Gyász: szolgálat közben vesztette életét a rendőrség főkapitánya

Gyászol a rendőrség: elhunyt dr. Gulyás Zsolt rendőr dandártábornok, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője.

Szolgálat közben lett rosszul a főkapitány

A főkapitány 54 éves korában, szolgálatteljesítés közben vesztette életét, amikor hirtelen rosszul lett. Bár kórházba szállították, és az orvosok ellátták, minden erőfeszítés ellenére nem tudták megmenteni az életét.

Dr. Gulyás Zsolt pályafutását 1991-ben kezdte a Magyar Honvédség hivatásos állományában. 1995-től a határőrségnél teljesített szolgálatot különböző vezetői beosztásokban Orosházán és Battonyán.

2008. január 1-jén került a rendőrséghez, majd 2015-től a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságon rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesként dolgozott. 2019-től a Baranya Megyei, 2022. december 1-jétől pedig a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetőjeként látta el feladatait.

A rendőrség közlése szerint három évtizedes szolgálata során munkabíró, kiváló szakember és elhivatott kolléga volt, halála mélyen megrázta a hozzátartozóit és a testületet.