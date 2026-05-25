Szürke Gandalf nem csak a vásznon volt igazi hős – 87 éves lett Sir Ian McKellen

87 éves lett a fáradhatatlan Sir Ian McKellen. A színészt valamilyen láthatatlan dinamó hajtja, így lassan a 90 felé lépdelve sem áll le, szinte folyamatosan forgat, színházban játszik és naponta csal mosolyt követői arcára közösségi médiás felületein is. Karrierje legfontosabb pillanataival köszöntjük az örök Gandalfot.

Ian McKellen nem tud színház nélkül élni

Ian McKellent már apró gyermekként homlokon csókolta Thália, amint elég idős lett hozzá, minden lehetséges alkalmat megragadott, hogy színpadon játszhasson. Szülei támogatták szenvedélyét és ahányszor csak tudták, színházi előadásokra vitték a kis Iant. Rövidesen a Stratford-upon-Avon színházi fesztivál állandó látogatója lett, ahol élőben láthatta a szakma legnagyobb isteneit, Laurence Oliviert vagy Ralph Richardsont. Tanulmányait is drámatagozaton kezdte, de félbehagyta és inkább a konkrét játékra koncentrált, alapdiplomáját végül 1961-ben szerezte meg.

Filmes karrierjét a ‘60-as évek vége táján kezdte tévéfilmekben és sorozatokban, de itt sem tudott eltávolodni színházi gyökereitől, mert főként Shakespeare adaptációkban játszott, mint a Hamlet vagy a II. Richard.

Ian McKellen az úttörő aktivista

1988-ban a BBC Classic Celebrity Interwies műsorában történelmi pillanatnak lehettek szem- és fültanúi a nézők. Ian McKellent a többek között általa is szervezett közelgő eseményről faggatta a műsorvezető, aki készséggel mesélt a Piccadily-n tartott megmozdulásról. Margaret Thatcher brit miniszterelnök 28-as cikkelye ellen protestáltak az összegyűlt színészek és zenészek, többek között a Pet Shop Boys zenekar, Judy Dench és Vanessa Redgrave is. A 28-as cikkely értelmében minden közoktatási intézményben tilos volt a homoszexualitás elfogadásáról, annak létezéséről is beszélni, mert az a cikkely értelmében propagálásnak minősült. A cikkelyből törvény lett, Ian McKellen pedig a BBC élő adásában vállalta fel saját szexuális irányultságát, miközben a 28-as cikkely ellen protestált. Történelmi pillanat volt ez az LMBTQ közösség számára is, hiszen akkoriban ezt élő adásban felvállalni, ráadásul közismert celebritásként nem kis bátorságra vallott. McKellen évekkel később is beszámolt arról, hány meg hány kollégája könyörgött neki és óva intette attól, hogy megtegye ezt a lépést, mert attól tartottak, ez a karrierjébe fog kerülni. De a színész nem tágított, és bátor kiállása erőt adott rengeteg sorstársának is. Azóta is az egyik legkitartóbb és legnagyobb hatású melegjogi aktivista.