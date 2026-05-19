A légfrissítő kevés lesz: így szabadulj meg a dohos szagtól

Ez a szag ugyanis nem más, mint a penészgombák láthatatlan spóráinak és gázainak a jele. Ha csak egy kis légfrissítővel fújod le, az olyan, mintha sebtapaszt tennél egy törött lábra. Most összegyűjtöttük neked a leghatékonyabb trükköket, amelyekkel végleg leszámolhatsz a dohos szaggal.
A dohos szagot szinte minden esetben a magas páratartalom és a rossz szellőzés kombinációja okozza. Lehet, hogy egy eldugott sarokban, a szekrény mögött vagy a tapéta alatt már megtelepedett a penész. A gombák imádják a nedves falakat, a pangó levegőt és a sötétséget. Gyakran a rosszul kiszellőztetett fürdőszoba vagy a konyhai pára az oka, de az is előfordulhat, hogy a falak szigetelése hibás, és kívülről szivárog be a nedvesség.
Nézz szét alaposan! Húzd el a bútorokat a falaktól, vizsgáld meg a sarkokat. Ha sötét foltokat látsz, megvan a tettes. De vigyázz, a dohos szag akkor is jelen lehet, ha a penész még nem látható. Érdemes ellenőrizned a szobanövények földjét (ha túlöntözöd őket, bepenészedhetnek), a mosógép gumitömítését és a lefolyókat is.
Ha megvan a forrás, jöhet a szagsemlegesítés. Nem kell rögtön erős vegyszerekért futnod, a konyhaszekrényedben is lapulnak kincsek.
1. Az örök klasszikus: az ecet. Az ecet nemcsak fertőtlenít, de semlegesíti is a kellemetlen szagokat. Egy szórófejes flakonba tölts hígítatlan ecetet, és fújd át vele a problémás felületeket. Ne aggódj, az ecetszag hamar elillan, és magával viszi a dohot is!
2. Szódabikarbóna, a szagtalanító király. Ha a szőnyeg vagy a kárpit vette át a szagot, szórj rá bőségesen szódabikarbónát. Hagyd állni egy éjszakát, majd másnap alaposan porszívózd ki. A polcokra, szekrényekbe helyezett kis tálka szódabikarbóna pedig folyamatosan magába szívja a nedvességet és a szagokat és semlegesíti azokat.
3. Aktív szén és kávé. Egy tálka őrölt kávé vagy néhány szem aktív szén tabletta a ruhásszekrény mélyén csodákat tesz. Ezek nem elnyomják, hanem megkötik a kellemetlen szagokat.
A tüneti kezelés nem elég, a megelőzésen van a hangsúly:
Ha mindent kipróbáltál, és a szag még mindig ott kísért, lehet, hogy komolyabb a baj. Egy csőtörés a falban vagy az alapzat felől felszivárgó talajvíz olyan problémák, amiket házilag nem tudsz megoldani. Ilyenkor érdemes falnedvesség-mérést kérni, mert a tartósan dohos, penészes környezet asztmát és allergiát okozhat.
