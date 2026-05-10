Negyven percig labdához sem ért; Szoboszlait szóra sem méltatták

Sorozatban hat vereség után a klubvilágbajnok Chelsea 1-1-es döntetlent játszott a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 36. fordulójának szombati mérkőzésén. A This is Anfield című liverpool oldal elemzést készített a meccs után, és Cody Gakpo kapcsán egy szinte vállalhatatlan felfedezést tett.

Szoboszlai Dominik kapufát lőtt, Cody Gakpo 40 percig labdához sem ért a Liverpool legutóbbi meccsén

"Cody Gakpo nem éppen a kívánt figyelmet kapja, miután 40 perc alatt egyszer sem ért labdához" - írja címében a lap, amely szerint a Liverpool annak ellenére sem tudta legyőzni a formán kívüli Chelsea-t, hogy Ryan Gravenberch révén gyorsan vezetést szerzett.

Gakpo szinte láthatatlan volt a Liverpoolban, és joggal kapta a legalacsonyabb átlagos értékelést. A holland játékos csak a 41. percben ért először labdához. Bizonytalan játékosnak tűnt, aki a támadósor élén semmit nem mutatott.

- írja a lap, amely négy másik oldal osztályzatai alapján értékelte a liverpooli kezdőcsapatot.

A Liverpoolban Gakpo volt a leggyengébb

Gakpo mélyen a legrosszabb kalkulust kapta, 10-ből 3,55-öst, és

Szoboszlai Dominiket a cikkben szóra sem méltatták, pedig ő nem okozott csalódást,

a második félidőben a kapufát is eltalálta. A liverpooli kezdő tizenegyéből csak hárman kaptak jobb osztályzatot a magyar válogatott csapatkapitányánál, akit 5,68-ra értékeltek. Az Anfield Road közönsége a Chelsea ellen többször is hangosan tüntetett saját csapata ellen, és a lefújás utáni füttyszóval is egyértelműen jelezte, ennél sokkal többet vár Arne Slot együttesétől.