESZ nem ismer tréfát

A brit autósiskolák szövetsége (RAC) az eset kapcsán minden sofőr figyelmét felhívta arra, hogy a KRESZ szerint a dudát kizárólag vészhelyzetben, mások figyelmeztetésére szabad használni. Mint írták: