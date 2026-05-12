30 év után végre újra látogatható a gyönyörűen felújított kastély Velencén

A velencei Meszleny-kastély újjáéledése a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola kitartó munkájának eredménye, amely egy pusztulásra ítélt műemléket mentett meg az utókor számára. A több évig tartó rekonstrukció nem csupán az épület szerkezeti megerősítését jelentette, hanem egy teljesen új kulturális küldetést is adott a helyszínnek. A felújítás során kiemelt figyelmet fordítottak a homlokzat díszítőelemeinek hiteles pótlására és a belső terek múzeumi funkcióhoz igazított modernizálására. Ez a beruházás végre méltó helyet biztosít a térség történelmi örökségének, miközben a modern turisztikai igényeknek is megfelel.
A velencei Meszleny-kastély a Velencei-tó térségének egyik legjelentősebb történeti épülete, amelynek magját a XVIII. század második felében emelt barokk kúria adta, majd a XIX. század elején egy klasszicista szárnnyal bővült.
A Meszleny család birtokközpontjaként az ingatlan a reformkorban és a századfordulón is a helyi társasági élet motorja volt, parkja pedig neves vadászatoknak és tudományos összejöveteleknek biztosított elegáns helyszínt. A II. világháború pusztításai után az államosított épületbe gyógypedagógiai intézmény költözött, ami ugyan megóvta a falakat a lebontástól, de az eredeti belső térszerkezet és a kert fokozatos eljellegtelenedéséhez vezetett. Az iskola későbbi kiköltözése után a gazdátlanul hagyott kastély állapota kritikus szintre romlott, sorsa pedig egészen a mostani, 2026-os múzeumi újranyitásig bizonytalan volt.
A most megnyílt kiállítás egyik legfontosabb része éppen ezt a családi múltat dolgozza fel: Bányai Balázs történész kutatásai nyomán megelevenednek a hétköznapok dokumentumai és a nemesi rezidencia egykori fénykora. Ez a történeti háttér adja meg azt a hitelességet, amely megkülönbözteti az intézményt a hagyományos kiállítóhelyektől.
A kastély belső tereinek szívét a Fischer Emil Múzeum állandó tárlata alkotja. A gyűjtemény a magyar porcelán- és kerámiaművészet egy méltatlanul kevéssé ismert, ám annál lenyűgözőbb szeletét, a népi szecesszió világát mutatja be.
Hat teremben sorakoznak fel azok a dísztárgyak, amelyek technológiai bravúrjaikkal és egyedi formavilágukkal a maguk korában a nemzetközi piacot is meghódították. A tárlat különlegessége, hogy a látogatók nemcsak a késztermékeket, hanem a gyártási folyamatokat és a századforduló díszítőművészeti összefüggéseit is megismerhetik. A múzeum ezzel hiánypótló szerepet tölt be a hazai iparművészeti palettán.
A kastély élménye a kertben válik teljessé, ahol az eredeti sétányok és allérendszerek visszaállítása volt a cél. A parkot megszabadították az elmúlt évtizedek elhanyagoltságát jelző rendezetlen bozóttól, így újra érvényesülhet az épület és környezetének harmonikus egysége.
A terület a helyi lakosok számára ingyenesen látogatható közösségi térként is funkcionál, biztosítva a mindennapi kikapcsolódás lehetőségét. A kastély elhelyezkedése stratégiai: a vasútállomástól pár perces sétával elérhető, így a fővárosból vagy Székesfehérvárról érkezők számára is ideális úti cél. A megnyitóval Velence egy olyan minőségi kulturális ponttal gazdagodott, amely hosszú távon meghatározhatja a tóparti turizmus színvonalát.
