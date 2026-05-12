Gólyahír! Megszületett a gyönyörű magyar modell babája

2024-ben tűnt fel a képernyőkön, akkor még Szaniszló Kitti, aki a TV2 Next Top Model Hungary című műsorában szerepelt. A fiatal szépség bár nem nyerte meg a műsort, de nagy követőtáborra tett szert. Az utóbbi két évben sok minden történt vele, mivel esküvője után bejelentette, hogy gyermeket vár. Azóta többször mesélt nehézségeiről, ám most bejelentette, hogy megszületett gyermeke és már otthonukban pihenik ki az elmúlt kilenc hónapot.

A Next Top Model Hungary szereplője, Matuz Kitti gyereke alig pár hete születhetett (Fotó: Zsólyomi Norbert)

Édesanya lett a Next Top Model Hungary sztárja

Matuz Kitti várandósága alatt nem szívesen számolt be nehézségeiről, ám az utolsó napokban megszólalt a Metropolnak.

Türelmetlen vagyok már, de jól bírom szerencsére. Ez a maradék pár hét kicsit olyan, mintha soha nem érne véget, de izgatott vagyok, és nagyon jó lenne, ha már itt lenne. Ezért csinálom ezeket a YouTube-videókat, hogy másokat is közelebb engedjek ehhez a témához. Nyilván azokra gondolok itt, akik most várnak babát, vagy terveznek, esetleg félelem van bennük a témával kapcsolatban. Szerettem volna, hogy ők őszinte, közeli és reális tapasztalatokat lássanak, mert amit az interneten látunk, nem mindig fedi a valóságot

– nyilatkozta a Metropolnak Matuz Kitti.

A fiatal szépség április közepére várta kislánya érkezését, ami mostani bejelentése után a tervek szerint alakult.

Matuz Kitti már most megmutatta gyerekét a nyilvánosság előtt (Szabolcs László)

Matuz Kitti bejelentése sokkolta a rajongókat

Egy ideje teljesen felszívódott a közösségi oldalakról a Next Top Model Hungary sztárja. Így már sejteni lehetett, hogy bármikor érkezhet a nagy bejelentés, amire hosszú ideje várnak a rajongók. A gratulációk pedig csak úgy záporoztak a videó alatt.

Hihetetlen. Csak nem rég jelentettétek be. Nagyon nagyon sok boldogságot és jó egészséget kívánok nektek

– írta egy kommentelő Kitti posztja alá.

A gyönyörű kismamát többször is próbáltuk elérni, de megkeresésünkre egyelőre nem válaszolt.