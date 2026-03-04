Penész veszély: mutatjuk mit ehetsz meg és mi az, amit azonnal dobj a kukába

A gyomorrontás sem kellemes, de a rossz ételek hosszú távon súlyosan károsíthatják az egészségedet. Ezeket az penészes ételeket semmiképp ne edd meg, akkor sem, ha eltávolítottad a fertőzött részeket!
A penészgombák egy része ártalmatlan, sőt bizonyos sajtoknál tudjuk, hogy technológiai szerepük van. A hétköznapi ételpenész azonban mikotoxinokat termel. A penészes ételekben ezek a vegyületek kis mennyiségben is hatnak, de ha felhalmozódnak a szervezetben, hosszú távon károsíthatják a májat, a vesét, az immunrendszert vagy az idegrendszert. Rövid távon pedig hányás, hasmenés, bőrkiütés vagy remegés is jelentkezhet.
Fontos tudni: a mérgek nem mindig (csak) a penészfolt helyén koncentrálódnak.
Lyukacsos szerkezete miatt, a kenyér és pékáruk belsejét is gyorsan átszövi a penész. A látható folt eltávolításával sem biztonságos az elfogyasztásuk.
Ide tartozik például a(z):
Magas víztartalmuk miatt a fertőzés szinte biztosan jelen van a belsejükben is.
Könnyen terjed bennük a penész és általában az egész tételt érinti.
A felszínen látható penész eltávolítása nem elegendő. A mikotoxinok az egész üvegben jelen lehetnek.
Mivel ezek is magas nedvességtartalmú élelmiszerek, a penész ezekben gyorsan széttterjed bennük.
A feldolgozott húsok nedves közegének köszönhetően, szinte biztos, hogy a fertőzés az egész húst érinti.
A lágy (például brie, camember), szeletelt, reszelt és krémsajtokat már nem szabad penészedés után elfogyasztani, mivel a baktériumok gyorsan terjednek bennük.
Magas víztartalmuk miatt a fertőzés ezeknél az élelmiszereknél sem csak a látható foltoknál lokalizált.
A hőkezelt, magas nedvességtartalommal bíró főtt és rakott ételek különösen kockázatosak.
A penész mélyen gyökerezhet a tésztában, még ha kívül csak egy kis foltot is veszünk észre.
Ha eltávolítjuk a penésszel fertőzött részeket, a keményebb zöldségek és gyümölcsök még ehetőek maradhatnak, mivel nehezebben hatol beléjük a fertőzés. Ilyen lehet például a sárgarépa, a retek vagy a káposztafélék.
Legalább 2–3 cm-t vágj le a penészes folt körül és ügyelj, hogy a kés ne érjen közvetlenül a penészes részhez!
A penészt és a folt körüli részt eltávolítva, a sajtot pedig új csomagolásba helyezve, a kemény sajtok még fogyaszthatóak lehetnek.
Ezeknél a felvágottaknál a felszíni penész természetes is lehet. Ha a penészt ledörzsöljük a felszínükről a termék belseje általában biztonságos.
