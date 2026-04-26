Vegetáriánus variációk ínyenceknek: a legjobb receptek, ha valami újat próbálnál ki

A vegetáriánus konyha ma már messze nem csupán salátákból, nyers zöldségekből és ízetlen köretekből áll. Egyre több izgalmas, kreatív fogás bizonyítja, hogy hús nélkül is lehet laktató, változatos és kifejezetten ínycsiklandó vegetáriánus ételeket készíteni.

Mit főzzünk ebédre? Ezekkel az ízletes vegetáriánus ételekkel nem lőhetsz mellé

Akár tudatosabban szeretnél étkezni, akár csak kipróbálnál valami újat, a növényi alapú receptek remek lehetőséget kínálnak arra, hogy új ízeket fedezz fel. A friss zöldségek, gyümölcsök, fűszerek és különleges alapanyagok kombinációjával olyan egészséges ételek kerülhetnek a családi asztalra, amelyek nemcsak táplálóak, hanem valódi gasztronómiai élményt is nyújtanak. A Fanny magazin ezúttal összegyűjtött néhány különleges, mégis könnyen elkészíthető receptet, amelyekkel garantáltan feldobhatod a szeretteid étkezéseit. Mutatjuk kedvenc ebéd ötleteinket!

1. Vega húsleves sütőtökből

Hozzávalók:

1 nagy sütőtök kikapart magjai (egy kevés hússal együtt)

4 db sárgarépa

2 db fehérrépa

1 db karalábé

1 kisebb zeller

4 gerezd fokhagyma

1 fej hagyma

1 kis fej karfiol

1 kisebb paradicsom

1 paprika

4 db gomba (elhagyható)

2 közepes burgonya

1 csokor petrezselyem

só

bors

bio vegeta (ízlés szerint)

sáfrányos szeklice ízlés szerint

kb. 2 liter víz

Tápláló, zöldségekben gazdag sütőtökös vega húsleves.

Elkészítés:

A sütőtök magjait a köztük lévő zöldséghússal együtt egy nagyobb leveses fazékba tesszük. A zöldségeket megtisztítjuk, majd egészben hozzáadjuk a fazékhoz. Felöntjük körülbelül 2 liter vízzel, és felforraljuk. Amikor forrni kezd, alacsonyabb lángra vesszük, és gyöngyözve főzzük tovább. Sózzuk, majd hozzáadjuk a borsot, egy csipet sáfrányos szeklicét és a bio vegetát. Fedő alatt körülbelül 40 perc alatt készre főzzük.

A végén kiszedjük a zöldségeket, a levest leszűrjük. Cérnametélttel vagy tetszőleges levesbetéttel kínáljuk. A főtt zöldségek külön is felhasználhatók, akár egy könnyű köret vagy krém alapjaként.

2. Édesburgonyás gnocchi vajon pirított zsályával

Hozzávalók: