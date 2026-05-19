Felcsaptak a lángok a IX. kerületben: A tűz martalékává vált az autó

Kigyulladt egy személyautó Budapest IX. kerületében, a Gyáli úton. A tűz teljes terjedelmében felemésztette az utót a katasztrófavédelem beszámolója szerint.

A főváros hivatásos tűzoltói egy vízsugárral eloltották a lángokat. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.