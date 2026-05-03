3I/ATLAS közelében koccintó űrlények

Kozmoszkocsmát találtak a tudósok – kész szeszbánya a legrejtélyesebb üstökös

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 14:25
Olyasmit találtak a csillagászok a világűr mélyén, amitől még a legtapasztaltabb szakértők álla is leesett. Őrült teóriák kaptak szárnyra, melyek szerint a 3I/ATLAS űrbéli objektum egy álcázott ufó, az űrlények csillagközi kocsmája. A fantáziálásra okuk is van, szakértők szerint ugyanis az objektum tele van alkohollal.
  • Hétmilliárd éve kering az űrben a 3I/ATLAS nevű objektum, amelynek felszínén a tudósok alkoholt találtak.
  • A szakemberek szerint a nagy mennyiségű alkohol egy szokványos jelenség miatt képződhetett.
  • Az ufó-rajongók a legvadabb teóriát gyártották, miszerint a 3I/ATLAS egy kozmoszkocsma.

Lázba hozta a legnagyobb ufó-rajongókat a csillagászok egy friss felfedezése. Az univerzum mélyén közlekedő különleges objektum, a 3I/ATLAS temérdek mennyiségű alkoholt tartalmaz, ami miatt sokan olyan teóriákat kezdtek gyártani, melyek szerint az üstökös földönkívüli fajok találkahelye. jobban mondva kocsmája.

3I/ATLAS
A 3I/ATLAS-ról azt hiszik, hogy ufó lehet, és kocsma van benne. Fotó: Northfoto

Intergalaktikus kocsma lehet a 3I/ATLAS?

A 3I/ATLAS tavaly év végén száguldott el mellettünk. A csillagászok szerint ez egy jeges kőzet, ám mióta elhaladt a Föld mellett, sok teória kapott szárnyra, melyek szerint az égi objektum egy űrhajó vagy egy mini bolygó lehet, amelyben földönkívüliek tanyázhatnak.

A rejtélyes, ufó-szerű üstökös máig lázba hozza az embereket, főleg azóta, hogy a csillagászok egészen elképesztő felfedezést tettek. Az Atacamai Nagyméretű Milliméteres/Szubmilliméteres Hálózat (ALMA) nevű chilei obszervatórium kutatói megvizsgálták az objektum gázfelhőit, amelyekben alkoholt fedeztek fel.

– A 3I/ATLAS megfigyelése olyan, mintha egy másik naprendszerből vennénk ujjlenyomatot – árulta el Nathan Roth professzor, miért nézték meg közelebbről a különleges jelenséget. Megállapították, hogy szokatlanul magas körülötte a metil-alkohol (metanol) szintje. A metanol telített alkohol, amely felettébb mérgező, így emberi fogyasztásra alkalmatlan, a hír hallatán azonban rögtön beindult az ufóhívők fantáziája. Ők arról suttognak, hogy az objektum valójában egy űrkocsma lehet, ahol idegen civilizációk képviselői találkozhatnak. Állításuk szerint a chilei csillagászok felfedezése egyértelmű bizonyítéka annak, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban.

Egy mozgó állomás! Biztos valamilyen intergalaktikus bár vagy ilyesmi – írta egy kommentelő egy ufós csoportban.

Ott kering a csillagközi térben, és tele van berúgott földönkívüliekkel. Lehet, nekik a metanol olyan, mint nekünk a rum

– tette hozzá egy másik.

A sokkoló igazság

Teória ide vagy oda, a kutatók szerint nincs itt semmi rejtély, ugyanis létezik racionális magyarázata a sok alkoholnak. A titokzatos üstökös 7 milliárd éve kering, ez idő alatt a rendkívüli hidegben vegyi folyamatok mentek rajta végbe és kozmikus sugárzás is érte. Ezek hatására a kőzet kémia szerkezete megváltozott és olyan reakciók indultak be, amelyek miatt az egyszerűbb anyagokból szerves molekulák jöttek létre, mint például a metanol.

