Kozmoszkocsmát találtak a tudósok – kész szeszbánya a legrejtélyesebb üstökös

Lázba hozta a legnagyobb ufó-rajongókat a csillagászok egy friss felfedezése. Az univerzum mélyén közlekedő különleges objektum, a 3I/ATLAS temérdek mennyiségű alkoholt tartalmaz, ami miatt sokan olyan teóriákat kezdtek gyártani, melyek szerint az üstökös földönkívüli fajok találkahelye. jobban mondva kocsmája.

A 3I/ATLAS-ról azt hiszik, hogy ufó lehet, és kocsma van benne. Fotó: Northfoto

Intergalaktikus kocsma lehet a 3I/ATLAS?

A 3I/ATLAS tavaly év végén száguldott el mellettünk. A csillagászok szerint ez egy jeges kőzet, ám mióta elhaladt a Föld mellett, sok teória kapott szárnyra, melyek szerint az égi objektum egy űrhajó vagy egy mini bolygó lehet, amelyben földönkívüliek tanyázhatnak.

A rejtélyes, ufó-szerű üstökös máig lázba hozza az embereket, főleg azóta, hogy a csillagászok egészen elképesztő felfedezést tettek. Az Atacamai Nagyméretű Milliméteres/Szubmilliméteres Hálózat (ALMA) nevű chilei obszervatórium kutatói megvizsgálták az objektum gázfelhőit, amelyekben alkoholt fedeztek fel.

– A 3I/ATLAS megfigyelése olyan, mintha egy másik naprendszerből vennénk ujjlenyomatot – árulta el Nathan Roth professzor, miért nézték meg közelebbről a különleges jelenséget. Megállapították, hogy szokatlanul magas körülötte a metil-alkohol (metanol) szintje. A metanol telített alkohol, amely felettébb mérgező, így emberi fogyasztásra alkalmatlan, a hír hallatán azonban rögtön beindult az ufóhívők fantáziája. Ők arról suttognak, hogy az objektum valójában egy űrkocsma lehet, ahol idegen civilizációk képviselői találkozhatnak. Állításuk szerint a chilei csillagászok felfedezése egyértelmű bizonyítéka annak, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban.

– Egy mozgó állomás! Biztos valamilyen intergalaktikus bár vagy ilyesmi – írta egy kommentelő egy ufós csoportban.

Ott kering a csillagközi térben, és tele van berúgott földönkívüliekkel. Lehet, nekik a metanol olyan, mint nekünk a rum

– tette hozzá egy másik.