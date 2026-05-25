Mesebeli présházak és pazar kilátás: 5 hazai helyszín, amit egyszer látnod kell

Magyarország rendkívül gazdag olyan építészeti emlékekben, amelyek szorosan kapcsolódnak a vidéki élethez és a borkészítés tradícióihoz. A domboldalakba vájt, sokszor évszázados présházak és a föld alatti járatok ma már nemcsak a gazdáknak jelentenek büszkeséget, hanem a turistáknak is vonzó célpontot nyújtanak. Ezek a borospincék és a köréjük épült mikroközösségek megőrizték a régi idők hangulatát, a látogatásuk pedig kiváló hétvégi programot kínál.

A hazai történelmi borospincék, pincesorok (mint például a nyúli) izgalmas kirándulási úti célt kínálnak.

Öt különleges hazai helyszínt mutatunk be, amelyek egyedi építészeti megoldásokkal őrzik a hagyományos vidéki borkultúra és szőlőtermesztés tárgyi emlékeit.

A válogatásban az ócsai nádtetős présházak, a cáki fa gerendás műemlékek, a nyúli homokkő likpincék, a mecseknádasdi sváb sorok és a hercegkúti világörökségi pincék szerepelnek.

Műemléki borospincék az Alpokaljától Tokaj-Hegyaljáig

A Gombos-hegyi pincesor

A világörökségi védettséget élvező hercegkúti építmények zsinórban, három utcát alkotva sorakoznak a Gombos-hegy oldalában, a Tokaj-Hegyalján. A jellegzetes, háromszög alakú kőbejáratok mögött 10–40 méter mély, egy- vagy kétágú járatok húzódnak a föld alatt, amelyek már a XVIII. század végi katonai térképeken is szerepeltek. A macskaköves utcák felett egy kálvária fut, amelynek tetejéről pazar kilátás nyílik a környező vidékre.

Tokaj-Hegyalja híres pincesora, a hercegkúti borospincék.

A mecseknádasdi pincék

A Mecsek déli lejtőin – amely önmagában is izgalmas kirándulós úti cél – elterülő löszös, agyagos talaj kiváló alapot biztosít az itteni szőlőtermesztéshez, amelynek már több mint 300 éves múltja van a faluban. A baranyai sváb településen öt nagyobb pincesort alakítottak ki az idők során, név szerint a Trieb, a Schlawaker Grund, a Czehmanns Grund, a Linkhool és a Rékavölgyi sorokat. A környék 70 hektáros ültetvényeiről származó termés ma is tölgyfa- és acélhordókban érik a helyi gazdák keze alatt.