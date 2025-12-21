Ettől a hozzávalótól lesz mennyei a diétás töltött káposzta – a klasszikus kedvenc bűntudatmentesen.

Diétás töltött káposzta recept, amiben a hagyományos hozzávalók egy része helyett könnyebb, kalóriaszegényebb alapanyagok kerülnek a fazékba – a végeredmény pedig hidd el, isteni lesz!
A darált pulykahúst összekeverjük a bulgurral, a tojással, valamint az apróra vágott vöröshagymával és fokhagymával. Sóval, borssal és fűszerpaprikával ízesítjük – ennél a pontnál érdemes bátran fűszerezni, hiszen a pulykahús a kevésbé ízletes húsok közé tartozik, kell neki valami plusz.
A savanyú káposztából kiválogatjuk a nagyobb leveleket, és kivágjuk a vastag erezetet, hogy könnyebben hajtogathatóak legyenek. A levelekbe belekanalazzuk a tölteléket, majd feltekerjük őket.
Egy nagy lábos aljába szórjuk a szálas káposzta felét, erre kerülnek a töltött káposzta batyuk, majd a tetejére a maradék káposzta. Ízesítésként egy kisebb darab füstölt kolbász is mehet bele – ettől lesz igazán karakteres az étel. Felöntjük vízzel addig, hogy ellepje, letakarjuk pár káposztalevéllel, majd amikor felforr, megszórjuk egy kevés fűszerpaprikával. 70-80 percig főzd.
Bors-tipp: frissen is finom, de az ízek mégis csak másnapra érnek össze igazán, pont ahogy a klasszikus töltött káposzta esetében.
Ez a diétás töltött káposzta ideális választás mindenkinek, aki figyel a kalóriákra, de nem szeretne lemondani a hagyományos magyar ízekről. Könnyebb, mégis tartalmas, és a jól ismert savanykás, fűszeres harmónia ebben a változatban is megmarad.
Nézd meg az alábbi videót is egy másik káposztás receptért:
