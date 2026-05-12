30 év után végre újra látogatható a gyönyörűen felújított kastély Velencén

A velencei Meszleny-kastély újjáéledése a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola kitartó munkájának eredménye, amely egy pusztulásra ítélt műemléket mentett meg az utókor számára. A több évig tartó rekonstrukció nem csupán az épület szerkezeti megerősítését jelentette, hanem egy teljesen új kulturális küldetést is adott a helyszínnek. A felújítás során kiemelt figyelmet fordítottak a homlokzat díszítőelemeinek hiteles pótlására és a belső terek múzeumi funkcióhoz igazított modernizálására. Ez a beruházás végre méltó helyet biztosít a térség történelmi örökségének, miközben a modern turisztikai igényeknek is megfelel.

A velencei Meszleny-kastély gyönyörű iparművészeti kiállítással várja a látogatókat.

Kulturális mérföldkő: 2026. május 8-án megnyitotta kapuit a teljesen felújított Meszleny-kastély, amely a pusztulástól megmenekülve kapott új, múzeumi funkciót.

Egyedülálló gyűjtemény: az épület ad otthont a Fischer Emil Múzeumnak, ahol hat termen keresztül ismerhetjük meg a magyar népi szecessziós porcelánművészet kincseit.

Közösségi tér: a kastély parkja az eredeti sétányokkal született újjá, és a helyi lakosok számára ingyenesen látogatható pihenőhelyként szolgál.

A velencei Meszleny-kastély története és a család öröksége

A velencei Meszleny-kastély a Velencei-tó térségének egyik legjelentősebb történeti épülete, amelynek magját a XVIII. század második felében emelt barokk kúria adta, majd a XIX. század elején egy klasszicista szárnnyal bővült.

A Meszleny család birtokközpontjaként az ingatlan a reformkorban és a századfordulón is a helyi társasági élet motorja volt, parkja pedig neves vadászatoknak és tudományos összejöveteleknek biztosított elegáns helyszínt. A II. világháború pusztításai után az államosított épületbe gyógypedagógiai intézmény költözött, ami ugyan megóvta a falakat a lebontástól, de az eredeti belső térszerkezet és a kert fokozatos eljellegtelenedéséhez vezetett. Az iskola későbbi kiköltözése után a gazdátlanul hagyott kastély állapota kritikus szintre romlott, sorsa pedig egészen a mostani, 2026-os múzeumi újranyitásig bizonytalan volt.