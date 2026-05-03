Kozmoszkocsmát találtak a tudósok – kész szeszbánya a legrejtélyesebb üstökös

Lázba hozta a legnagyobb ufó-rajongókat a csillagászok egy friss felfedezése. Az univerzum mélyén közlekedő különleges objektum, a 3I/ATLAS temérdek mennyiségű alkoholt tartalmaz, ami miatt sokan olyan teóriákat kezdtek gyártani, melyek szerint az üstökös földönkívüli fajok találkahelye. jobban mondva kocsmája.
A 3I/ATLAS tavaly év végén száguldott el mellettünk. A csillagászok szerint ez egy jeges kőzet, ám mióta elhaladt a Föld mellett, sok teória kapott szárnyra, melyek szerint az égi objektum egy űrhajó vagy egy mini bolygó lehet, amelyben földönkívüliek tanyázhatnak.
A rejtélyes, ufó-szerű üstökös máig lázba hozza az embereket, főleg azóta, hogy a csillagászok egészen elképesztő felfedezést tettek. Az Atacamai Nagyméretű Milliméteres/Szubmilliméteres Hálózat (ALMA) nevű chilei obszervatórium kutatói megvizsgálták az objektum gázfelhőit, amelyekben alkoholt fedeztek fel.
– A 3I/ATLAS megfigyelése olyan, mintha egy másik naprendszerből vennénk ujjlenyomatot – árulta el Nathan Roth professzor, miért nézték meg közelebbről a különleges jelenséget. Megállapították, hogy szokatlanul magas körülötte a metil-alkohol (metanol) szintje. A metanol telített alkohol, amely felettébb mérgező, így emberi fogyasztásra alkalmatlan, a hír hallatán azonban rögtön beindult az ufóhívők fantáziája. Ők arról suttognak, hogy az objektum valójában egy űrkocsma lehet, ahol idegen civilizációk képviselői találkozhatnak. Állításuk szerint a chilei csillagászok felfedezése egyértelmű bizonyítéka annak, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban.
– Egy mozgó állomás! Biztos valamilyen intergalaktikus bár vagy ilyesmi – írta egy kommentelő egy ufós csoportban.
Ott kering a csillagközi térben, és tele van berúgott földönkívüliekkel. Lehet, nekik a metanol olyan, mint nekünk a rum
– tette hozzá egy másik.
Teória ide vagy oda, a kutatók szerint nincs itt semmi rejtély, ugyanis létezik racionális magyarázata a sok alkoholnak. A titokzatos üstökös 7 milliárd éve kering, ez idő alatt a rendkívüli hidegben vegyi folyamatok mentek rajta végbe és kozmikus sugárzás is érte. Ezek hatására a kőzet kémia szerkezete megváltozott és olyan reakciók indultak be, amelyek miatt az egyszerűbb anyagokból szerves molekulák jöttek létre, mint például a metanol.
Érdekelnek az legvadabb teóriák az üstökösről? További izgalmakért játszd le ezt a videót:
(Sun)
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.