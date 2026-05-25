Zendaya és Tom Holland már egy családot alkotnak – Így forgatta a Pókembert a szerelmespár

Zendaya az elmúlt időszakban látástól vakulásig dolgozott, folyamatosan forgatott, de elmondása szerint legalább családias hangulatban teltek a munkás hétköznapok. A színésznő az Elle magazinnak adott interjút, melyben a szerelmével közös új Pókember film forgatásáról, Chrisoipher Nolan Odüsszeiájának kulisszatitkairól és a Dűne szövegének megtanulásáról is mesélt.

Zendaya és Tom Holland családias hangulatban forgattak

Hamarosan érkezik a Tom Holland főszereplésével készült Pókember: Vadonatúj nap, melyben menyasszonya, Zendaya is játszik. Emellett a Christopher Nolan rendezésében készülő eposzi mozi, az Odüsszeia is közös projektjük, Zendaya pedig a Dűne utolsó, harmadik részében is játszik még. A színésznő így mesélt a Pókember forgatási napjairól:

„A Pókember forgatása maga volt az álom. Minden nap a legjobb barátommal mehettem dolgozni, az emberrel, akit szeretek. A kutyáinkat is magunkkal vittük a forgatásra, olyan volt az egész, mint egy családi projekt. Ezeken a forgatásokon nőttünk fel, így már olyan, mintha hazatérnénk.”

Zendaya nagyon büszke volt Tom Hollandra

Az Odüsszeiában is együtt játszanak, bár közös jelenetük nincs, így Tom Holland menyasszonya csak a „pálya széléről” figyelhette, ahogy szerelme dolgozik, és elmondása szerint dagadt a büszkeségtől. Tom Holland Odüsszeusz fia, Télemakhosz szerepét alakítja, míg Zendaya nem kisebb szerepben tűnik fel, mint a bölcsesség istennője, Athéné. Christopher Nolan el volt ragadtatva az Eufória sztárjának képességeitől, mely a címszerepet játszó Matt Damon és Tom Holland egójának sem tett jót.

„Chris nagyon körülményes. Így ha a jeleneted végén annyit mond, oké, mehetünk tovább, azt életed legnagyobb elismerésének kell tekintened. Ennél többet sosem fog mondani. De amikor Zendaya végzett az egyik jelenetével és Chris azt mondta, tökéletes, nem hittünk a fülünknek. Utána Tom és én a forgatás végéig ezzel voltunk elfoglalva” – vallotta be enyhe féltékenységét Matt Damon.

Zendaya őrült tempóban dolgozik

Valóban lenyűgöző az a tempó, amit Zendaya az utóbbi időben diktált. Nem elég, hogy egyszerre forgatta a Pókember új részét, a Dűne harmadik felvonását és az Odüsszeiát, a nemrég debütált Eufória 3. évadában kokainlabdákat csempészett a gyomrában.