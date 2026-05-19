Nincsenek szavak: Holttesteket hoztak felszínre a Maldív-szigetek partjainál

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 19. 14:35
Az öt olasz búvár közül eddig kettő került felszínre.

Egy komplikált és veszélyes, többlépcsős műveletben finn speciális mentőbúvárok felszínre hozták a Maldív-szigeteken szerencsétlenül járt öt olasz búvár közül kettőnek egy mély barlanglabirintusban rekedt holttestét.

Két áldozatot már a felszínre hoztak a Maldív-szigeteken történt tragédia óta. Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Öt olasz turista vesztette életét múlt héten csütörtökön, amikor egy hajóról lemerültek az 50-60 méter mély Devana Kandu barlangrendszerbe a Vaavu atollon, Alimathaa szigetnél. Egyikük holttestét már a szerencsétlenség napján megtalálták, négy holttest helyét azonban csak hétfőn azonosították. A barlangban rekedt további két holttest kiemelését a tengerből szerdára tervezik.

A bonyolult és veszély kiemelési művelethez a maldív kormány a Búvárok Európai Vészhelyzeti Hálózatához (DANE) fordult, amely három, a kereséshez és a mentéshez megfelelő technikai eszközökkel és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező finn búvárt küldött az indiai-óceáni szigetországba, népszerű üdülőparadicsomba.

A maléi kormány közlése szerint a holttesteket a labirintusszerű barlangrendszer legbelső szegmensében, gyakorlatilag egy csoportban találták meg.

A nagy mélység miatt - a keszonbetegség és a kimerülés elkerülésére - az elhunytakat csak több lépcsőben, a maldív hadsereg és a parti őrség együttműködésével tudták felszínre hozni.

Az áldozatok közül négyen a Genovai Egyetem kutatói, köztük van egy anya és lánya, az ötödik, már első nap megtalált áldozat egy hét éve a szigetcsoporton élő olasz búvároktató, aki maga is nemrég diplomázott le tengerbiológiából és -ökológiából.

A keresőcsoport egyik tagja is odaveszett a Maldív-szigeteknél

A szigetcsoport történetének legsúlyosabb búvárszerencsétlensége egy hatodik emberéletet is követelt: 

a maldív hadsereg egyik, a keresésben részt vevő búvárja vesztette életét keszonbetegségben.

A baleset oka egyelőre nem ismert, több feltételezés is van, az egyik szerint az oxigénpalackban lévő gázkeverék (oxigén és nitrogén) nem megfelelő aránya okozhatott oxigénmérgezést a túl mélyre merüléskor. A maldív jogszabályok csak 30 méterig engedélyezik a rekreációs búvárkodást. Úgy tűnik, hogy a búvárokat a helyszínre szállító szafarihajó sem rendelkezett az előírt engedéllyel - írja az MTI.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
