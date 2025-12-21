Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Ettől a hozzávalótól lesz mennyei a diétás töltött káposzta – A klasszikus kedvenc bűntudatmentesen

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 21. 12:45
A magyar konyha egyik legnagyobb ikonja kétségtelenül a töltött káposzta, ami az ünnepi asztalról sem hiányozhat. Most elhoztuk neked az ínycsiklandó diétás töltött káposzta receptet, hogy bűntudatmentesen élvezhesd a kedvenced idén karácsonykor.
Kelemen Dorina
Diétás töltött káposzta recept, amiben a hagyományos hozzávalók egy része helyett könnyebb, kalóriaszegényebb alapanyagok kerülnek a fazékba – a végeredmény pedig hidd el, isteni lesz!

Két női kéz ami diétás töltött káposzta batyukat készít.
Most kiderül, melyik hozzávalótól lesz mennyei a diétás töltött káposzta.
Fotó: Dusanka Visnjican / 123RF
  • A diétás töltött káposztában használjunk pulykahúst sertés helyett.
  • A rizst cseréljük bulgurra.
  • Diétás töltött káposzta receptje.

Diétás töltött káposzta recept, hogy ne kelljen lemondanod az élvezetekről

Miért diétás?

  • A sertéshús helyett darált pulykacomb kerül a töltelékbe.
  • Rizs helyett bulgur lazítja a masszát.
  • A füstölt íz nem tűnik el, de csak egy kisebb darab kolbász gazdagítja az ételt.
  • A zsírtartalom is jóval alacsonyabb lesz, főleg, ha zsírszegény tejföllel vagy tejfölpótlóval tálaljuk.

Diétás töltött káposzta recept

Hozzávalók, amikre szükséged lesz

  • 1 kg savanyú káposzta
  • 1 db vöröshagyma
  • 500 g darált pulykacomb
  • 1 db tojás
  • 150 g bulgur
  • 1 gerezd fokhagyma
  • 1 kisebb darab füstölt kolbász
  • só, bors, fűszerpaprika
Egy nagy tál diétás töltött káposzta.
Ettől a hozzávalótól lesz mennyei a diétás töltött káposzta – a klasszikus kedvenc bűntudatmentesen.
Fotó: 123RF

Így készítsd el

1. A töltelék összeállítása: 

A darált pulykahúst összekeverjük a bulgurral, a tojással, valamint az apróra vágott vöröshagymával és fokhagymával. Sóval, borssal és fűszerpaprikával ízesítjük – ennél a pontnál érdemes bátran fűszerezni, hiszen a pulykahús a kevésbé ízletes húsok közé tartozik, kell neki valami plusz.

2. A káposztalevelek előkészítése

A savanyú káposztából kiválogatjuk a nagyobb leveleket, és kivágjuk a vastag erezetet, hogy könnyebben hajtogathatóak legyenek. A levelekbe belekanalazzuk a tölteléket, majd feltekerjük őket.

3. Rétegezés és főzés

Egy nagy lábos aljába szórjuk a szálas káposzta felét, erre kerülnek a töltött káposzta batyuk, majd a tetejére a maradék káposzta. Ízesítésként egy kisebb darab füstölt kolbász is mehet bele – ettől lesz igazán karakteres az étel. Felöntjük vízzel addig, hogy ellepje, letakarjuk pár káposztalevéllel, majd amikor felforr, megszórjuk egy kevés fűszerpaprikával. 70-80 percig főzd. 

Bors-tipp: frissen is finom, de az ízek mégis csak másnapra érnek össze igazán, pont ahogy a klasszikus töltött káposzta esetében.

Ez a diétás töltött káposzta ideális választás mindenkinek, aki figyel a kalóriákra, de nem szeretne lemondani a hagyományos magyar ízekről. Könnyebb, mégis tartalmas, és a jól ismert savanykás, fűszeres harmónia ebben a változatban is megmarad. 

Nézd meg az alábbi videót is egy másik káposztás receptért:

 

