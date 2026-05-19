„Véged van, g.ci!”: megszólalt az angyalföldi szomszédgyilkos: véres részletekről vallott

Húsvágó késsel szúrta le saját szomszédját egy férfi a XIII. kerületben, még 2024. július 9-én. Sz. Lászlót kéz és lábbilincsben hozták a folytatólagos tárgyalására a Fővárosi Törvényszékre, ami tanúmeghallgatásokkal és kamerafelvételek megtekintésével folytatódott. Ennek során a férfi elismerte, hogy a cigifüst miatt már korábban is összeszólalkoztak a haragosával, melynek az lett a vége, hogy megkéselte őt. Az is kiderült, miket kiabált vérző áldozatának az angyalföldi szomszédgyilkos.

Folytatódott az angyalföldi szomszédgyilkos pere / Fotó: Gábor Zoltán / Bors

„Véged van g***i”- kiabálta az angyalföldi szomszédgyilkos

Csendes, tiszta társasházi környezetben történt a brutális késelés Angyalföldön. Míg Z. László a legfelső szinten lakott, addig haragosa Sz. László és annak élettársa, Krisztina, az első emeleten. Hónapok óta haragban álltak, ugyanis Z. Lászlónak nem tetszett, hogy állandóan nyitva hagyja a nyugdíjas pár az ajtót, amin keresztül tódul ki a cigifüst, ami felszáll hozzá is. Többször kikérte magának, hogy fejezzék ezt be, ugyanis élhetetlen lesz miattuk a társasház, ám a nyugdíjas pár ennek nem tett eleget. A tragédia napján szintén ezen vesztek össze. A felső szomszéd először Krisztinával vitatkozott össze, majd amikor felment az emeletre, haragosa késsel lépett ki a lakásából és halálra szúrta őt.

A bíróság kamerafelvételeket tekintett meg / Fotó: Gábor Zoltán / Bors

A korábbi bírósági tanúkihallgatások alkalmával a szomszédok arról számoltak be, hogy tudtak a szomszédháborúról és szerintük Z. László egy agresszív, hangos ember volt. Mindezt a folytatólagos bírósági tárgyaláson május 19-én, a férfi fia is alátámasztott.

Nem tartottam apámmal a kapcsolatot, de többen mondták, hogy panaszkodtak rá a lakók. Azt is tudtam, hogy probléma volt a lenti lakóval a cigifüst miatt. A megöléséről én a sajtóból értesültem

– mondta el a bíróságon a férfi.

László párját, Krisztinát, továbbra sem tudta tanúként meghallgatni a bíróság. Az asszony az esetet követően elveszítette mindenét és hajléktalanná vált, ezért a korábbi vallomását olvasták fel.

"László a harmadik emelten vagy a negyediken lakik egy kutyával. Ezt az embert mindenki utálja, drogot árul. Ez a férfi utálja a páromat, mindig beszólt neki. Sokszor szólt, hogy csukja be az ablakot, mert jön ki a bűz. Aznap a párom, miután hazaért a taxizásból, megivott pár sört, én pedig kinyitottam a bejárati ajtót, hogy legyen huzat. László megint jött, hogy csukjuk be, mert érezni lehet a cigifüstöt. A párom és én mind a ketten dohányzunk, elég sok dobozzal szívunk egy nap. Becsuktam az ajtót és fogtam a szemetet, majd levittem. László megint jött, de akkor már hallottam, hogy nagy baj van, mire felértem az elsőre már folyt belőle a vér. Berohantam a lakásba, hívtam a rendőröket és tettem az ember nyakára törölközőt" – nyilatkozta korábban Krisztina.