Héjában sült krumpli asztalon, villával

Ez a tökéletes héjában sült krumpli receptje

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 13:25
Neked is unalmas, gumiszerű szokott lenni a héjában sült krumpli? Egy biztos módszerrel könnyedén mennyei vacsorát rittyenthetsz: a tökéletes héjában sült krumpli receptje csak egy karnyújtásnyira van tőled. Mutatjuk a biztos trükköt, amelynek hála a családtagjaid mind a 10 ujjukat megnyalják majd.
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei
  • A tökéletes héjában sült krumpli titka, hogy közvetlenül a sütőrácson kell elkészíteni.
  • Használj hozzá fémnyársat és sót: előbbi felmelegszik, átsüti belül, utóbbi roppanóssá teszi a külsejét.
  • A tökéletes burgonya kiválasztása lételem: kerüld az újkrumplit és a salátaburgonyát!

Ha neked is eleged van belőle, hogy a bő olajban kisütött burgonya gyomorfogatón néz ki a tányéron, akkor van egy jó hírünk. A brit séfek egyértelmű véleménye, hogy néhány egyszerű változtatással a héjában sült krumpli mennyei vacsorává varázsolható.

Roppanós héjában sült krumpli az asztalon
Végre kiderült a tökéletes héjában sült krumpli titka. Illusztráció: Unsplash

Mitől lesz roppanós a héjában sült krumpli?

Valljuk be, mindig az a legjobb sült burgonya, amely kívül roppanós, belül pedig puha és ízletes. Ezt azonban nem könnyű elérni, főleg ha héjában sült krumplit kér a család. Könnyen elbaltázható az elkészítése, ha nem vagyunk elég gyakorlottak benne. A legtöbben kétféleképpen készítjük a héjában sült verziót: bő olajban vagy alufóliába csomagolva, sütőben.

Egyik sem jó megoldás! A britek sztárséfe, Mark Harstone szerint a serpenyős megoldásnál kevés olajban kell elkészíteni a burgonyát, míg sütőben készítve akkor lesz tökéletes a végeredmény, ha elhagyjuk az alufóliát, ez utóbbitól ugyanis a krumpli vizes és nyúlós lesz. A legjobb, ha a burgonyákat a sütőrácsra tesszük, mert így a forró levegő minden oldalról átsüti.

Fizika a konyhában

A nyárs nemcsak a rablóhúshoz kiváló, hanem a krumplihoz is. A sztárséf egy zseniális trükköt tanácsolt: szúrj át egy fémnyársat a megmosott burgonyán és úgy tedd sütőbe, a hővezetése miatt ugyanis a fém így belülről is süti a krumplit. 

Sót neki!

Durva, szemcsés sóra is szükséged lesz. Mark szerint a burgonyát jó vizesen kell megforgatni benne, majd úgy megsütni. Ez a tipp aranyat ér: a héj nedvességét a só elszívja, így valóban finom, roppanós héj lesz a végeredmény.

Ezeket a krumplifajtákat semmiképp se használd héjában sütéshez

Ha nem a tökéletes krumplit szerzed be, akkor az egész vacsorának annyi. A séfek szerint héjában sült krumplinak a lisztes típusú burgonyák az igaziak, így a következőket mindenképp kerüld:

  • salátaburgonya,
  • főzni való burgonya,
  • újkrumpli.

A titok tehát, hogy lisztesebb, idősebb burgonyát válassz, jól mosd meg, forgasd nagy szemcséjű sóba, szúrjál bele fémnyársat, és süsd a sütő fém rácsán. Így lesz tökéletes a héjában sült burgonya!

(Mirror)

Nemcsak a vacsorát nehéz elkészíteni, a tökéletes tükörtojás receptje is igazi kihívás lehet. Erről videót itt nézhetsz meg:

