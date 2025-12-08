Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Kiderült: ezektől az ételektől leszünk a legszomorúbbak

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 12:45
betegségkutatásdepresszióboldogtalanság
Van valami megnyugtató abban, amikor egy fárasztó nap után bekuckózunk a kanapéra egy friss, ropogós pizzával a kezünkben. De vajon tényleg boldoggá tesz minket az, amit eszünk? Mutatjuk a leginkább boldogtalanító ételeket!
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • Egy kutatás szerint épp a legkedveltebb ételek ronthatják el a hangulatunkat.
  • A zsíros, sós, nagy adag ételek rövid távú örömöt adnak, de később levertséget és „kajakómát” okoznak.
  • A tápanyagokban gazdag, könnyebb fogások tartósabb jókedvet és jobb közérzetet biztosítanak.

Egy kutatás szerint épp a legnépszerűbb fogások a leginkább boldogtalanító ételek. A felmérés során megkérdezettek 46 százaléka például azt mondta, hogy a pizza bár finom, utólag rossz érzéseket kelt bennük. A listára nem csak a pizza került fel.

Sült krumplit, a boldogtalanító ételek egyikét fogyasztó fiatal nő
A kutatás szerint bizonyos ételek fogyasztása után rosszabb lesz a hangulatunk. A legmeglepőbb, hogy a legnépszerűbbek a leginkább boldogtalanító ételek
Fotó: Motortion Films / shutterstock

A kedvenceink közül több is szerepel a legrosszabb közérzetet okozó ételek toplistáján. A fish and chips (42%), a hamburger és sült krumpli (32%), a sült hús (29%) és a rántott csirke (25%) is sokaknál kellemetlen utóhatásokat eredményezett. Lily Soutter táplálkozási szakértő szerint ennek oka, hogy ezek az ételek nagy adagokban, magas zsír- és szénhidráttartalommal, és alaposan megsózva kerülnek a tányérunkra. Mindez hozzájárul a jól ismert étkezés utáni „kajakómához” és puffadáshoz.

Ezek az ételek rövid távon aktiválják az agy jutalomközpontját, de az örömérzet gyorsan elmúlik, és sokszor érzelmi mélyponthoz vezet

 – magyarázta Soutter.

A leginkább boldogtalanító ételek listája

  1. Pizza – 46%
  2. Fish and chips – 42%
  3. Hamurger és sült krumpli – 32%
  4. Yorkshire puddingos sült hús – 29%
  5. Rántott csirke és sült krumpli – 25%
  6. Steak és sült krumpli – 22%
  7. Angol reggeli – 22%
  8. Sajttorta – 22%
  9. Döner kebab – 21%
  10. Csirke tikka masala – 20%
  11. Bacon szendvics – 19%
  12. Bolognai spagetti – 18%
  13. Almás pite vaníliasodóval – 18%
  14. Lasagne – 17%
  15. Kolbászos krumplipüré – 15%
  16. Grillezett sajtos szendvics – 14%
  17. Mac & cheese – 14%
  18. Sajtos sült krumpli – 14%
  19. Csirke nuggets – 14%
  20. Karamellás puding – 13%

Mit együnk helyettük?

A kutatás szerint azok az ételek, amelyek valóban hozzájárulnak a jó hangulathoz, tele vannak tápanyagokkal és rostokkal. A grillezett csirke ropogós káposztával vagy a fűszeres, sült zöldségekkel tálalt lazac például sokkal hosszabb távon segíti a közérzet javítását.

„Az étrendünk döntő szerepet játszik az érzelmi jóllétünkben. A mediterrán diéta, a stresszkezelés és a megfelelő alvás együttesen képesek jelentősen javítani a hangulatunkat” – tette hozzá Soutter.
Az is kiderült, hogy a hidegebb hónapokban az emberek még inkább hajlamosak nehéz, zsíros ételeket fogyasztani, mivel a szervezet ilyenkor fokozottan kívánja a kalóriadús fogásokat.

Mit tehetünk a jobb közérzetért?

A kutatás szerint a megkérdezettek fele az ételben keres vigaszt, ha rossz napja van. Ugyanakkor 59 százalékuk bevallotta, hogy egy-egy kiadós étkezés után még rosszabbul érzik magukat, mint előtte. A szakértők szerint az érzelmi jóllét érdekében érdemes több rostban gazdag, bélflórát támogató ételt fogyasztani, elegendő folyadékot inni, tudatosan táplálkozni, és megfelelő étrend-kiegészítőket szedni. Ezekkel az apró változtatásokkal nemcsak a fizikai, hanem a mentális egészségünket is támogathatjuk. Legközelebb, amikor egy kiadós pizza vagy sült krumpli után levertnek érzed magad, már tudni fogjod, miért!

