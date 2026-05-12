Az ausztrál színésznő anyák napi posztja miatt került kritikák kereszttüzébe. Nicole Kidman Instagram oldalán családi fotót osztott meg Keith Urbannel közös két lányával, ám sok rajongó azonnal észrevette, hogy idősebb gyermekei, Bella és Connor teljesen kimaradtak a bejegyzésből.

Nicole Kidman csak Keith Urban-nel közös lányait - Sunday Rose-t és Faith Margaret-et - említette meg anyák napi posztjában

Az Egyesült Államokban május 10-én ünnepelték az anyák napját

Nicole Kidman ez alkalomból megható családi fotót tett közzé Instagram oldalán, ám két idősebb gyermekét ' lefelejtette ' a képről

Nicole Kidman anyák napi posztja hatalmas felháborodást váltott ki

Nicole Kidman anyák napja alkalmából egy meghitt családi fotót osztott meg Instagram-oldalán, amelyen két lányával, a 17 éves Sunday Rose-zal és a 15 éves Faith Margaret-tel látható. A bejegyzéshez pedig azt írta, hogy:

A legnagyobb öröm az életben, hogy az édesanyátok lehetek.

A poszt eredetileg kedves és meghitt családi üzenetnek indult, rövid időn belül azonban komoly vitát váltott ki a közösségi médiában. Többen ugyanis azonnal szóvá tették, hogy Nicole Kidman Tom Cruise-zal közös másik két gyermeke - Bella Cruise és Connor Cruise - egyáltalán nem szerepel sem a képen, sem az üzenetben.

Régi sebek tépődtek fel

Nicole Kidman Tom Cruise-zal való kapcsolatát évtizedeken át Hollywood egyik legismertebb házasságaként emlegették. Válásuk után azonban egyre több pletyka látott napvilágot arról, hogy a színésznő eltávolodott örökbefogadott gyermekeitől, különösen a szcientológiai egyház miatt. Bella és Connor ugyanis édesapjukhoz hasonlóan a vallási közösség tagjai maradtak, miközben Nicole Kidman válást követően fokozatosan háttérbe szorult ebből a világból. Továbbá nyilvános közös fotó sem készült róluk hosszú ideje, ami csak még jobban ráerősített a találgatásokra. Sokan ezért most úgy értelmezték az anyák napi posztot, mint egy tudatos üzenetet.

Nicole Kidman lánya, Sunday Rose már Instagram oldalán is kikövette apját, Keith Urban-t

Nicole Kidman lányai anyjuk mellett állnak

És bár idősebb gyermekeivel nem tűnik olyan szorosnak a kapcsolata, a két lányával annál inkább. Nicole Kidman Keith Urbantől való válása óta Sunday Rose és Faith Margaret teljes mértékben anyjuk mellett állnak. Ezt pedig mi sem bizonyítja jobban, mintsem hogy mindenhova elkísérik édesanyjukat, amíg apjukkal szinte egyáltalán nem is találkoznak. Keith Urban összetört lányai viselkedése miatt, de nem adja fel, próbálja rendbe hozni a kapcsolatát velük.