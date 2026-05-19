„Határozottan megbántam a szolizással töltött éveket” – Borzalmas árat fizetett a barna bőrért az ápolónő

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 19. 14:30
Egy gyönyörű, fiatal ápolónő éveken át megszállottan hajszolta a tökéletes barna bőrt, míg végül a saját otthoni szoláriuma szó szerint szétmarta az arcát.
Nincs is jobb a csokibarna bőrnél, gondolják sokan, amikor beköszönt a jó idő, vagy épp a téli szürkeségből akarnak kitörni, így a szolárium rengeteg ember számára jelent megoldást. Jade Thrasher is pontosan így volt ezzel. A fiatal ápolónő olyan brutális nyomás alatt élt a környezete miatt, amit ma már ép ésszel nehéz felfogni.

A szolárium miatt tátongó lyuk maradt Jade orrán, a dekoltázsán pedig hatalmas heg van a bőrátültetés után / Illusztráció: r.classen /  Shutterstock 

A horrorisztikus szolárium-függőség és a sokkoló diagnózis

Hatalmas volt a nyomás, hogy mindenáron lebarnuljunk – mindenki bronzbarna akart lenni. Nálunk, Nashville-ben konkrétan cikinek és csúnyának számított, ha valaki sápadt volt

– emlékezett vissza Jade, aki 11 éven át heti háromszor feküdt a csövek alá. Az esküvője előtt teljesen elszabadult a pokol: ekkor már heti hat-hét alkalommal barnult, sőt, saját gépet vett otthonra. A számlát négy évvel később nyújtotta be a sors.

A dráma 2014-ben kezdődött, amikor édesapja kiszúrt egy makacs sebet az orrán. Mivel nem gyógyult, Jade orvoshoz fordult. A biopszia lesújtó eredményt hozott: bőrrák. A műtét során egy lyukat vágtak az arcába, amit csak a mellkasáról kimetszett bőrrel tudtak foltozni. Ennek nyomát egy 15 centis heg őrzi a dekoltázsán.

„Tudják meg, mi történhet velük!”

Jade a korai diagnózis miatt megúszta a kemoterápiát, de a pokoli fájdalmak után az otthoni gépétől azonnal megszabadult.

Nem akartam eladni, mert nem akartam, hogy bárki más is átélje azt a borzalmat, amit én. Határozottan megbántam a szolizással töltött éveket. Azt akarom, hogy a tinédzserek lássák a fotót az orromban lévő lyukról, hogy tudják, mi történhet velük. Amikor tinédzser vagy, azt hiszed, sebezhetetlen vagy, de nem vagy az. Bíznod kell a saját bőrödben, teljesen függetlenül attól, hogy milyen a színe

– mondta Jade, aki most a fiatalokat óvja.

A beltéri barnulás évente 419 ezer bőrrákos esetet okoz az USA-ban. A szoláriumozó 30 év alatti nőknél hatszor nagyobb a halálos melanoma esélye. Jade ma már 50 faktoros naptej nélkül sehova nem megy, és mindenkit figyelmeztet: a mesterséges barnulás éppolyan halálos fegyver, mint a tűző nap – írja a Your Tango.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
