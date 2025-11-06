Ezek a legjobb, filléres házi praktikák penész ellen

A penész nemcsak kinézetre visszataszító, de az egészségre is káros lehet. Ha már beleuntál a soha véget nem érő szélmalomharcba, akkor itt az ideje, hogy végre bevesd a hatékony és olcsó házi praktikákat! Lássuk mik a leghasznosabbak penész ellen.
A tapasztalt kertészek jól ismerik a rézgálicot, hiszen ez a legerősebb gombaölő szer. De nem csak a növényeidet szabadítja meg a gombás betegségektől, hanem a falaidra is bevetheted penész ellen. Az oltott mész magas pH-értéke lúgos környezetet teremt, amiben a penészgombák, baktériumok és más kórokozók nem élnek meg. Megköti a nedvességet, így szárító hatású, ami penészesedés megelőzésére is hasznos lehet. Réz-szulfáttal keverve különösen hatékony gombaölő keverékké válik, kiválóan semlegesíti a dohos, penészes szagokat. Ennek a klasszikus, házilag is könnyen elkészíthető oldatnak a gombaölő és fertőtlenítő hatása felülmúlhatatlan!
Oldd fel a réz-szulfátot a vízben, majd keverd bele az oltott meszet. Használat előtt mindig jól rázd fel!
Egy ecsettel vagy permetezővel vidd fel a penészes felületre – főként falakra, sarkokra ideális. Használat után jól szellőztesd ki a helyiséget, és hagyd alaposan megszáradni.
Az ecet természetes savtartalma elpusztítja a penészgombák 80%-át, ezért, ha nincs akkora baj, csak néhány folt jelent meg a szekrény mögött, akkor elég ezt a módszert bevetned.
Töltsd az ecetet a spricnibe, majd permetezd közvetlenül a penészes felületre. Hagyd hatni legalább 1 órát, majd töröld le egy nedves ronggyal. Utána szellőztess ki alaposan!
A teafaolaj antimikrobiális hatású, így nem csak a bőrgombával, de a penészgombával is képes elbánni.
Keverj össze 2 teáskanál teafaolajat 2 csésze vízzel, majd fújd a penészes területre. Ne öblítsd le – hagyd, hogy a szer elvégezze a dolgát! A teafaolajnak igencsak markáns illata van, ha nem szereted, akkor érdemes utána alaposan kiszellőztetni.
A szódabikarbóna nem csak sütéskor vagy takarításkor lehet a segítségedre, hanem a penész elleni küzdelemben is társad lehet. Ez a konyhai csodaszer ugyanis kiválóan semlegesíti a penészt és annak szagát is.
Jó alaposan keverd össze a szódabikarbónát a vízzel, és permetezd vagy ecsettel kend fel a penészes felületre. Dörzsöld át egy kefével, hagyd hatni egy órát, majd - ha szükséges - töröld szárazra.
Nézd meg az alábbi videót:
