"Megbíztunk egy lelkiismeret nélküli emberben" - Matthew Perry édesanyja kiakadt a néhai színész asszisztensére

Matthew Perry édesanyja, Suzanne Perry, kiakadt elhunyt fia asszisztensére, Kenneth Iwamasára a színész temetésén tanúsított viselkedése miatt.

Nem védte Matthew Perryt asszisztense, inkább támogatta függőségét

Szerdán a Jóbarátok sztárjának 82 éves anyja felolvasott egy érzelmes áldozati nyilatkozatot Iwamasa ítélethirdetésén, ugyanis az asszisztens segített a ketamin szállításában, ami végül Matthew halálát okozta 2023 októberében.

„Ragaszkodott hozzá, hogy beszédet mondjon Matthew temetésén” – áll a Page Six által megszerzett bírósági dokumentumokban szereplő levélben.

Úgy követett engem és a családot, mintha valahogy ő lett volna a jófiú, aki megpróbálta megmenteni Matthew-t.

Suzanne hozzátette, hogy miután Iwamasa megölte a fiát, élesen figyelte őt. „Küldött nekem dalokat, rajzolt egy kis térképet, hogy segítsen eligazodni a temetőben. Ha szivárványt látott – Matthew egyik kedvenc dolga –, felhívott” – írta.

Az édesanya elárulta, hogy ő és családja megbíztak egy lelkiismeret nélküli emberben, aminek végül Matthew fizette meg az árát.

„Ő ismerte Kennyt, és mi is, 25 éve” – részletezte. „Mathew megbízott Kennyben. Mi megbíztunk Kennyben. Kenny legfontosabb feladata az volt, hogy a fiam társa és gyámja legyen a függőség elleni küzdelmében.”

Iwamasa legnagyobb felelőssége az volt, hogy távol tartsa a színészt a kábítószerektől. „Kenny tudta, hogy ha túlzott nyomás nehezedik rá, egyetlen telefonhívás, és a Matthew környezetében lévők közül bármelyikőnk úton lett volna a segítségére, és az állása biztonságban volt” – árulta el Suzanne. De ahelyett, hogy Matthew-t védte volna, segítette és támogatta a függőségét.

A színész édesanyja azt állította, hogy Iwamasa „előre gondoskodott az egyik beszerzési forrásról, majd a másikról. Beadta a drogokat Matthew testébe, bár a legkevésbé sem volt alkalmas rá.”

Mindennek ellenére, amin keresztülmentünk, ő volt a szívem és a lelkem. Aztán egy este csak egy test volt, szinte meztelenül feküdt a hátsó udvar hideg, nyirkos füvén.

- emlékezett vissza fia tragikus halálára. „Helikopterek köröztek a fejem felett, alig várva, hogy megpillanthassák halott kisfiamat, egy képet mutathassanak az egész világnak, miközben én kint állok az utcán a hidegben, és könyörgök egy takaróért, hogy betakarjam” - tette hozzá.