Ezek a legszebb hazai pincesorok.

Mesebeli présházak és pazar kilátás: 5 hazai helyszín, amit egyszer látnod kell

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 25. 12:15
A szőlőhegyek hangulata és a hagyományos építészet kedvelőinek érdemes útra kelniük a legszebb hazai pincefalvak felfedezésére. A történelmi borvidékek és rejtett dombvidékek különleges látnivalói a régi borospincék, amelyek egyedi kulturális örökséget őriznek.
Etédi Alexa
Magyarország rendkívül gazdag olyan építészeti emlékekben, amelyek szorosan kapcsolódnak a vidéki élethez és a borkészítés tradícióihoz. A domboldalakba vájt, sokszor évszázados présházak és a föld alatti járatok ma már nemcsak a gazdáknak jelentenek büszkeséget, hanem a turistáknak is vonzó célpontot nyújtanak. Ezek a borospincék és a köréjük épült mikroközösségek megőrizték a régi idők hangulatát, a látogatásuk pedig kiváló hétvégi programot kínál.

Borospincék Nyúl község határában.
A hazai történelmi borospincék, pincesorok (mint például a nyúli) izgalmas kirándulási úti célt kínálnak.
  • Öt különleges hazai helyszínt mutatunk be, amelyek egyedi építészeti megoldásokkal őrzik a hagyományos vidéki borkultúra és szőlőtermesztés tárgyi emlékeit.
  • A válogatásban az ócsai nádtetős présházak, a cáki fa gerendás műemlékek, a nyúli homokkő likpincék, a mecseknádasdi sváb sorok és a hercegkúti világörökségi pincék szerepelnek.
  • Ezek a látványos épületegyüttesek és a környező táj pazar kilátása a borkóstoláson túl is emlékezetes hétvégi kirándulási programot kínálnak.

Műemléki borospincék az Alpokaljától Tokaj-Hegyaljáig

Az alábbiakban öt olyan különleges hazai helyszínt mutatunk be, amelyeket felétlenül érdemes felkeresni, akár családdal, vagy barátokkal is.

A Gombos-hegyi pincesor

A világörökségi védettséget élvező hercegkúti építmények zsinórban, három utcát alkotva sorakoznak a Gombos-hegy oldalában, a Tokaj-Hegyalján. A jellegzetes, háromszög alakú kőbejáratok mögött 10–40 méter mély, egy- vagy kétágú járatok húzódnak a föld alatt, amelyek már a XVIII. század végi katonai térképeken is szerepeltek. A macskaköves utcák felett egy kálvária fut, amelynek tetejéről pazar kilátás nyílik a környező vidékre.

A hercegkúti pincesor Tokaj-Hegyalján.
Tokaj-Hegyalja híres pincesora, a hercegkúti borospincék.
A mecseknádasdi pincék

A Mecsek déli lejtőin – amely önmagában is izgalmas kirándulós úti cél –  elterülő löszös, agyagos talaj kiváló alapot biztosít az itteni szőlőtermesztéshez, amelynek már több mint 300 éves múltja van a faluban. A baranyai sváb településen öt nagyobb pincesort alakítottak ki az idők során, név szerint a Trieb, a Schlawaker Grund, a Czehmanns Grund, a Linkhool és a Rékavölgyi sorokat. A környék 70 hektáros ültetvényeiről származó termés ma is tölgyfa- és acélhordókban érik a helyi gazdák keze alatt.

A mecseknádasdi pincesor épületei.
A festői mecseknádasdi pincesor egy kellemes sétának is tökéletes helyszíne lehet. 
A cáki pincesor

Vas vármegye egyik legkülönlegesebb pontja a Cákon található épületegyüttes, amely ma szabadtéri néprajzi múzeumként működik. A védett műemlékké nyilvánított kilenc pincéből álló cáki pincesor nagy része a XIX. század elején készült, alapanyagukként pedig tölgy- és gesztenyefa gerendákat használtak a hajdani mesterek. Az ide látogatók a hangulatos sétán túl régi szőlészeti és borászati eszközöket, köztük muzeális értékű préseket, valamint egy kádárkiállítást is megtekinthetnek.

A cáki pincesor nyáron.
A cáki pincesor műemléki védettségű borospincéi romantikus hangulatot kínálnak. 
Az ócsai pincesor

A Budapesttől délre fekvő Öreghegyen található száz présház látványa visszarepíti az utazót az időben, hiszen a terület hűen őrzi a középkori népi építészet nyomait. A hagyomány szerint a XIII. században letelepedett francia premontrei szerzetesek honosították meg itt a szőlőkultúrát. A műemléki övezet legfőbb jellegzetességei a nyeregtetős, náddal fedett épületek, amelyek közül a legidősebbek már a háromszázadik évüket is betöltötték.

Az ócsai pincesor nádtetős pincéi.
Az ócsai pincesor földbe vájt borospincéi náddal fedett nyeregtetőikről ismertek. 
A nyúli pincesor

A Győr-Moson-Sopron vármegyei Nyúl község felett húzódik Európa egyik legnagyobb, homokkőben létrejött természetes szurdokvölgye, amelyet Szurdik néven ismernek a helyiek. A meredek falakba az emberek évszázadokkal ezelőtt mély járatokat, úgynevezett likpincéket vájtak, amelyek különleges klímájuk miatt kiválóan alkalmasak a bor tárolására. Manapság a több mint 600 méter hosszú, lenyűgöző természeti képződmény mentén a régi üregek mellett már modern, épített pincékben is várják a borkóstolásra érkező vendégeket.

A nyúli pincesor borospincéi nyáron.
A nyúli pincesor festői likpincéi izgalmas úti cél lehetnek. 
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
