Kiderült: ezektől az ételektől leszünk a legszomorúbbak

Egy kutatás szerint épp a legnépszerűbb fogások a leginkább boldogtalanító ételek. A felmérés során megkérdezettek 46 százaléka például azt mondta, hogy a pizza bár finom, utólag rossz érzéseket kelt bennük. A listára nem csak a pizza került fel.
A kedvenceink közül több is szerepel a legrosszabb közérzetet okozó ételek toplistáján. A fish and chips (42%), a hamburger és sült krumpli (32%), a sült hús (29%) és a rántott csirke (25%) is sokaknál kellemetlen utóhatásokat eredményezett. Lily Soutter táplálkozási szakértő szerint ennek oka, hogy ezek az ételek nagy adagokban, magas zsír- és szénhidráttartalommal, és alaposan megsózva kerülnek a tányérunkra. Mindez hozzájárul a jól ismert étkezés utáni „kajakómához” és puffadáshoz.
Ezek az ételek rövid távon aktiválják az agy jutalomközpontját, de az örömérzet gyorsan elmúlik, és sokszor érzelmi mélyponthoz vezet
– magyarázta Soutter.
A kutatás szerint azok az ételek, amelyek valóban hozzájárulnak a jó hangulathoz, tele vannak tápanyagokkal és rostokkal. A grillezett csirke ropogós káposztával vagy a fűszeres, sült zöldségekkel tálalt lazac például sokkal hosszabb távon segíti a közérzet javítását.
„Az étrendünk döntő szerepet játszik az érzelmi jóllétünkben. A mediterrán diéta, a stresszkezelés és a megfelelő alvás együttesen képesek jelentősen javítani a hangulatunkat” – tette hozzá Soutter.
Az is kiderült, hogy a hidegebb hónapokban az emberek még inkább hajlamosak nehéz, zsíros ételeket fogyasztani, mivel a szervezet ilyenkor fokozottan kívánja a kalóriadús fogásokat.
A kutatás szerint a megkérdezettek fele az ételben keres vigaszt, ha rossz napja van. Ugyanakkor 59 százalékuk bevallotta, hogy egy-egy kiadós étkezés után még rosszabbul érzik magukat, mint előtte. A szakértők szerint az érzelmi jóllét érdekében érdemes több rostban gazdag, bélflórát támogató ételt fogyasztani, elegendő folyadékot inni, tudatosan táplálkozni, és megfelelő étrend-kiegészítőket szedni. Ezekkel az apró változtatásokkal nemcsak a fizikai, hanem a mentális egészségünket is támogathatjuk. Legközelebb, amikor egy kiadós pizza vagy sült krumpli után levertnek érzed magad, már tudni fogjod, miért!
