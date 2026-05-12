30 év után végre újra látogatható a gyönyörűen felújított kastély Velencén

Velencei-tó
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 14:15
belföldi utazásmúzeumkastély
A Velencei-tó térsége új, hiánypótló kulturális helyszínnel gazdagodott a közelmúltban. A 2026. május 8-án megnyílt velencei Meszleny-kastély falai között kialakított múzeum a magyar iparművészet egyik legkülönlegesebb fejezetét tárja a látogatók elé.
A velencei Meszleny-kastély újjáéledése a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola kitartó munkájának eredménye, amely egy pusztulásra ítélt műemléket mentett meg az utókor számára. A több évig tartó rekonstrukció nem csupán az épület szerkezeti megerősítését jelentette, hanem egy teljesen új kulturális küldetést is adott a helyszínnek. A felújítás során kiemelt figyelmet fordítottak a homlokzat díszítőelemeinek hiteles pótlására és a belső terek múzeumi funkcióhoz igazított modernizálására. Ez a beruházás végre méltó helyet biztosít a térség történelmi örökségének, miközben a modern turisztikai igényeknek is megfelel.

A velencei Meszleny-kastély
A velencei Meszleny-kastély gyönyörű iparművészeti kiállítással várja a látogatókat. 
Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap 
  • Kulturális mérföldkő: 2026. május 8-án megnyitotta kapuit a teljesen felújított Meszleny-kastély, amely a pusztulástól megmenekülve kapott új, múzeumi funkciót.
  • Egyedülálló gyűjtemény: az épület ad otthont a Fischer Emil Múzeumnak, ahol hat termen keresztül ismerhetjük meg a magyar népi szecessziós porcelánművészet kincseit.
  • Közösségi tér: a kastély parkja az eredeti sétányokkal született újjá, és a helyi lakosok számára ingyenesen látogatható pihenőhelyként szolgál.

A velencei Meszleny-kastély története és a család öröksége

A velencei Meszleny-kastély a Velencei-tó térségének egyik legjelentősebb történeti épülete, amelynek magját a XVIII. század második felében emelt barokk kúria adta, majd a XIX. század elején egy klasszicista szárnnyal bővült.

Nézd meg, milyen állapotból éledt újjá a kastély:

A Meszleny család birtokközpontjaként az ingatlan a reformkorban és a századfordulón is a helyi társasági élet motorja volt, parkja pedig neves vadászatoknak és tudományos összejöveteleknek biztosított elegáns helyszínt. A II. világháború pusztításai után az államosított épületbe gyógypedagógiai intézmény költözött, ami ugyan megóvta a falakat a lebontástól, de az eredeti belső térszerkezet és a kert fokozatos eljellegtelenedéséhez vezetett. Az iskola későbbi kiköltözése után a gazdátlanul hagyott kastély állapota kritikus szintre romlott, sorsa pedig egészen a mostani, 2026-os múzeumi újranyitásig bizonytalan volt.

A most megnyílt kiállítás egyik legfontosabb része éppen ezt a családi múltat dolgozza fel: Bányai Balázs történész kutatásai nyomán megelevenednek a hétköznapok dokumentumai és a nemesi rezidencia egykori fénykora. Ez a történeti háttér adja meg azt a hitelességet, amely megkülönbözteti az intézményt a hagyományos kiállítóhelyektől.

A Fischer Emil Múzeum porcelánritkaságai

A kastély belső tereinek szívét a Fischer Emil Múzeum állandó tárlata alkotja. A gyűjtemény a magyar porcelán- és kerámiaművészet egy méltatlanul kevéssé ismert, ám annál lenyűgözőbb szeletét, a népi szecesszió világát mutatja be.

Hat teremben sorakoznak fel azok a dísztárgyak, amelyek technológiai bravúrjaikkal és egyedi formavilágukkal a maguk korában a nemzetközi piacot is meghódították. A tárlat különlegessége, hogy a látogatók nemcsak a késztermékeket, hanem a gyártási folyamatokat és a századforduló díszítőművészeti összefüggéseit is megismerhetik. A múzeum ezzel hiánypótló szerepet tölt be a hazai iparművészeti palettán.

Megújuló park és kulturális kikapcsolódás

A kastély élménye a kertben válik teljessé, ahol az eredeti sétányok és allérendszerek visszaállítása volt a cél. A parkot megszabadították az elmúlt évtizedek elhanyagoltságát jelző rendezetlen bozóttól, így újra érvényesülhet az épület és környezetének harmonikus egysége.

A terület a helyi lakosok számára ingyenesen látogatható közösségi térként is funkcionál, biztosítva a mindennapi kikapcsolódás lehetőségét. A kastély elhelyezkedése stratégiai: a vasútállomástól pár perces sétával elérhető, így a fővárosból vagy Székesfehérvárról érkezők számára is ideális úti cél. A megnyitóval Velence egy olyan minőségi kulturális ponttal gazdagodott, amely hosszú távon meghatározhatja a tóparti turizmus színvonalát.

Nézd meg az alábbi videóban a felújítás eredményét:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
