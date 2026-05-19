A légfrissítő kevés lesz: így szabadulj meg a dohos szagtól

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 19. 13:45
Te is érzel valami furcsa szagot amikor belépsz a lakásba, pedig rendszeresen takarítasz? A dohos szag nemcsak kellemetlen és ciki a vendégek előtt, de egy sötét titkot is elárul: az otthonodban valami nem stimmel. Mutatjuk mit tehetsz ellene!
  • A dohos szag a lakásban nedvességre, rossz szellőzésre vagy penészre is utalhat.
  • A légfrissítő csak elfedi a problémát, a forrást kell megtalálni és megszüntetni.
  • Természetes, vegyszermentes tisztítószerek is segíthetnek.

Ez a szag ugyanis nem más, mint a penészgombák láthatatlan spóráinak és gázainak a jele. Ha csak egy kis légfrissítővel fújod le, az olyan, mintha sebtapaszt tennél egy törött lábra. Most összegyűjtöttük neked a leghatékonyabb trükköket, amelyekkel végleg leszámolhatsz a dohos szaggal.

A dohos szag nemcsak kellemetlen, de egészségtelen is. Fotó: 123RF

Mi a dohos szag oka?

A dohos szagot szinte minden esetben a magas páratartalom és a rossz szellőzés kombinációja okozza. Lehet, hogy egy eldugott sarokban, a szekrény mögött vagy a tapéta alatt már megtelepedett a penész. A gombák imádják a nedves falakat, a pangó levegőt és a sötétséget. Gyakran a rosszul kiszellőztetett fürdőszoba vagy a konyhai pára az oka, de az is előfordulhat, hogy a falak szigetelése hibás, és kívülről szivárog be a nedvesség.

Derítsd ki, honnan jön a dohos szag

Nézz szét alaposan! Húzd el a bútorokat a falaktól, vizsgáld meg a sarkokat. Ha sötét foltokat látsz, megvan a tettes. De vigyázz, a dohos szag akkor is jelen lehet, ha a penész még nem látható. Érdemes ellenőrizned a szobanövények földjét (ha túlöntözöd őket, bepenészedhetnek), a mosógép gumitömítését és a lefolyókat is.

Mit tegyünk a dohos szag ellen házilag?

Ha megvan a forrás, jöhet a szagsemlegesítés. Nem kell rögtön erős vegyszerekért futnod, a konyhaszekrényedben is lapulnak kincsek.
   1. Az örök klasszikus: az ecet. Az ecet nemcsak fertőtlenít, de semlegesíti is a kellemetlen szagokat. Egy szórófejes flakonba tölts hígítatlan ecetet, és fújd át vele a problémás felületeket. Ne aggódj, az ecetszag hamar elillan, és magával viszi a dohot is!
   2. Szódabikarbóna, a szagtalanító király. Ha a szőnyeg vagy a kárpit vette át a szagot, szórj rá bőségesen szódabikarbónát. Hagyd állni egy éjszakát, majd másnap alaposan porszívózd ki. A polcokra, szekrényekbe helyezett kis tálka szódabikarbóna pedig folyamatosan magába szívja a nedvességet és a szagokat és semlegesíti azokat.
   3. Aktív szén és kávé. Egy tálka őrölt kávé vagy néhány szem aktív szén tabletta a ruhásszekrény mélyén csodákat tesz. Ezek nem elnyomják, hanem megkötik a kellemetlen szagokat.

A penészfoltok ellen házilag is készíthetsz keveréket, hogy eltűnjenek. Fotó: Only_NewPhoto / shutterstock

4 tipp, hogy soha ne térjen vissza a dohos szag

A tüneti kezelés nem elég, a megelőzésen van a hangsúly:

  1. Kereszthuzat, a legjobb barátod: ne csak résnyire nyisd ki az ablakot! Naponta többször csinálj 5-10 perces intenzív kereszthuzatot. Ez kicseréli a teljes levegőt és kiszárítja a párás, nedves falakat.
  2. Hagyd lélegezni a bútorokat! Soha ne told rá teljesen a szekrényeket a külső falakra. Hagyj legalább 5-10 centi távolságot, hogy a levegő szabadon áramolhasson mögöttük.
  3. Teregetés okosan: lehetőleg ne a szobában szárítsd a ruhákat. Ha nincs más opció, használj páramentesítő készüléket vagy egy egyszerű sótöltetes párafalót a szárító közelében.
  4. Illóolajok ereje: a teafaolaj természetes gombaölő szer. Adj pár cseppet a felmosóvízhez vagy a diffúzorba, hogy tisztítsd a lakás levegőjét.

Mikor hívj szakembert?

Ha mindent kipróbáltál, és a szag még mindig ott kísért, lehet, hogy komolyabb a baj. Egy csőtörés a falban vagy az alapzat felől felszivárgó talajvíz olyan problémák, amiket házilag nem tudsz megoldani. Ilyenkor érdemes falnedvesség-mérést kérni, mert a tartósan dohos, penészes környezet asztmát és allergiát okozhat.

Szakember árulja el a penész kialakulásának fő okát:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
