Még véletlenül se utazz ide: öt ország, ahol gyűlölik a magyar turistákat

Hiába a tökéletesre megtervezett nyaralás, ha olyan célpontot választunk, ahol utána azt érezzük: egy cseppet sem fogadnak minket örömmel. Sajnos a következő öt – egyébként igen népszerű – ország épp olyan, ahol sem a magyar turistáknak, sem más országok turistáinak nem igazán örülnek.

A meseszép Santorinin nem különösebben örülnek a magyar turistáknak, ahogy más népek odalátogatóinak sem

Közeledik a nyár, sokan talán már le is foglaltak valamilyen külföldi utazást. Most kiderül, jól választottak e helyszínt: öt népszerű országnak illetve nyaralóhelynek ugyanis kezd elege lenni abból, hogy turisták hada lepi el. Hogy melyek ezek az egyébként igencsak közkedvelt úti célok? Eláruljuk!

Hol nem látják szívesen a magyar turistákat – sőt, semelyik ország turistáit?

A Love, Purpose & Passports podcast fedte fel azt az öt turistacélpontot, amit érdemes elkerülnünk, a helyiek ugyanis már torkig vannak a nyaralókkal.

Spanyolország

Kétségtelenül Spanyolország az egyik legnépszerűbb európai desztináció, azonban ebből a spanyoloknak már elege van. Miközben Barcelonában tüntetéseket szerveznek a turisták ellen és szállodák bejáratait állják el, Marrorcán komoly lakhatási válság van kialakulóban a turisták miatt. Egyre többen élnek kocsikban, miután a bérleményeiket felmondták. A tulajdonosok ugyanis sokkal szívesebben adják ki a házakat jó pénzért rövid távra, turistáknak, mint hosszú távra a helyieknek. Barcelona a helyzet megoldására határozatot hozott: 2028-ra betiltják az Airbnb-ket

Olaszország

Hogy megértsük, Olaszországban miért néz egyre több helyi ferde szemmel a turistákra – igen, a magyarokra is –, ahhoz érdemes egy pillantást vetni Velence helyzetére. A történelmi város lakossága folyamatosan csökken: jelenleg már 50 ezer fő alatt van, míg az oda érkező turisták száma milliós nagyságrendű. Azaz bátran kijelenthető: az ideiglenes látogatók gyakorlatilag átvették a várost. A helyiek évek óta idegennek érzik magukat a saját otthonukban.

Görögország

Santorini a világ egyik legtöbbet fotózott helye. A világutazó podcastban elhangzik: rossz viccnek hangzik, de sajnos nem az, hanem a szomorú valóság, hogy a főszezonban arra kérték a helyieket, hogy maradjanak otthon, hogy a turisták megfelelőképp élvezhessék a látványt. Mondanunk sem kell, a helyiek felháborodtak. Nem is kicsit. Santorinire egyébként a főszezonban több turista érkezik egyetlen nap leforgása alatt, mint amennyien ott élnek.