A penész nemcsak kinézetre visszataszító, de az egészségre is káros lehet. Ha már beleuntál a soha véget nem érő szélmalomharcba, akkor itt az ideje, hogy végre bevesd a hatékony és olcsó házi praktikákat! Lássuk mik a leghasznosabbak penész ellen.

Ezek a legjobb, filléres házi praktikák penész ellen

Fotó: Jenya Smyk / Shutterstock

1. Oltott mész és réz-szulfát keveréke: Természetes védőpajzs a falaidnak

A tapasztalt kertészek jól ismerik a rézgálicot, hiszen ez a legerősebb gombaölő szer. De nem csak a növényeidet szabadítja meg a gombás betegségektől, hanem a falaidra is bevetheted penész ellen. Az oltott mész magas pH-értéke lúgos környezetet teremt, amiben a penészgombák, baktériumok és más kórokozók nem élnek meg. Megköti a nedvességet, így szárító hatású, ami penészesedés megelőzésére is hasznos lehet. Réz-szulfáttal keverve különösen hatékony gombaölő keverékké válik, kiválóan semlegesíti a dohos, penészes szagokat. Ennek a klasszikus, házilag is könnyen elkészíthető oldatnak a gombaölő és fertőtlenítő hatása felülmúlhatatlan!

Hozzávalók:

1 liter víz

100 g oltott mész

50 g réz-szulfát (kékkő)

Egy kis kézi permetező vagy ecset

Elkészítés:

Oldd fel a réz-szulfátot a vízben, majd keverd bele az oltott meszet. Használat előtt mindig jól rázd fel!

Így használd:

Egy ecsettel vagy permetezővel vidd fel a penészes felületre – főként falakra, sarkokra ideális. Használat után jól szellőztesd ki a helyiséget, és hagyd alaposan megszáradni.

2. Ecetes víz – a régi, jól bevált klasszikus

Az ecet természetes savtartalma elpusztítja a penészgombák 80%-át, ezért, ha nincs akkora baj, csak néhány folt jelent meg a szekrény mögött, akkor elég ezt a módszert bevetned.

Hozzávalók:

20 %-os ecet

Egy kis kézi permetező

Így használd:

Töltsd az ecetet a spricnibe, majd permetezd közvetlenül a penészes felületre. Hagyd hatni legalább 1 órát, majd töröld le egy nedves ronggyal. Utána szellőztess ki alaposan!

Fotó: Fevziie / Shutterstock

3. Teafaolaj – üvegcsébe zárt természet

A teafaolaj antimikrobiális hatású, így nem csak a bőrgombával, de a penészgombával is képes elbánni.