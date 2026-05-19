Elhunyt a Várpalotai Rendőrkapitányság vezetője

Életének 55. évében, méltósággal viselt, hosszan tartó betegségét követően elhunyt dr. Linczmayer László rendőr alezredes, a Várpalotai Rendőrkapitányság vezetője. Pályafutását 1992 októberében kezdte a Balatonfüredi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán nyomozóként, ahol 2010-től már osztályvezetői beosztásban dolgozott. 2016-tól a Balatonalmádi Rendőrkapitányság vezetését látta el, majd 2020. február 1-jétől a Várpalotai Rendőrkapitányság vezetőjeként teljesített szolgálatot. Közel 34 éven át szolgálta hazáját a Magyar Rendőrség kötelékében. Személyében nagy munkabírású, elhivatott és kiváló kollégát veszítettünk el. A testület teljes állománya mély megrendüléssel és őszinte együttérzéssel osztozik a gyászoló család fájdalmában. Nyugodjon békében!