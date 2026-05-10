Erre senki nem számított: „Pakolj!” – kiáltott fel Király Linda vőlegénye váratlanul

Király Linda, a lenyűgöző hangú díva hosszú évek után találta meg azt a biztos pontot, aki mellett nemcsak nőként, hanem igazi társként is kiteljesedhet. Párja, a határozott és családcentrikus Roli kétgyermekes édesapaként lépett be az énekesnő életébe, így Linda a szerelem mellé egy kész családot is kapott. A romantikus idillbe azonban nem kevés adrenalin is vegyül: Király Linda párja ugyanis nem akármilyen ötlettel rukkolt elő hajnalok hajnalán.

Király Linda vőlegénye, Roli a zenei világban és az építőiparban is tevékenykedik (Fotó: MATE KRISZTIAN)

Király Linda azonnal pakolni kezdett

Roli nemcsak a szerelmet, hanem a stabilitást is elhozta a népszerű énekesnő számára, Linda pedig ezt örömmel fogadta. Kapcsolatuk azonban minden, csak nem unalmas, hiszen Roli egy váratlan, hajnali döntéssel bizonyította be, hogy mellette az élet egyetlen hatalmas, izgalmas kaland.

Ez egy pénteki nap volt, egész nap kocsiban ültünk, mert Mezőberénybe kellett mennünk egy forgatásra. Visszajöttünk, elmentünk még Szentendrére, tehát tényleg egész nap csak mentünk. Aztán hazaértünk, leültünk a kanapéra, az anyukámék pont küldtek egy fotót, hogy megérkeztek Gradóba, de nem tudtuk, hogy pontosan hol vannak. És akkor Roli fogta a telefont, megnézte a lokációt, és mondta, hogy „Pakolj!” Mondom tessék? És ez este fél tízkor volt. Szóval kocsiba ültünk, hajnal fél négyre Olaszországba értünk és megleptük a szüleimet

– mesélte boldogan Király Linda. Lapunk arra is kíváncsi volt, hogy Lindának fontos szempont volt-e a párválasztásnál, hogy az illető szintén zenével foglalkozzon, amire ezt válaszolta:

Király Linda fogyása sokakat megdöbbentet, hihetetlen formában van az énekesnő (Fotó: MATE KRISZTIAN)

Nincs esetem! Az, hogy a Roli a zenében is dolgozik és ingatlan-beruházásokkal is foglalkozik. És ha azt nézzük, az előző páromnak nem volt köze zenéhez. Nyilván az segít olyan szempontból, hogy van közös dolog, amiről beszélhetünk, de nem ez volt a fő szempont soha

– jelentette ki Linda, aki ezután azt is elárulta, hogy mi a következő mérföldkő kapcsolatukba. „Nézelődés fázisban vagyunk, de az a fő szempont, hogy legyen egy közös otthonunk. Itthon szeretnénk maradni bázisként. Megmondom őszintén, én nagyon szeretem, hogy Magyarország a bázisom. Én pár évvel ezelőtt vettem meg az első saját lakásomat itt, pont azért, mert nagyon fontos nekem a stabilitás. Úgyhogy mi itthon keresünk, ráadásul Roli gyerekei is itt vannak.”