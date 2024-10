Ezért a házi praktikáért örökké hálás leszel!

Mosás után ruháinkat mindig frissen és illatosan pakoljuk el a szekrénybe. Azonban előfordulhat, hogy a bútorban kellemetlen szagok uralkodnak, amit a ruhák is könnyen átvehetnek. Ha te is ilyen hasonló gonddal küszködsz, most a Mindmegette cikke alapján elhoztuk számotokra a megoldást!

A vécépapír véget vethet a kellemetlen szagoknak / Fotó: Pexels

Ugyanis nem feltétlenül muszáj egyből a boltokba kapható drága illatosítókkal próbálkozni legyőzni a rossz szagokat. Már az is elég lehet, ha wc-papírt helyezünk a szekrénybe.

Ezért kellemetlen szagú a szekrény

A kellemetlen illatokat szinte minden esetben a nedvesség okozza. Egyrészt előfordulhat, hogy maga a helyiség nedves, penészes, így természetesen a szekrény is átveszi a dohos szagot. Másrészt a nem teljesen megszáradt ruhák is okozhatnak ilyen jellegű problémát. Ha a szekrényben magas a páratartalom, a ruhák könnyen felszívják a nedvességet, ami gyorsan dohos szag kialakulásához vezethet. Ez a jelenség egyébként még gyakoribb, ha a szekrény közel van a vizes helyiséghez, vagy nem jól szellőző helyen áll. Gond lehet továbbá az is, ha egyes ruhák túl hosszú ideig vannak elzárva, vagy ha nem teljesen tiszta, átizzadt ruhák kerülnek vissza a szekrénybe.

Így ad megoldást a vécépapír

A papír remek nedvszívó, így ha egy tekercs wc-papírt a ruhák közé helyezel, magába szívja a nedvességet és a kellemetlen szagokat. A tekercset két hetente cseréld ki, és így garantáltan jó illat lesz a szekrényben.