Vegetáriánus variációk ínyenceknek: a legjobb receptek, ha valami újat próbálnál ki

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 26. 12:45
Aki a jógát életformának választja, az nemcsak a testére, étkezéseire figyel, de a környezete felé is tudatosabb döntéseket hoz. A növényi alapú ételek választása gyakran a nem ártás elvén alapul – miközben ezek a vegetáriánus ételek könnyebbek, jól emészthetők, és segítenek megőrizni a belső egyensúlyt is. Jöjjön most 5 ízletes fogás, ha meguntad a hagyományost és némi változatosságra vágysz!
A vegetáriánus konyha ma már messze nem csupán salátákból, nyers zöldségekből és ízetlen köretekből áll. Egyre több izgalmas, kreatív fogás bizonyítja, hogy hús nélkül is lehet laktató, változatos és kifejezetten ínycsiklandó vegetáriánus ételeket készíteni.

Vegetáriánus ételek egy tálcán felkínálva.
Ízletes vegetáriánus ételek – Friss, könnyű falatok minden alkalomra.
  • Változatos, ízletes vegetáriánus receptek.
  • Egyszerűen elkészíthető, különleges fogások.
  • Új ízek, amelyek feldobják a hétköznapokat.

Mit főzzünk ebédre? Ezekkel az ízletes vegetáriánus ételekkel nem lőhetsz mellé

Akár tudatosabban szeretnél étkezni, akár csak kipróbálnál valami újat, a növényi alapú receptek remek lehetőséget kínálnak arra, hogy új ízeket fedezz fel. A friss zöldségek, gyümölcsök, fűszerek és különleges alapanyagok kombinációjával olyan egészséges ételek kerülhetnek a családi asztalra, amelyek nemcsak táplálóak, hanem valódi gasztronómiai élményt is nyújtanak. A Fanny magazin ezúttal összegyűjtött néhány különleges, mégis könnyen elkészíthető receptet, amelyekkel garantáltan feldobhatod a szeretteid étkezéseit. Mutatjuk kedvenc ebéd ötleteinket!

1. Vega húsleves sütőtökből

Hozzávalók:

  • 1 nagy sütőtök kikapart magjai (egy kevés hússal együtt)
  • 4 db sárgarépa
  • 2 db fehérrépa
  • 1 db karalábé
  • 1 kisebb zeller
  • 4 gerezd fokhagyma
  • 1 fej hagyma
  • 1 kis fej karfiol
  • 1 kisebb paradicsom
  • 1 paprika
  • 4 db gomba (elhagyható)
  • 2 közepes burgonya
  • 1 csokor petrezselyem
  • bors
  • bio vegeta (ízlés szerint)
  • sáfrányos szeklice ízlés szerint
  • kb. 2 liter víz
Vegetáriánus ételek közül egy tál sütőtökös vega húsleves.
Tápláló, zöldségekben gazdag sütőtökös vega húsleves.
Elkészítés:

  1. A sütőtök magjait a köztük lévő zöldséghússal együtt egy nagyobb leveses fazékba tesszük.
  2. A zöldségeket megtisztítjuk, majd egészben hozzáadjuk a fazékhoz. Felöntjük körülbelül 2 liter vízzel, és felforraljuk. Amikor forrni kezd, alacsonyabb lángra vesszük, és gyöngyözve főzzük tovább. Sózzuk, majd hozzáadjuk a borsot, egy csipet sáfrányos szeklicét és a bio vegetát. Fedő alatt körülbelül 40 perc alatt készre főzzük.
    A végén kiszedjük a zöldségeket, a levest leszűrjük.
  3. Cérnametélttel vagy tetszőleges levesbetéttel kínáljuk. A főtt zöldségek külön is felhasználhatók, akár egy könnyű köret vagy krém alapjaként.

2. Édesburgonyás gnocchi vajon pirított zsályával

Hozzávalók:

  • 40 dkg megsült édesburgonya
  • 50 dkg fehér liszt
  • 1 tojás
  • bors
  • 4 gerezd fokhagyma
  • 5 dkg vaj vagy olívaolaj
  • 1 marék friss zsályalevél
Vegetáriánus ételek közül egy tál édesburgonyás gnocchi vajon pirított zsályával.
Puha gnocchi, vajon pirított zsályával – Egyszerű, mégis különleges fogás.
Elkészítés:

  1. Az édesburgonyát nagyobb darabokra vágjuk, majd sütőpapírral bélelt tepsire sorakoztatjuk. Meglocsoljuk egy kevés olívaolajjal, megsózzuk, és ha szeretnénk, egy kis rozmaringot is adunk hozzá.
  2. Előmelegített sütőben 180 fokon körülbelül 20 perc alatt puhára sütjük. Ha elkészült, kivesszük és hagyjuk kihűlni.
  3. A kihűlt krumplit villával vagy aprítóval pürésítjük. Hozzáadjuk a lisztet, beleütjük a tojást, sózzuk, borsozzuk, majd tésztává dolgozzuk. Ha ragad, még egy kevés lisztet adunk hozzá.
  4. A tésztából hosszú hurkákat sodrunk, majd nudli méretű darabokra vágjuk. A gnocchikat adagonként, lobogó sós vízben kifőzzük. Amikor feljönnek a víz tetejére, készen vannak.
  5. Közben a vajat felolvasztjuk, és megpirítjuk benne a zsályaleveleket és a felszeletelt fokhagymát. A kifőtt gnocchit beleforgatjuk a zsályás vajba, és akár egy kicsit le is piríthatjuk, hogy még ízesebb legyen.
  6. Ízlés szerint növényi krémmel, tejföllel vagy reszelt parmezánnal kínáljuk.

3. Fetás-céklakrém

Hozzávalók:

  • 1 kisebb fej főtt cékla
  • 20 dkg feta sajt
  • 1 ek. kapribogyó
  • 1 ek. dijoni mustár
  • ½ fej sült fokhagyma (elhagyható)
  • 2 ek. olívaolaj
  • Tabasco ízlés szerint
  • bors
  • 1 csipet szerecsendió
  • 1 ek. friss kakukkfű levél
  • nigella mag (feketekömény)
Vegetáriánus ételek közül fetás-céklakrém szendvics.
Céklakrém fetával – Egyszerre friss, laktató és ízletes.
Elkészítés:

  1. Az apróra vágott céklát a fetával, az olívaolajjal és a kapribogyóval egy késes aprítóba vagy turmixgépbe tesszük. Krémes állagúra dolgozzuk. Ha szükséges, adhatunk hozzá még egy kevés olívaolajat vagy akár görög joghurtot, hogy könnyebben krémesedjen.
  2. A kész krémet egy tálba kanalazzuk. Hozzáadjuk a mustárt, az opcionális sült fokhagymát, majd ízlés szerint fűszerezzük Tabascóval, sóval, borssal és egy kevés szerecsendióval. Végül beleforgatjuk a friss kakukkfüvet.
  3. Nigella maggal megszórva kínáljuk. Friss kenyérrel, pirítóssal vagy zöldségekkel mártogatva a legfinomabb.

Fanny tipp:

Ha savanykásabb ízvilágot szeretnénk, egy kevés frissen facsart citromlével még izgalmasabbá tehetjük.

4. Vegán hurka

Hozzávalók:

  • 40 dkg gomba, nagyon apróra vágva
  • 1 nagy fej hagyma
  • 4–5 gerezd fokhagyma
  • 6 ek. főtt rizs (kb. 1 dl nyers rizsből)
  • 4 ek. főtt barna lencse (elhagyható)
  • bors
  • pirospaprika
  • 2 ek. majoránna
  • 1 kk. mustár
  • 3 ek. szójaszósz
  • 9 db kb. 22 cm átmérőjű rizslap
  • olívaolaj a kenéshez
  • 2 ek. ketchup
  • 2 ek. csicseriborsóliszt vagy magyaros ízesítésű fasírtpor (ha szükséges)
Vegetáriánus ételek közül egy adag vegán hurka.
Vegán hurka – Hagyományos ízek növényi alapokon újragondolva.
Elkészítés:

  1. A hagymát és a gombát nagyon apróra vágjuk (aprító is használható). Előbbit kevés olajon megdinszteljük, majd hozzáadjuk a gombát. Sózzuk, borsozzuk, megszórjuk pirospaprikával és majoránnával, majd addig főzzük, amíg a gomba megpuhul és a leve elpárolog. Ha túl sok leve maradna, csicseriborsóliszttel vagy fasírtporral sűrítjük.
  2. Hozzákeverjük a főtt rizst, a szójaszószt, a mustárt, az apróra vágott fokhagymát, és ízlés szerint a főtt lencsét is.
  3. Vizet forralunk, majd egy széles tálba öntjük. A rizslapokat egyesével belemártjuk, amíg megpuhulnak.
  4. A megpuhult lapokat deszkára fektetjük, a szélükre halmozunk egy-egy adag tölteléket, majd feltekerjük: először a két oldalát behajtjuk, majd szorosan felgöngyöljük. A tekercseket sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük.
  5. Kevés olívaolajat összekeverünk a ketchuppal, és megkenjük vele a tekercsek tetejét. Előmelegített sütőben 180 fokon 15–20 perc alatt aranybarnára és ropogósra sütjük.
  6. Párolt káposztával és rozmaringos burgonyával a legfinomabb, de önmagában, mártogatóssal is kiváló.

5. Cukkini krémleves

Hozzávalók:

  • 3 zsenge cukkini (kb. 70 dkg)
  • 2 közepes burgonya (kb. 20 dkg)
  • 1 fej hagyma
  • 3 gerezd fokhagyma, zúzva
  • ½ dl olívaolaj
  • 1 csokor friss petrezselyem
  • 2 dl zabtejszín
  • 1 citrom
  • bors
  • 1 tk. friss vagy szárított kakukkfű
Vegetáriánus ételek közül egy tál cukkini leves.
Krémes cukkini leves – Könnyű, tápláló és gyorsan elkészíthető.
Elkészítés:

  1. Az apróra vágott hagymát az olívaolajon üvegesre pirítjuk. Hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, és röviden együtt pirítjuk. Beletesszük a felkockázott zöldségeket – a cukkinit nem szükséges meghámozni, csak a burgonyát. Sózzuk, borsozzuk, megszórjuk a kakukkfűvel, majd néhány percig alacsony lángon pároljuk.
  2. Felöntjük körülbelül 7 dl vízzel, és 15 perc alatt puhára főzzük a zöldségeket.
    A főzés végén hozzáadjuk az aprított petrezselymet.
  3. Botmixerrel krémesre turmixoljuk a levest. Belekeverjük a zabtejszínt, majd szükség esetén utóízesítjük. A citrom reszelt héjával és egy kevés levével frissítjük az ízeket.

Színes Buddha-tál

Hozzávalók (4 személyre):

Középen:

  • mangó (barackkal, málnával, eperrel, dinnyével vagy körtével helyettesíthető)

Körben

  • lila káposzta
  • kígyóuborka
  • mákbundás, pirított tofu (szezámmaggal is készülhet)
  • sárgarépa
  • 1 lime
  • 1 citrom
  • koriander ízlés szerint
  • fejes káposzta
  • cukorborsó
  • főtt kuszkusz tökmaggal
  • leveles saláta ízlés szerint
  • szójaszósz
  • wasabi szósz
Vegetáriánus ételek közül egy színes Buddha-tál.
Színes Buddha-tál – Látványos, tápláló és ízgazdag fogás a családnak.
Elkészítés

  1. A mangót kockára vágjuk.
  2. A káposztákat gyaluljuk, a kígyóuborkát csíkokra vágjuk, és a citrom kifacsart levével ízesítjük.
  3. A sárgarépát felszeleteljük, meglocsoljuk lime-mal, majd megszórjuk korianderrel. 4. A hozzávalókat tetszés szerint tálaljuk. Citromlével, szója- vagy wasabi szósszal ízesíthetjük.

Fanny tipp: a Buddha-tálak nemcsak látványosak, de nagyon táplálóak is. Minél többféle szín kerül a tányérra, annál gazdagabb lesz a tápanyagtartalom – és az ízélmény is. A friss zöldségeket gyümölcsökkel kombinálhatjuk az izgalmas összhatásért.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu