„Véged van, g.ci!”: megszólalt az angyalföldi szomszédgyilkos: véres részletekről vallott

Húsvágó késsel szúrta le saját szomszédját egy férfi a XIII. kerületben, még 2024. július 9-én. Sz. Lászlót kéz és lábbilincsben hozták a folytatólagos tárgyalására a Fővárosi Törvényszékre, ami tanúmeghallgatásokkal és kamerafelvételek megtekintésével folytatódott. Ennek során a férfi elismerte, hogy a cigifüst miatt már korábban is összeszólalkoztak a haragosával, melynek az lett a vége, hogy megkéselte őt. Az is kiderült, miket kiabált vérző áldozatának az angyalföldi szomszédgyilkos.
Csendes, tiszta társasházi környezetben történt a brutális késelés Angyalföldön. Míg Z. László a legfelső szinten lakott, addig haragosa Sz. László és annak élettársa, Krisztina, az első emeleten. Hónapok óta haragban álltak, ugyanis Z. Lászlónak nem tetszett, hogy állandóan nyitva hagyja a nyugdíjas pár az ajtót, amin keresztül tódul ki a cigifüst, ami felszáll hozzá is. Többször kikérte magának, hogy fejezzék ezt be, ugyanis élhetetlen lesz miattuk a társasház, ám a nyugdíjas pár ennek nem tett eleget. A tragédia napján szintén ezen vesztek össze. A felső szomszéd először Krisztinával vitatkozott össze, majd amikor felment az emeletre, haragosa késsel lépett ki a lakásából és halálra szúrta őt.
A korábbi bírósági tanúkihallgatások alkalmával a szomszédok arról számoltak be, hogy tudtak a szomszédháborúról és szerintük Z. László egy agresszív, hangos ember volt. Mindezt a folytatólagos bírósági tárgyaláson május 19-én, a férfi fia is alátámasztott.
Nem tartottam apámmal a kapcsolatot, de többen mondták, hogy panaszkodtak rá a lakók. Azt is tudtam, hogy probléma volt a lenti lakóval a cigifüst miatt. A megöléséről én a sajtóból értesültem
– mondta el a bíróságon a férfi.
László párját, Krisztinát, továbbra sem tudta tanúként meghallgatni a bíróság. Az asszony az esetet követően elveszítette mindenét és hajléktalanná vált, ezért a korábbi vallomását olvasták fel.
"László a harmadik emelten vagy a negyediken lakik egy kutyával. Ezt az embert mindenki utálja, drogot árul. Ez a férfi utálja a páromat, mindig beszólt neki. Sokszor szólt, hogy csukja be az ablakot, mert jön ki a bűz. Aznap a párom, miután hazaért a taxizásból, megivott pár sört, én pedig kinyitottam a bejárati ajtót, hogy legyen huzat. László megint jött, hogy csukjuk be, mert érezni lehet a cigifüstöt. A párom és én mind a ketten dohányzunk, elég sok dobozzal szívunk egy nap. Becsuktam az ajtót és fogtam a szemetet, majd levittem. László megint jött, de akkor már hallottam, hogy nagy baj van, mire felértem az elsőre már folyt belőle a vér. Berohantam a lakásba, hívtam a rendőröket és tettem az ember nyakára törölközőt" – nyilatkozta korábban Krisztina.
Ez után a bíróság levetítette a kamerafelvételeket, amiből kiderül, hogy László kérdés nélkül szúrt. A felső szomszéd láthatóan idegesen járkál és telefonál, panaszkodik a cigifüst miatt, később pedig össze is szólalkozik Krisztinával. Végül felmegy az elsőre, ahol szintén kiabálás hallatszik, ám ekkor haragosa már kést ránt és a 31 centis húsvágó késsel háromszor megszúrja. Itt hallatszik a felvételen, hogy a támadó azt kiabálja, hogy „Véged van g***i!”. A férfi a társasház folyosóján vérzett el.
A támadó ekkor megszólalt a bíróságon, mely alapján beismerte a gyilkosságot.
Kiléptem és szúrtam
– emlékezett vissza.
Egy pillanat alatt történt. Korábban is odajött a lakáshoz balhézni László, a másodiknál pedig ordibált és ütögette a saját tenyerét az öklével, hogy akkor játsszuk le, bunyózzunk. Amikor kiléptem megkérdezte, hogy „mi van? Kés van nálad?” Mondtam, hogy igen és már szúrtam is. Azért szúrtam torkon, mert azt nem tudta védeni.
A felvételeken már csak László haláltusáját és kiabálását lehetett hallani, azt kiabálta „Segítség, megölt!”. Ám mire a mentő megérkezett, már nem nem tudtak rajta segíteni.
A nyomozás során kiderült, hogy a támadó Sz. László szervezetében alkoholt lehetett kimutatni, míg a leszúrt áldozat szervezetében amfetamint. A támadóra az ügyészség börtönbüntetést kért.
