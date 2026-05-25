Szürke Gandalf nem csak a vásznon volt igazi hős – 87 éves lett Sir Ian McKellen

87 éves lett a fáradhatatlan Sir Ian McKellen. A színészt valamilyen láthatatlan dinamó hajtja, így lassan a 90 felé lépdelve sem áll le, szinte folyamatosan forgat, színházban játszik és naponta csal mosolyt követői arcára közösségi médiás felületein is. Karrierje legfontosabb pillanataival köszöntjük az örök Gandalfot.
Ian McKellent már apró gyermekként homlokon csókolta Thália, amint elég idős lett hozzá, minden lehetséges alkalmat megragadott, hogy színpadon játszhasson. Szülei támogatták szenvedélyét és ahányszor csak tudták, színházi előadásokra vitték a kis Iant. Rövidesen a Stratford-upon-Avon színházi fesztivál állandó látogatója lett, ahol élőben láthatta a szakma legnagyobb isteneit, Laurence Oliviert vagy Ralph Richardsont. Tanulmányait is drámatagozaton kezdte, de félbehagyta és inkább a konkrét játékra koncentrált, alapdiplomáját végül 1961-ben szerezte meg.
Filmes karrierjét a ‘60-as évek vége táján kezdte tévéfilmekben és sorozatokban, de itt sem tudott eltávolodni színházi gyökereitől, mert főként Shakespeare adaptációkban játszott, mint a Hamlet vagy a II. Richard.
1988-ban a BBC Classic Celebrity Interwies műsorában történelmi pillanatnak lehettek szem- és fültanúi a nézők. Ian McKellent a többek között általa is szervezett közelgő eseményről faggatta a műsorvezető, aki készséggel mesélt a Piccadily-n tartott megmozdulásról. Margaret Thatcher brit miniszterelnök 28-as cikkelye ellen protestáltak az összegyűlt színészek és zenészek, többek között a Pet Shop Boys zenekar, Judy Dench és Vanessa Redgrave is. A 28-as cikkely értelmében minden közoktatási intézményben tilos volt a homoszexualitás elfogadásáról, annak létezéséről is beszélni, mert az a cikkely értelmében propagálásnak minősült. A cikkelyből törvény lett, Ian McKellen pedig a BBC élő adásában vállalta fel saját szexuális irányultságát, miközben a 28-as cikkely ellen protestált. Történelmi pillanat volt ez az LMBTQ közösség számára is, hiszen akkoriban ezt élő adásban felvállalni, ráadásul közismert celebritásként nem kis bátorságra vallott. McKellen évekkel később is beszámolt arról, hány meg hány kollégája könyörgött neki és óva intette attól, hogy megtegye ezt a lépést, mert attól tartottak, ez a karrierjébe fog kerülni. De a színész nem tágított, és bátor kiállása erőt adott rengeteg sorstársának is. Azóta is az egyik legkitartóbb és legnagyobb hatású melegjogi aktivista.
Nos, karrierje nem szenvedett csorbát aktivizmusa miatt, továbbra is stabilan játszott televíziós sorozatokban és filmekben. A nemzetközi mainstream sikert az első X-Men film hozta el számára 2000-ben, melyben Magneto szerepét alakította. A későbbiekkel együtt összesen 4 filmben alakította eddig a karaktert, most pedig ismét magára ölti a sisakot a Bosszúállók: Doctor Doom ébredése című moziban, amiről nemrég el is kotyogott valamit, amit nem kellett volna.
Magneto után következett az a szerep, amiben valóban mindenki megismerte és megszerette. A J. R. R. Tolkien regényeiből készült A Gyűrűk Ura-trilógiában alakította Szürke Gandalf szerepét, akinek mondatai mára szállóigévé váltak. Később Peter Jackson a Hobbit-trilógiát is vászonra vitte, melyben ismét visszatért szerepéhez, és átélhette karrierje legmélyebb pillanatait. A Hobbit-filmekben állítólag már olyan sok zöld hátteret alkalmaztak, hogy sokszor McKellen csak egy zöld falhoz beszélve igyekezett eljátszani a jeleneteit. A színészlegenda azonban nem bírta elviselni ezt a személytelen módszert és könnyek között rohant ki a díszletből. Ennek ellenére nem tudja elengedni kedvenc karaktere kezét és a jelenleg is Új-Zélandon forgó A Gyűrűk Ura - Vadászat Gollamra című filmben ismét eljátssza Gandalf szerepét.
