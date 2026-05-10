Negyven percig labdához sem ért; Szoboszlait szóra sem méltatták

Sorozatban hat vereség után a klubvilágbajnok Chelsea 1-1-es döntetlent játszott a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 36. fordulójának szombati mérkőzésén. A This is Anfield című liverpool oldal elemzést készített a meccs után, és Cody Gakpo kapcsán egy szinte vállalhatatlan felfedezést tett.
"Cody Gakpo nem éppen a kívánt figyelmet kapja, miután 40 perc alatt egyszer sem ért labdához" - írja címében a lap, amely szerint a Liverpool annak ellenére sem tudta legyőzni a formán kívüli Chelsea-t, hogy Ryan Gravenberch révén gyorsan vezetést szerzett.
Gakpo szinte láthatatlan volt a Liverpoolban, és joggal kapta a legalacsonyabb átlagos értékelést. A holland játékos csak a 41. percben ért először labdához. Bizonytalan játékosnak tűnt, aki a támadósor élén semmit nem mutatott.
- írja a lap, amely négy másik oldal osztályzatai alapján értékelte a liverpooli kezdőcsapatot.
Gakpo mélyen a legrosszabb kalkulust kapta, 10-ből 3,55-öst, és
Szoboszlai Dominiket a cikkben szóra sem méltatták, pedig ő nem okozott csalódást,
a második félidőben a kapufát is eltalálta. A liverpooli kezdő tizenegyéből csak hárman kaptak jobb osztályzatot a magyar válogatott csapatkapitányánál, akit 5,68-ra értékeltek. Az Anfield Road közönsége a Chelsea ellen többször is hangosan tüntetett saját csapata ellen, és a lefújás utáni füttyszóval is egyértelműen jelezte, ennél sokkal többet vár Arne Slot együttesétől.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.