Elhunyt a Várpalotai Rendőrkapitányság vezetője

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 19. 14:05
Hosszan tartó betegség után elhunyt dr. Linczmayer László rendőr alezredes, a Várpalotai Rendőrkapitányság vezetője – közölte közösségi oldalán a Veszprém vármegyei rendőrség.

A Magyar Rendőrség kötelékében eltöltött közel 34 éven át szolgálat után elhunyt Dr. Linczmayer László. Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Életének 55. évében, méltósággal viselt, hosszan tartó betegségét követően elhunyt dr. Linczmayer László rendőr alezredes, a Várpalotai Rendőrkapitányság vezetője. Pályafutását 1992 októberében kezdte a Balatonfüredi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán nyomozóként, ahol 2010-től már osztályvezetői beosztásban dolgozott. 2016-tól a Balatonalmádi Rendőrkapitányság vezetését látta el, majd 2020. február 1-jétől a Várpalotai Rendőrkapitányság vezetőjeként teljesített szolgálatot. Közel 34 éven át szolgálta hazáját a Magyar Rendőrség kötelékében.  Személyében nagy munkabírású, elhivatott és kiváló kollégát veszítettünk el. A testület teljes állománya mély megrendüléssel és őszinte együttérzéssel osztozik a gyászoló család fájdalmában. Nyugodjon békében!

– írták közleményükben.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
