Súlyos betegség jelei is lehetnek a szemed előtt úszkáló „kukacok”: Akár meg is vakulhatsz, ha elhanyagolod

Nézel a semmibe, és egyszer csak azt veszed észre, hogy apró, tekergőző szálak úsznak el a szemed előtt. Próbálsz pislogni, próbálod letörölni, de rájössz: ezek nem kívül, hanem belül vannak. Olyan az egész, mintha koszos lenne a szélvédő, te pedig hiába keresed az ablaktörlőt. A legtöbben csak legyintenek rá, pedig az orvosok szerint ezek a szemfoltok veszélyesek is lehetnek.

Veszélyes szemfoltok: árnyékok a mélyben

De mik is ezek a furcsa képződmények? Dr. Daniel Polya szemszakorvos elárulta a titkot: nem hallucinációról van szó, hanem konkrét fizikai folyamatokról a szemgolyón belül.

A kollagénrostok összecsomósodásáról van szó. A nagy kollagénmolekulák összetapadnak, és árnyékot vetnek a retinára – ezeket érzékeljük úszkáló foltokként

– magyarázta a szakértő.

Gyakorlatilag tehát apró „szeméthegyek” árnyékát látjuk a látóterünkben, amik akkor a legzavaróbbak, ha egy fehér falat vagy a ragyogó eget bámuljuk.

Mikor jön el a baj?

Bár az öregedéssel járó folyamat (az úgynevezett üvegtesti leválás) az esetek többségében ártalmatlan, van egy pont, ahol a dolog véresen komollyá válik. Dr. Polya szerint a legnagyobb hiba, ha valaki megvárja, amíg már késő.

A diagnózis szerint akár meg is vakulhatsz, hiszen ha a folyamat során a retina elszakad, az visszafordíthatatlan károkat okozhat.

A statisztika pedig ijesztő: az üvegtesti leváláson átesettek öt százalékánál szakadás alakul ki a retinán. Ha pedig ez megtörténik, 50 százalék az esélye a teljes retinaleválásnak – írja a LADbible cikkében.

A kulcs az időzítés

Az orvos szerint a lézeres műtét segíthet, de a kulcs az időzítés. Ha új foltok jelennek meg, vagy villanásokat látsz, azonnal orvoshoz kell fordulni.

Nagyon elszomorító olyan beteggel találkozni, akinek retinaleválása van, pedig elkerülhető lett volna, ha az első foltok megjelenésekor megvizsgálják

– tette hozzá a doktor.

A tanács tehát egyszerű: ha úgy érzed, valami úszkál a szemedben, ne várd meg, amíg lehúzzák a rolót. Egy gyors vizsgálat megmentheti a látásodat!