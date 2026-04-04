Ezért fontos az új ruhákat kimosni, mielőtt felveszed őket

Az újonnan vásárolt ruhák tisztának látszanak. Az új ruha mosása viszont fontos, mert a textil a gyártástól a szállításon át egészen a bolti próbálásig hosszú utat jár be, közben pedig többféle vegyi anyag és szennyeződés kerülhet rá. Szóval, jobb, ha nem veszed fel azonnal. Főleg akkor érdemes odafigyelni, ha érzékeny a bőröd, vagy gyerekruháról, fehérneműről, pólóról van szó.

Az új ruha mosása csökkenti a vegyszerek és szennyeződések mennyiségét

Ezért fontos az új ruha mosása

Az üzletekben felakasztott darabokat egymás után több ember is felpróbálja, így különböző baktériumok kerülhetnek rájuk. Vizsgálatok során találtak már ruhákon például E. coli baktériumot vagy staphylococcust, de légúti vírusok is megmaradhatnak a textilen egy ideig. A poliészter darabokon egyes kórokozók tovább megmaradhatnak, ezért ezeknél sem érdemes kihagyni az első mosást. Azonban nem csak a mikrobák jelentenek gondot, ritkán, de előfordulhatnak rajtuk például poratkák vagy tetvek is. Ezért nagyon fontos az új ruha mosása, mielőtt felveszed.

Az új ruhákon vegyi anyagok is maradhatnak

Az új ruhák gyakran különböző vegyi anyagokkal érkeznek. Ezek egy része a gyártás során kerül rájuk, más részük a szállítás és tárolás miatt.

Ilyenek például:

festékmaradványok

formaldehid, amit a gyűrődés ellen használnak

tartósítószerek, amelyek megakadályozzák a penészedést szállítás közben

vízlepergető anyagok, amelyek tartósabbá teszik a ruhát

Ezek egy része bőrirritációt okozhat, érzékenyebb bőrnél pedig akár ekcémás tünetek is megjelenhetnek. Az első mosásnál gyakran az is látszik, mennyi anyag oldódik ki a vízbe, főleg a sötét vagy erősen színezett ruhadaraboknál.

Ezeket különösen fontos elsőre kimosni

A sötétebb vagy élénkebb színű ruhák külön figyelmet érdemelnek. A textilfestékek között vannak olyan szintetikus anyagok, amelyek kőolajszármazékokból készülnek. Egyes vegyületek hosszabb távon egészségügyi kockázatot jelenthetnek, főleg ha a ruha közvetlenül érintkezik a bőrrel. Textilipari folyamatok során nehézfémek is előfordulhatnak, például króm vagy kadmium. Ezekből kis mennyiség is elég ahhoz, hogy irritációt okozzanak. Bizonyos ruhákban a megengedettnél magasabb ólomtartalom is előfordulhat, erre különösen a gyerekruháknál érdemes odafigyelni.

Az új ruha kimosása különösen fontos azoknál a daraboknál, amelyek egész nap közvetlenül érintkeznek a bőröddel. Ilyen a fehérnemű, a zokni, a póló, a sportruha, a pizsama vagy a gyerekruha. Ezeket jobb mindig első viselés előtt kimosni, mert itt nagyobb eséllyel okoznak irritációt a rajtuk maradt anyagok.