Penész veszély: mutatjuk mit ehetsz meg és mi az, amit azonnal dobj a kukába

A gyomorrontás sem kellemes, de a rossz ételek hosszú távon súlyosan károsíthatják az egészségedet. Ezeket az penészes ételeket semmiképp ne edd meg, akkor sem, ha eltávolítottad a fertőzött részeket!

Ezeket a penészes ételeket tilos elfogyasztani!

Fotó: 220 Selfmade studio / shutterstock

A penész képes mélyen az élelmiszerek belsejébe hatolni.

Mikotoxinjai kis mennyiségben is veszélyesek lehetnek.

Az ételpenésszel fertőzött fogyaszthatóságában az állag, a víztartalom és a feldolgozottság dönt.

Mi bajunk lesz, ha penészes ételt eszünk?

A penészgombák egy része ártalmatlan, sőt bizonyos sajtoknál tudjuk, hogy technológiai szerepük van. A hétköznapi ételpenész azonban mikotoxinokat termel. A penészes ételekben ezek a vegyületek kis mennyiségben is hatnak, de ha felhalmozódnak a szervezetben, hosszú távon károsíthatják a májat, a vesét, az immunrendszert vagy az idegrendszert. Rövid távon pedig hányás, hasmenés, bőrkiütés vagy remegés is jelentkezhet.

Fontos tudni: a mérgek nem mindig (csak) a penészfolt helyén koncentrálódnak.

Mikor kell kidobni a penészes ételt?

Ételek, amiket penészedés után már tilos elfogyasztani

Ha penészes ételt találsz a hűtőben, ellenőrizd a körülötte levő élelmiszereket is, mert lehet, hogy szintén fertőzöttek.

Fotó: Standret / shutterstock

Penészes kenyér és péksütemények

Lyukacsos szerkezete miatt, a kenyér és pékáruk belsejét is gyorsan átszövi a penész. A látható folt eltávolításával sem biztonságos az elfogyasztásuk.

Penészes puha gyümölcsök és zöldségek

Ide tartozik például a(z):

paradicsom

uborka

barack

eper

Magas víztartalmuk miatt a fertőzés szinte biztosan jelen van a belsejükben is.

Penészes bab, borsó, hüvelyesek és olajos magvak

Könnyen terjed bennük a penész és általában az egész tételt érinti.

Penészes lekvár

A felszínen látható penész eltávolítása nem elegendő. A mikotoxinok az egész üvegben jelen lehetnek.

Penészes felvágottak, virsli, löncshús

Mivel ezek is magas nedvességtartalmú élelmiszerek, a penész ezekben gyorsan széttterjed bennük.

Penészes sült hús, húsmaradékok

A feldolgozott húsok nedves közegének köszönhetően, szinte biztos, hogy a fertőzés az egész húst érinti.

Penészes sajt

A lágy (például brie, camember), szeletelt, reszelt és krémsajtokat már nem szabad penészedés után elfogyasztani, mivel a baktériumok gyorsan terjednek bennük.