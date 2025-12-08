Kiderült: ezektől az ételektől leszünk a legszomorúbbak

Egy kutatás szerint épp a legkedveltebb ételek ronthatják el a hangulatunkat.

A zsíros, sós, nagy adag ételek rövid távú örömöt adnak, de később levertséget és „kajakómát” okoznak.

A tápanyagokban gazdag, könnyebb fogások tartósabb jókedvet és jobb közérzetet biztosítanak.

Egy kutatás szerint épp a legnépszerűbb fogások a leginkább boldogtalanító ételek. A felmérés során megkérdezettek 46 százaléka például azt mondta, hogy a pizza bár finom, utólag rossz érzéseket kelt bennük. A listára nem csak a pizza került fel.

A kutatás szerint bizonyos ételek fogyasztása után rosszabb lesz a hangulatunk. A legmeglepőbb, hogy a legnépszerűbbek a leginkább boldogtalanító ételek

Fotó: Motortion Films / shutterstock

A kedvenceink közül több is szerepel a legrosszabb közérzetet okozó ételek toplistáján. A fish and chips (42%), a hamburger és sült krumpli (32%), a sült hús (29%) és a rántott csirke (25%) is sokaknál kellemetlen utóhatásokat eredményezett. Lily Soutter táplálkozási szakértő szerint ennek oka, hogy ezek az ételek nagy adagokban, magas zsír- és szénhidráttartalommal, és alaposan megsózva kerülnek a tányérunkra. Mindez hozzájárul a jól ismert étkezés utáni „kajakómához” és puffadáshoz.

Ezek az ételek rövid távon aktiválják az agy jutalomközpontját, de az örömérzet gyorsan elmúlik, és sokszor érzelmi mélyponthoz vezet

– magyarázta Soutter.

A leginkább boldogtalanító ételek listája

Pizza – 46% Fish and chips – 42% Hamurger és sült krumpli – 32% Yorkshire puddingos sült hús – 29% Rántott csirke és sült krumpli – 25% Steak és sült krumpli – 22% Angol reggeli – 22% Sajttorta – 22% Döner kebab – 21% Csirke tikka masala – 20% Bacon szendvics – 19% Bolognai spagetti – 18% Almás pite vaníliasodóval – 18% Lasagne – 17% Kolbászos krumplipüré – 15% Grillezett sajtos szendvics – 14% Mac & cheese – 14% Sajtos sült krumpli – 14% Csirke nuggets – 14% Karamellás puding – 13%

Mit együnk helyettük?

A kutatás szerint azok az ételek, amelyek valóban hozzájárulnak a jó hangulathoz, tele vannak tápanyagokkal és rostokkal. A grillezett csirke ropogós káposztával vagy a fűszeres, sült zöldségekkel tálalt lazac például sokkal hosszabb távon segíti a közérzet javítását.

„Az étrendünk döntő szerepet játszik az érzelmi jóllétünkben. A mediterrán diéta, a stresszkezelés és a megfelelő alvás együttesen képesek jelentősen javítani a hangulatunkat” – tette hozzá Soutter.

Az is kiderült, hogy a hidegebb hónapokban az emberek még inkább hajlamosak nehéz, zsíros ételeket fogyasztani, mivel a szervezet ilyenkor fokozottan kívánja a kalóriadús fogásokat.