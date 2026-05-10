KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Ármin, Pálma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Negyven percig labdához sem ért; Szoboszlait szóra sem méltatták

liverpool
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 10. 16:45
szoboszlai dominikcody gakpo
Szinte vállalhatatlan, amit az egyik liverpooli oldal kiszúrt a csapat Chelsea elleni meccsén. Cody Gakpo 40 percen át labdához sem ért, Szoboszlai Dominikot pedig szóra sem méltatták.
HWK
A szerző cikkei

Sorozatban hat vereség után a klubvilágbajnok Chelsea 1-1-es döntetlent játszott a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 36. fordulójának szombati mérkőzésén. A This is Anfield című liverpool oldal elemzést készített a meccs után, és Cody Gakpo kapcsán egy szinte vállalhatatlan felfedezést tett. 

Szoboszlai Dominik és Cody Gakpo a Liverpool két játékosa
Szoboszlai Dominik kapufát lőtt, Cody Gakpo 40 percig labdához sem ért a Liverpool legutóbbi meccsén 
Fotó: David Rawcliffe/This is Anfield

"Cody Gakpo nem éppen a kívánt figyelmet kapja, miután 40 perc alatt egyszer sem ért labdához" - írja címében a lap, amely szerint a Liverpool annak ellenére sem tudta legyőzni a formán kívüli Chelsea-t, hogy Ryan Gravenberch révén gyorsan vezetést szerzett.

Gakpo szinte láthatatlan volt a Liverpoolban, és joggal kapta a legalacsonyabb átlagos értékelést. A holland játékos csak a 41. percben ért először labdához. Bizonytalan játékosnak tűnt, aki a támadósor élén semmit nem mutatott.

- írja a lap, amely négy másik oldal osztályzatai alapján értékelte a liverpooli kezdőcsapatot.

A Liverpoolban Gakpo volt a leggyengébb

Gakpo mélyen a legrosszabb kalkulust kapta, 10-ből 3,55-öst, és 

Szoboszlai Dominiket a cikkben szóra sem méltatták, pedig ő nem okozott csalódást,

 a második félidőben a kapufát is eltalálta. A liverpooli kezdő tizenegyéből csak hárman kaptak jobb osztályzatot a magyar válogatott csapatkapitányánál, akit 5,68-ra értékeltek. Az Anfield Road közönsége a Chelsea ellen többször is hangosan tüntetett saját csapata ellen, és a lefújás utáni füttyszóval is egyértelműen jelezte, ennél sokkal többet vár Arne Slot együttesétől.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu