Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Lénárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ezek a legjobb, filléres házi praktikák penész ellen

Ezek a legjobb, filléres házi praktikák penész ellen

háztartás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 17:45
takarítás fertőtlenítéspenészprobléma
Ints búcsút a dohos sarkoknak és falaknak! A penész elleni küzdelemhez nem kell vagyonokat költened, inkább vess be néhány egyszerű, de nagyszerű módszert, melyek segítségével gyorsan megszabadulhatsz a penészgombáktól!
Bata Kata
A szerző cikkei

A penész nemcsak kinézetre visszataszító, de az egészségre is káros lehet. Ha már beleuntál a soha véget nem érő szélmalomharcba, akkor itt az ideje, hogy végre bevesd a hatékony és olcsó házi praktikákat! Lássuk mik a leghasznosabbak penész ellen.

Egy ház sarka ahol nem használnak penész elleni tisztítószert látszik a falon.
Ezek a legjobb, filléres házi praktikák penész ellen
Fotó: Jenya Smyk / Shutterstock

A legjobb, filléres házi praktikák penész ellen

1. Oltott mész és réz-szulfát keveréke: Természetes védőpajzs a falaidnak

A tapasztalt kertészek jól ismerik a rézgálicot, hiszen ez a legerősebb gombaölő szer. De nem csak a növényeidet szabadítja meg a gombás betegségektől, hanem a falaidra is bevetheted penész ellen. Az oltott mész magas pH-értéke lúgos környezetet teremt, amiben a penészgombák, baktériumok és más kórokozók nem élnek meg. Megköti a nedvességet, így szárító hatású, ami penészesedés megelőzésére is hasznos lehet. Réz-szulfáttal keverve különösen hatékony gombaölő keverékké válik, kiválóan semlegesíti a dohos, penészes szagokat. Ennek a klasszikus, házilag is könnyen elkészíthető oldatnak a gombaölő és fertőtlenítő hatása felülmúlhatatlan!

Hozzávalók:

  • 1 liter víz
  • 100 g oltott mész
  • 50 g réz-szulfát (kékkő)
  • Egy kis kézi permetező vagy ecset

Elkészítés:

Oldd fel a réz-szulfátot a vízben, majd keverd bele az oltott meszet. Használat előtt mindig jól rázd fel!

Így használd:

Egy ecsettel vagy permetezővel vidd fel a penészes felületre – főként falakra, sarkokra ideális. Használat után jól szellőztesd ki a helyiséget, és hagyd alaposan megszáradni.

2. Ecetes víz – a régi, jól bevált klasszikus

Az ecet természetes savtartalma elpusztítja a penészgombák 80%-át, ezért, ha nincs akkora baj, csak néhány folt jelent meg a szekrény mögött, akkor elég ezt a módszert bevetned.

Hozzávalók:

  • 20 %-os ecet
  • Egy kis kézi permetező

Így használd: 

Töltsd az ecetet a spricnibe, majd permetezd közvetlenül a penészes felületre. Hagyd hatni legalább 1 órát, majd töröld le egy nedves ronggyal. Utána szellőztess ki alaposan!

Egy férfi védőruhába öltözve penész elleni tisztítószert fúl a falra.
Tudtad, hogy az oltott mész az egyik legjobb trükk penész ellen?
Fotó: Fevziie / Shutterstock

3. Teafaolaj – üvegcsébe zárt természet 

A teafaolaj antimikrobiális hatású, így nem csak a bőrgombával, de a penészgombával is képes elbánni.

Hozzávalók:

  • Jó minőségű teafaolaj
  • Víz
  • Egy kis kézi permetező

Így használd:

Keverj össze 2 teáskanál teafaolajat 2 csésze vízzel, majd fújd a penészes területre. Ne öblítsd le – hagyd, hogy a szer elvégezze a dolgát! A teafaolajnak igencsak markáns illata van, ha nem szereted, akkor érdemes utána alaposan kiszellőztetni.

4. Szódabikarbóna – tisztít, szagtalanít, fertőtlenít

A szódabikarbóna nem csak sütéskor vagy takarításkor lehet a segítségedre, hanem a penész elleni küzdelemben is társad lehet. Ez a konyhai csodaszer ugyanis kiválóan semlegesíti a penészt és annak szagát is.

Hozzávalók:

  • 1 púpozott evőkanálnyi szódabikarbóna
  • 3 dl víz
  • Egy kis kézi permetező vagy ecset

Így használd:

Jó alaposan keverd össze a szódabikarbónát a vízzel, és permetezd vagy ecsettel kend fel a penészes felületre. Dörzsöld át egy kefével, hagyd hatni egy órát, majd - ha szükséges - töröld szárazra.

Nézd meg az alábbi videót:

 

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu