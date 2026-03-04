Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Penész veszély: mutatjuk mit ehetsz meg és mi az, amit azonnal dobj a kukába

ételmérgezés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 11:45
penészesedésegészségbetegségpenészes étel
Az étel nem játék! Főleg, ha penészes. Hosszú távon komoly kockázatot jelentenek az egészégedre. Íme a lista arról, melyik penészes ételektől kell azonnal megszabadulnod!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

A gyomorrontás sem kellemes, de a rossz ételek hosszú távon súlyosan károsíthatják az egészségedet. Ezeket az penészes ételeket semmiképp ne edd meg, akkor sem, ha eltávolítottad a fertőzött részeket!

Penészes ételtől gyomorrontást kapott férfi fájlalja a hasát.
Ezeket a penészes ételeket tilos elfogyasztani!
Fotó: 220 Selfmade studio /   shutterstock
  • A penész képes mélyen az élelmiszerek belsejébe hatolni.
  • Mikotoxinjai kis mennyiségben is veszélyesek lehetnek.
  • Az ételpenésszel fertőzött fogyaszthatóságában az állag, a víztartalom és a feldolgozottság dönt.

Mi bajunk lesz, ha penészes ételt eszünk?

A penészgombák egy része ártalmatlan, sőt bizonyos sajtoknál tudjuk, hogy technológiai szerepük van. A hétköznapi ételpenész azonban mikotoxinokat termel. A penészes ételekben ezek a vegyületek kis mennyiségben is hatnak, de ha felhalmozódnak a szervezetben, hosszú távon károsíthatják a májat, a vesét, az immunrendszert vagy az idegrendszert. Rövid távon pedig hányás, hasmenés, bőrkiütés vagy remegés is jelentkezhet. 

Fontos tudni: a mérgek nem mindig (csak) a penészfolt helyén koncentrálódnak.

Mikor kell kidobni a penészes ételt?

Ételek, amiket penészedés után már tilos elfogyasztani

Fiatal nő penészes ételt talál a hűtőben.
Ha penészes ételt találsz a hűtőben, ellenőrizd a körülötte levő élelmiszereket is, mert lehet, hogy szintén fertőzöttek.
Fotó: Standret /   shutterstock

Penészes kenyér és péksütemények

Lyukacsos szerkezete miatt, a kenyér és pékáruk belsejét is gyorsan átszövi a penész. A látható folt eltávolításával sem biztonságos az elfogyasztásuk.

Penészes puha gyümölcsök és zöldségek

Ide tartozik például a(z):

  • paradicsom
  • uborka
  • barack
  • eper

Magas víztartalmuk miatt a fertőzés szinte biztosan jelen van a belsejükben is.

Penészes bab, borsó, hüvelyesek és olajos magvak

Könnyen terjed bennük a penész és általában az egész tételt érinti.

Penészes lekvár

A felszínen látható penész eltávolítása nem elegendő. A mikotoxinok az egész üvegben jelen lehetnek.

Penészes felvágottak, virsli, löncshús

Mivel ezek is magas nedvességtartalmú élelmiszerek, a penész ezekben gyorsan széttterjed bennük.

Penészes sült hús, húsmaradékok

A feldolgozott húsok nedves közegének köszönhetően, szinte biztos, hogy a fertőzés az egész húst érinti.

Penészes sajt

A lágy (például brie, camember), szeletelt, reszelt és krémsajtokat már nem szabad penészedés után elfogyasztani, mivel a baktériumok gyorsan terjednek bennük.

Penészes joghurt és tejföl

Magas víztartalmuk miatt a fertőzés ezeknél az élelmiszereknél sem csak a látható foltoknál lokalizált.

Penészes főtt étel

A hőkezelt, magas nedvességtartalommal bíró főtt és rakott ételek különösen kockázatosak.

Penészes tészta

A penész mélyen gyökerezhet a tésztában, még ha kívül csak egy kis foltot is veszünk észre.

Egy tésztás penészes étel.
A penészes ételt soha ne szagolgasd, mert a spórák irritálhatják a legutakat.
Fotó: Adam bartosik /   shutterstock

Ételek, amik penészedés után is fogyaszthatók lehetnek

Kemény zöldségek és gyümölcsök

Ha eltávolítjuk a penésszel fertőzött részeket, a keményebb zöldségek és gyümölcsök még ehetőek maradhatnak, mivel nehezebben hatol beléjük a fertőzés. Ilyen lehet például a sárgarépa, a retek vagy a káposztafélék.

Legalább 2–3 cm-t vágj le a penészes folt körül és ügyelj, hogy a kés ne érjen közvetlenül a penészes részhez!

Kemény sajtok

A penészt és a folt körüli részt eltávolítva, a sajtot pedig új csomagolásba helyezve, a kemény sajtok még fogyaszthatóak lehetnek.

Penészes téliszalámi és szárazon érlelt sonka

Ezeknél a felvágottaknál a felszíni penész természetes is lehet. Ha a penészt ledörzsöljük a felszínükről a termék belseje általában biztonságos.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

Hallgasd meg a következő videóra kattintva, mi a teendő, ha penészes ételt fogyasztottál:

A következő cikkeket is olvasd el a témában:

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

