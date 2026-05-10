Még véletlenül se utazz ide: öt ország, ahol gyűlölik a magyar turistákat

Hiába a tökéletesre megtervezett nyaralás, ha olyan célpontot választunk, ahol utána azt érezzük: egy cseppet sem fogadnak minket örömmel. Sajnos a következő öt – egyébként igen népszerű – ország épp olyan, ahol sem a magyar turistáknak, sem más országok turistáinak nem igazán örülnek.
Közeledik a nyár, sokan talán már le is foglaltak valamilyen külföldi utazást. Most kiderül, jól választottak e helyszínt: öt népszerű országnak illetve nyaralóhelynek ugyanis kezd elege lenni abból, hogy turisták hada lepi el. Hogy melyek ezek az egyébként igencsak közkedvelt úti célok? Eláruljuk!
A Love, Purpose & Passports podcast fedte fel azt az öt turistacélpontot, amit érdemes elkerülnünk, a helyiek ugyanis már torkig vannak a nyaralókkal.
Kétségtelenül Spanyolország az egyik legnépszerűbb európai desztináció, azonban ebből a spanyoloknak már elege van. Miközben Barcelonában tüntetéseket szerveznek a turisták ellen és szállodák bejáratait állják el, Marrorcán komoly lakhatási válság van kialakulóban a turisták miatt. Egyre többen élnek kocsikban, miután a bérleményeiket felmondták. A tulajdonosok ugyanis sokkal szívesebben adják ki a házakat jó pénzért rövid távra, turistáknak, mint hosszú távra a helyieknek. Barcelona a helyzet megoldására határozatot hozott: 2028-ra betiltják az Airbnb-ket
Hogy megértsük, Olaszországban miért néz egyre több helyi ferde szemmel a turistákra – igen, a magyarokra is –, ahhoz érdemes egy pillantást vetni Velence helyzetére. A történelmi város lakossága folyamatosan csökken: jelenleg már 50 ezer fő alatt van, míg az oda érkező turisták száma milliós nagyságrendű. Azaz bátran kijelenthető: az ideiglenes látogatók gyakorlatilag átvették a várost. A helyiek évek óta idegennek érzik magukat a saját otthonukban.
Santorini a világ egyik legtöbbet fotózott helye. A világutazó podcastban elhangzik: rossz viccnek hangzik, de sajnos nem az, hanem a szomorú valóság, hogy a főszezonban arra kérték a helyieket, hogy maradjanak otthon, hogy a turisták megfelelőképp élvezhessék a látványt. Mondanunk sem kell, a helyiek felháborodtak. Nem is kicsit. Santorinire egyébként a főszezonban több turista érkezik egyetlen nap leforgása alatt, mint amennyien ott élnek.
Míg az előző helyeken alapvetően a turisták mennyisége okozza pusztán a bajt, Balin egész más a helyzet. Itt javarészt az odalátogatók tiszteletlensége, viselkedése váltotta ki a helyiek haragját. Emiatt vannak ma már úgy: valójában senkit sem látnak szívesen. Egy német turista például egy templomi ceremóniát zavart és szentségtelenített meg azzal, hogy meztelenre vetkőzött közben, míg egy orosz nő egy szent fán pózolt meztelenül. Az ehhez hasonló esetek miatt Bali kemény ellenintézkedéseket vezetett be: csak 2025 első három hónapja során 130 turistát utasítottak ki Indonéziából. Aki a megengedettnél tovább tartózkodott az országban, eddig pénzbüntetést kapott, most már 20 évre börtönbe is kerülhet.
Mexikóban 2025 nyarán igen nagy tüntetéseket tartottak a megugró albérletárak miatt. Természetesen ez is a turistákhoz köthető, akikből a helyieknek elegük van. Mexikóváros az utóbbi időben az egyik legnépszerűbb célponttá vált, kiváltképp a digitális nomádok körében. Ennek köszönhetően elkezdtek felmenni az árak – hiszen azokat egyre inkább az odalátogatókhoz igazítják, és nem a jóval szegényebb helyi lakossághoz.
Tehát összegezve:
